IBM API Connect 提供一系列功能保护、控制和调解 API 访问的功能。使用 OAuth、OpenID Connect 和第三方服务，对 API 的访问进行认证和授权控制。可以将API部署在从 DMZ 到与云原生应用、微服务相同的位置，确保在任何时间、任何地点访问API。
了解如何充分发挥 API 的潜力
通过签名、加密的网关和可信的 API 安全策略，为您的数据和服务提供多层保护。
通过 OAuth 保护 API 访问。OAuth 是一种基于令牌的授权协议，允许第三方网站或应用程序访问用户数据，无需用户共享个人信息。
确保网络传输数据安全，以更好地保护敏感信息免受中间人攻击，如窃听和数据篡改。
通过支持各种企业用户注册表类型，确保用户认证和 API 安全，包括 LDAP 目录、认证 URL 和 SCIM。
IBM API Connect 中的 IBM DataPower Gateway 是一种可信的安全加固网关，专为高性能和企业级安全而设计，具有最高级别的保障认证，为您的关键业务应用程序保驾护航。
DataPower Gateway 无需多重网关即可提供企业级安全性和高性能。
DataPower Gateway 可以提供最高 30,000 TPS，我们借助两类策略用例（简单型和稳健型）来发布性能数据，以实现完全透明的性能报告。
通过 API 管理器，采用 TLS 配置文件、用户注册表和 LTPA 密钥等可信技术来管理敏感数据的保护，有效阻断安全风险。