IBM API Connect 提供一系列功能保护、控制和调解 API 访问的功能。使用 OAuth、OpenID Connect 和第三方服务，对 API 的访问进行认证和授权控制。可以将API部署在从 DMZ 到与云原生应用、微服务相同的位置，确保在任何时间、任何地点访问API。