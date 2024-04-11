轻松创建和执行测试脚本。
IBM DevOps Test Workbench 提供软件测试工具来支持 API 测试、功能用户界面测试、性能测试和服务虚拟化。更早、更频繁地自动执行和运行测试，以便发现错误，从而避免为修复错误付出惨重的代价。
自动执行所有测试，例如传统功能/回归、移动和集成技术等。
完全集成的创作环境，可在各种领域中提供一致的用户体验。
创建虚拟组件并开始测试。无需等待一切就绪后再开始测试。
与其他工具集成，以创建测试场景，包括移动、Web 和传统桌面应用程序。
与 IBM® Rational Quality Manager 集成以提高测试工作的回报。
使用故事板测试来简化功能测试和回归测试的创建，并将自然语言测试叙述与可视化编辑相结合。
通过自动管理动态服务器响应，加快大规模性能测试套件的交付。
通过记录现有系统行为、使用业务流程执行语言模型或可视化测试设计器来开发服务级别测试。
使用图形化工作负载调度程序简化不同用户组和负载条件的建模。
通过可扩展性功能（包括 Java 代码插入、自定义数据转换等）调整现有服务或自定义服务。
利用 IBM FlexPoints 获得敏捷性，可根据您独特的业务需求购买和分配 IBM FlexPoints。