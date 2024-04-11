主页 IT 自动化 DevOps Test IBM DevOps Test Hub

基于 Web 的持续测试平台，用于运行应用程序编程接口 (API)、功能和性能测试。

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利用这款基于现代云原生技术和 Web 构建的持续测试平台来提高性能，并支持测试团队运行广泛的测试，包括 API、功能和性能测试，同时从测试进度的完整视图中受益。IBM® DevOps Test Hub 基于 Docker 构建，易于部署。您可以利用本机 Docker、Kubernetes、IBM® Red Hat OpenShift 和 IBM® Red Hat Enterprise Linux 支持在云端或本地系统上扩展测试。
Test Hub 的工作原理 基于 web 的持续测试平台

DevOps Test Hub 基于 Docker 构建，并可在本地、云端、Kubernetes 或 Red Hat OpenShift 平台上轻松部署。

 基于角色的访问和安全性

在服务器上使用基于角色的全面访问控制方案，支持项目所有者按角色类型授予用户权限。

 基于服务器的测试运行

使用临时 Docker 容器直接从 Web 浏览器运行测试。

 性能代理连接

将现有性能代理与当前基础架构上的自动运行排程和加速功能测试 (AFT) 套件连接。

 统计数据概览

通过 IBM DevOps Test Hub 概述页面快速、简要地了解项目的测试状态。

 报告和资源监测服务访问

通过提供与其相关项目直接关系的报告和资源监控服务，获得统一的测试结果，以便做出更好的业务决策。

 测试数据创作

通过直接来自 DevOps Test Hub 的完全并发编辑测试数据集来推动交叉协作。

 DevOps 工具集成

将 DevOps Test Hub 与各种 DevOps 工具（例如 IBM® DevOps Deploy、Jenkins 或 Microsoft Azure DevOps）集成，以便从 DevOps 管道中获得更多价值。使用 IBM DevOps Deploy 定义自动触发测试用例运行的部署流程，并根据之前的测试运行使用 IBM® DevOps Velocity 审查测试洞察分析。
后续步骤

了解有关 IBM DevOps Test 服务的更多信息。

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