每月活跃用户 (MAU) 是指在日历计费月内与您的助手或自定义应用程序进行过至少一次有意义的交互的任何唯一用户。有意义的交互是指用户向您的服务发送请求，然后您的服务做出响应的交流方式。会话开始时显示的欢迎消息不收费。

唯一用户可通过与您的助手互动的人员相关联的用户 ID 进行识别。网络聊天和其他内置集成功能会自动为您设置此属性。

您可以自行计算 IBM Cloud 和 IBM Cloud Pak for Data 的 MAU。

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