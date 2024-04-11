主页 IT 自动化 DevOps Test Performance IBM DevOps Test Performance

甄别性能瓶颈，快速运行性能测试。

阅读 2023 年软件交付效率报告
什么是 IBM DevOps Test Performance？

IBM DevOps Test Performance 通过左移测试，帮助软件测试团队更早、更频繁地开展测试。IBM DevOps Test Performance 可验证 Web 和服务器应用程序的可扩展性，确定是否出现系统性能瓶颈以及出现原因，并减少负载测试。软件测试团队可以快速执行性能测试，以分析负载对应用程序的影响。
优势 降低复杂性

使团队专注于验证应用程序的可扩展性，而非忙于研究复杂测试工具的使用。

 高级测试场景

既能够以最佳方式访问底层协议数据和远程系统统计信息，还可以插入自定义 Java 代码。

 云上提供

支持大规模全球分布式性能测试。

 使用 AI/ML 的 Performance Insights

使用深度学习技术扫描性能测试结果，并检测一些经典模式的性能问题。

 简化结果共享

基于开放标准和共享用户体验搭建，以整合项目团队成员。
DevOps Test Performance 的工作原理 高级测试

IBM Rational Performance Tester 无需编程即可创建测试脚本，从而节省了时间，并降低了测试复杂性。

 测试数据

对不同用户群体的灵活建模和仿真，同时最大限度地减少内存和处理器占用空间。

 根源分析工具

该软件提供了根本原因分析工具，帮助识别导致瓶颈的源代码和物理应用程序层。

 负载测试

支持针对广泛的应用程序（例如 HTTP、SAP、Siebel、SIP、TCP Socket 和 Citrix）进行负载测试。

 实时报告

实时生成性能和吞吐量报告，让您在测试期间随时了解性能问题。
扩展功能 Siebel

此扩展支持负载测试功能，有助于确保 Siebel 7.7 应用程序提供满足整个组织需求所需的性能和可扩展性。

 SAP

此 SAP 测试扩展包含一个具备高级排程、实时报告、自动数据变换和可扩展执行引擎的测试记录器。

 SOA

使用此扩展可以有效地管理和测试 SOA 应用程序的功能和性能。

 Citrix

扩展性能测试以进行 Citrix 应用程序测试。提供测试创建、测试编辑、测试验证、包含计划的工作负载仿真、计划执行和结果评估。

后续步骤

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