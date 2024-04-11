一个测试和虚拟化平台，可帮助确保应用程序质量。
IBM DevOps Test 是一组持续测试产品，可自动创建、执行、虚拟化和分析测试。自动化测试可帮助组织评估软件的当前状态，以便明智地决定何时进行发布。企业的成功取决于业务运营软件的质量。
支持跨多种技术和平台（包括 z/OS）的端到端测试。
从集中式平台运行测试并查看结果。
利用原生 Docker 支持，部署软件并扩展执行。
用户无需手动修复损坏的测试用例。
与 IBM DevOps Deploy 等热门开发运维工具集成。
无需掌握脚本知识。
使用测试数据中的 AI/ML 洞察分析来创建和优化测试框架和测试用例。
确定使用最新测试工具实现测试过程自动化操作的投资回报。
IBM DevOps Test Hub 是一个基于 Web 的持续测试平台。您可以在单一工具中运行 API、功能和性能测试。
对各种应用程序（包括 HTML、Web 和更多协议）自动执行功能测试和回归测试。
利用服务级或应用程序级性能测试，创建并运行大规模、多用户工作负载。
将环境与其依赖项分离，并单独验证集成。DevOps Test Virtualization 支持很多种协议，包括 HTTP、MQ、JDBC、CICS 等等。
自动化、构建和执行 API、功能 UI 和性能测试，以便及早发现错误，从而避免为修复错误付出惨重的代价。
利用无脚本环境，为 SOA 消息传递和业务流程集成项目开发测试。