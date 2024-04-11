甄别性能瓶颈，快速运行性能测试。
IBM DevOps Test Performance 通过左移测试，帮助软件测试团队更早、更频繁地开展测试。IBM DevOps Test Performance 可验证 Web 和服务器应用程序的可扩展性，确定是否出现系统性能瓶颈以及出现原因，并减少负载测试。软件测试团队可以快速执行性能测试，以分析负载对应用程序的影响。
使团队专注于验证应用程序的可扩展性，而非忙于研究复杂测试工具的使用。
既能够以最佳方式访问底层协议数据和远程系统统计信息，还可以插入自定义 Java 代码。
支持大规模全球分布式性能测试。
使用深度学习技术扫描性能测试结果，并检测一些经典模式的性能问题。
基于开放标准和共享用户体验搭建，以整合项目团队成员。
IBM Rational Performance Tester 无需编程即可创建测试脚本，从而节省了时间，并降低了测试复杂性。
对不同用户群体的灵活建模和仿真，同时最大限度地减少内存和处理器占用空间。
该软件提供了根本原因分析工具，帮助识别导致瓶颈的源代码和物理应用程序层。
支持针对广泛的应用程序（例如 HTTP、SAP、Siebel、SIP、TCP Socket 和 Citrix）进行负载测试。
实时生成性能和吞吐量报告，让您在测试期间随时了解性能问题。