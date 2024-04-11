主页 IT 自动化 DevOps Test IBM DevOps Test

一个测试和虚拟化平台，可帮助确保应用程序质量。

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一个适用于整个应用程序生命周期的全面测试解决方案

IBM DevOps Test 是一组持续测试产品，可自动创建、执行、虚拟化和分析测试。自动化测试可帮助组织评估软件的当前状态，以便明智地决定何时进行发布。企业的成功取决于业务运营软件的质量。
优势 多种测试

支持跨多种技术和平台（包括 z/OS）的端到端测试。

 持续测试平台

从集中式平台运行测试并查看结果。

 云端和本地支持

利用原生 Docker 支持，部署软件并扩展执行。

 测试用例的智能自我修复

用户无需手动修复损坏的测试用例。

 支持开发运维管道

IBM DevOps Deploy 等热门开发运维工具集成。

 自然语言处理环境

无需掌握脚本知识。

 测试来自 AI/ML 的洞察分析

使用测试数据中的 AI/ML 洞察分析来创建和优化测试框架和测试用例。
商业价值评估

确定使用最新测试工具实现测试过程自动化操作的投资回报。
功能 协调测试场景

IBM DevOps Test Hub 是一个基于 Web 的持续测试平台。您可以在单一工具中运行 API、功能和性能测试。

 测试用户界面

对各种应用程序（包括 HTML、Web 和更多协议）自动执行功能测试和回归测试。

 测试性能

利用服务级或应用程序级性能测试，创建并运行大规模、多用户工作负载。

 将测试环境虚拟化

将环境与其依赖项分离，并单独验证集成。DevOps Test Virtualization 支持很多种协议，包括 HTTP、MQ、JDBC、CICS 等等。

构建和执行测试

自动化、构建和执行 API、功能 UI 和性能测试，以便及早发现错误，从而避免为修复错误付出惨重的代价。

 测试集成和 API

利用无脚本环境，为 SOA 消息传递和业务流程集成项目开发测试。
资源 成功案例：一家领先的欧洲银行

一家大型银行利用 IBM Rational Test Virtualization Server 来改进性能测试，加速创新发展。

 IBM DevOps

您的所有开发运维事务的目的地。

 面向单元和应用程序集成测试的 z/OS 开发工具

使用 IBM Z Virtual Test Platform，在软件开发生命周期的早期阶段支持高级应用程序集成测试。
后续步骤

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