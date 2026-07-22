面向 SAP 的安全服务和科技

为您的 SAP 软件采用全面的数据和以身份为中心的网络安全解决方案

深入了解 IBM 与 SAP 的合作关系
侧面拍摄一位戴着眼镜、若有所思的非裔美国女性 VR 程序员，在多个屏幕的计算机上编写代码

确保 SAP 软件安全

SAP 软件解决方案是现代企业的支柱，处理着关键数据并推动关键业务流程。SAP 软件的安全性对于防御新兴网络威胁和新发现的漏洞至关重要。

IBM 通过集成 AI 驱动的安全措施，提供 IT 安全服务和技术，为您的数字基础设施增加一层额外保护，从而增强贵公司的整体网络弹性。

数据安全

SAP 软件解决方案存储着大量敏感数据。保护这些解决方案对于维护此类数据的机密性、完整性和可用性至关重要，可防止数据遭到未经授权的访问、篡改或泄露。

IBM Guardium 在您的数据跨云、数据库和应用程序移动时提供全面的保护和可视性，确保您的 SAP 软件及其他环境的安全。
特权用户活动监控

实施最小权限访问方法，确保数据仅在需要知情时才能访问。此方法可对第三方及特权用户访问敏感 SAP 和企业数据的行为进行监控和管理。
集中并简化数据

IBM Guardium 支持在本地和云平台（包括 Amazon AWS、Google、IBM Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle OCI）上部署 SAP，为企业在混合云间移动的数据提供安全保护。
针对法规的预构建模板

使用预构建的法规模板和自动化合规报告工作流，通过简化流程加快审计报告速度，降低总拥有成本并强化合规态势。
预构建集成

可操作的高优先级事件通过预构建集成与 SIEM、SOAR、PAM 及其他 ITSM/SecOps 工具自动共享，实现事件编排自动化并加速响应。

身份和访问管理

IBM Verify 提供顶级身份验证，可保护敏感数据并防止对 SAP 应用程序的未经授权访问。作为专注于身份结构的 AI 赋能 IAM 平台，IBM Verify 正在应对 SAP 混合部署环境，并对多种类型的业务应用程序中的身份进行有效的编排和管理。这些应用程序既涵盖现代化的云原生 SAP SaaS 工具，也涵盖 SAP 本地环境。
启用 SSO、MFA 和无密码认证

启用单点登录、多重身份验证和无密码认证。在风险较高的条件下限制或评估访问。
全面了解 SAP 软件中的用户活动

全面了解跨云、SaaS 和本地部署的 SAP 软件及其应用程序的用户活动。持续映射访问流，检测并响应受损身份、影子访问、暴露资产等。
自动化和管理身份

自动化管理基于 SAP NetWeaver 的应用程序和 SAP Cloud 环境中的身份，覆盖从入职第一天到离职的整个用户生命周期。 
持续发现并管理账户

持续发现并管理未知和特权账户，监控异常用户活动。借助与平台无关的保管库功能，安全存储和管理机密。

相关服务

SAP 咨询服务

利用 SAP 咨询服务加快 SAP 转型。优化 ERP 系统，实现智能工作流程，释放企业价值，实现可持续增长。

 SAP 托管咨询服务

利用 IBM Consulting 提升 SAP 效率。我们的 SAP 托管服务有助于降低复杂性、提高性能并降低拥有成本。

 数据和 AI 咨询服务

IBM Consulting 提供专业数据和 AI 咨询服务，帮助企业构建负责任且可扩展的 AI 战略。

 IBM Security Services

在网络安全、云端和托管安全服务领域全球领导者的助力下，推动业务转型并有效管控风险。
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