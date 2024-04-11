基于 Web 的持续测试平台，用于运行应用程序编程接口 (API)、功能和性能测试。
利用这款基于现代云原生技术和 Web 构建的持续测试平台来提高性能，并支持测试团队运行广泛的测试，包括 API、功能和性能测试，同时从测试进度的完整视图中受益。IBM® DevOps Test Hub 基于 Docker 构建，易于部署。您可以利用本机 Docker、Kubernetes、IBM® Red Hat OpenShift 和 IBM® Red Hat Enterprise Linux 支持在云端或本地系统上扩展测试。
DevOps Test Hub 基于 Docker 构建，并可在本地、云端、Kubernetes 或 Red Hat OpenShift 平台上轻松部署。
在服务器上使用基于角色的全面访问控制方案，支持项目所有者按角色类型授予用户权限。
使用临时 Docker 容器直接从 Web 浏览器运行测试。
将现有性能代理与当前基础架构上的自动运行排程和加速功能测试 (AFT) 套件连接。
通过 IBM DevOps Test Hub 概述页面快速、简要地了解项目的测试状态。
通过提供与其相关项目直接关系的报告和资源监控服务，获得统一的测试结果，以便做出更好的业务决策。
通过直接来自 DevOps Test Hub 的完全并发编辑测试数据集来推动交叉协作。
将 DevOps Test Hub 与各种 DevOps 工具（例如 IBM® DevOps Deploy、Jenkins 或 Microsoft Azure DevOps）集成，以便从 DevOps 管道中获得更多价值。使用 IBM DevOps Deploy 定义自动触发测试用例运行的部署流程，并根据之前的测试运行使用 IBM® DevOps Velocity 审查测试洞察分析。