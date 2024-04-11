用于功能、回归、GUI 和数据驱动型测试的自动化测试功能。
IBM DevOps Test UI 是一种用于 GUI 和数据驱动型测试的自动化功能和回归测试工具。它支持一系列应用程序，包括基于 Web、.Net、Java、Siebel、SAP、基于终端仿真器的应用程序和 PowerBuilder。
使用自然语言和呈现的屏幕截图简化测试可视化和编辑。
使用 ScriptAssure 技术自动对频繁的应用程序用户界面更改进行弹性测试。
使用不同的测试数据集执行相同系列的测试操作。
将用户操作记录器与多种定制选项和智能脚本维护相结合。
与 IBM DevOps Automation 解决方案集成，以访问工作项以及逻辑或复合 SCM 测试资产支持。
与团队成员共享功能测试，并在与 DevOps Test Hub 集成的混合环境中运行。
通过应用程序屏幕截图进行可视化编辑可以让您了解测试流程并编辑测试操作，而无需阅读或编写测试脚本代码。
借助 ScriptAssure，DevOps Test UI 可以适应频繁的用户界面更改并避免维护开销的增加。
自动检测测试记录期间输入的数据，并为数据驱动型测试做好测试准备。
支持 Java 和 Visual Basic .NET 脚本，编辑人员可以使用该脚本在 Eclipse Java 编辑器或 Visual Studio .NET 中工作。
IBM DevOps Test UI 提供 IBM Jazz 整合，以支持协作式应用程序生命周期管理。