利用我们享有市场领先地位的会话式 AI 解决方案，构建可扩展至您企业中所有职能部门的 AI 助手。
深入了解 IBM watsonx Assistant 订阅的定价方案，开始构建功能强大的 AI 语音助手和聊天机器人。
网络聊天
电话/语音附加组件
短信和彩信
消息传递渠道集成
定制渠道 API
月度活跃用户数
多达 1,000
1,000 多次
50,000 以上
对话式搜索
100 RU/月
5000 RU/月
助手
3
10
30
分析数据保留时间
7 天
30 天
最长可达 90 天
每个助手的已发布版本数
1 个版本
10 个版本
50 个版本
会话超时限制
5 分钟
24 小时
7 天
行业领先的 NLP（自然语言处理）
客户服务台集成
搜索现有内容
提出澄清式问题
更改话题
找出问题，开展分析
自动学习
导出聊天记录
分段集成
智能上下文收集
会话技巧
并发通话容量
100
1,000（可提供更高的限额）
电话集成
短信/彩信
支持 SIP 呼叫转移
与现有 IVR 的连接
多语言支持
神经语音合成
语言、声学和声音自定义
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
每月活跃用户 (MAU) 是指在日历计费月内与您的助手或自定义应用程序进行过至少一次有意义的交互的任何唯一用户。有意义的交互是指用户向您的服务发送请求，然后您的服务做出响应的交流方式。会话开始时显示的欢迎消息不收费。
唯一用户可通过与您的助手互动的人员相关联的用户 ID 进行识别。网络聊天和其他内置集成功能会自动为您设置此属性。
您可以自行计算 IBM Cloud 和 IBM Cloud Pak for Data 的 MAU。
要了解更多信息，请点击此处访问相关内容。
如果您使用的是我们的 REST API 或 Web 聊天集成，您需要为每个与您的助手交互的用户提供一个唯一标识（由您来创建）。我们建议使用在整个客户生命周期中不会更改的非人类可识别数据库标识（例如 GUID）。如果使用我们的 Facebook、Slack 或 Intercom 集成，我们会自动从这些来源提取用户标识。
如果您使用的是我们的 REST API，但由于您的用户是匿名用户，没有用户标识，我们建议您使用 UUID（ibm.com 外部链接）一类的内容生成自己的随机标识。
如果您使用 Web 聊天，且您没有为用户提供标识，我们将为您的用户生成一个标识，且在用户于当月晚些时候返回到您的站点时使用匿名标识对其进行 Cookie 操作。这样一来，您便只需为该用户支付一次费用。
如果使用两个不同的用户标识发送消息，那么是的，会收取两次费用。我们建议在启动交谈之前提示用户登录，或者在该用户的所有会话中使用其匿名值。
我们将根据会话标识自动收费，这意味着如果该用户在其会话到期后的当月内再次返回，会将其视为两个 MAU。
watsonx Assistant 目前支持 13 种语言，还有 1 种处于 Beta 测试阶段。但是，支持范围因功能而异。如需详细了解按功能划分的产品支持范围，请访问此处。
Plus 套餐的起始价格为 140 美元，月活跃用户 (MAU) 最多可达 1,000 名。额外的 MAU 按每 100 个 MAU 14 美元计费。当用户通过语音连接时，每 100 个语音 MAU 需要支付 9 美元的额外费用。
要了解 Plus 套餐和基于用户计量的更多信息，请点击此处访问相关内容。
数据隔离型企业计划提供了一系列额外的安全和隐私功能，包括在单租户环境中部署、支持 HIPAA 合规性、增加实例数以及延长分析数据的保留期。
资源单位 (RU) 是与 IBM Cloud 服务的使用相关的资源的独立度量。模型处理的每 1,000 个令牌等于一 (1) 个资源单位。令牌是输入和输出内容的单位，例如用于生成和训练的句子中的单个字词、子词或字符。
会话式搜索是一项全新生成式 AI 功能，使用本机的无代码检索增强生成 (RAG)，让业务部门用户和中小企业能够快速将其知识库中的内容添加到他们的助手中，以自然会话的方式回答问题，而无需手动创作相关内容。
IBM watsonx 提供了多种经济高效的企业级基础模型。Granite 是 IBM 基于仅解码器转换器架构的 LLM 基础模型旗舰系列。Granite 语言模型经过互联网、学术、代码、法律和金融等领域的可信数据训练而成。Granite 13b chat 是一个经过调优的模型，提高了执行对话用例检索增强生成 (RAG) 的能力，并且与虚拟代理和聊天应用程序配合良好。