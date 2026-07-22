为您的 SAP 软件采用全面的数据和以身份为中心的网络安全解决方案
SAP 软件解决方案存储着大量敏感数据。保护这些解决方案对于维护此类数据的机密性、完整性和可用性至关重要，可防止数据遭到未经授权的访问、篡改或泄露。
IBM Guardium 在您的数据跨云、数据库和应用程序移动时提供全面的保护和可视性，确保您的 SAP 软件及其他环境的安全。
实施最小权限访问方法，确保数据仅在需要知情时才能访问。此方法可对第三方及特权用户访问敏感 SAP 和企业数据的行为进行监控和管理。
IBM Guardium 支持在本地和云平台（包括 Amazon AWS、Google、IBM Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle OCI）上部署 SAP，为企业在混合云间移动的数据提供安全保护。
使用预构建的法规模板和自动化合规报告工作流，通过简化流程加快审计报告速度，降低总拥有成本并强化合规态势。
可操作的高优先级事件通过预构建集成与 SIEM、SOAR、PAM 及其他 ITSM/SecOps 工具自动共享，实现事件编排自动化并加速响应。
IBM Verify 提供顶级身份验证，可保护敏感数据并防止对 SAP 应用程序的未经授权访问。作为专注于身份结构的 AI 赋能 IAM 平台，IBM Verify 正在应对 SAP 混合部署环境，并对多种类型的业务应用程序中的身份进行有效的编排和管理。这些应用程序既涵盖现代化的云原生 SAP SaaS 工具，也涵盖 SAP 本地环境。
启用单点登录、多重身份验证和无密码认证。在风险较高的条件下限制或评估访问。
全面了解跨云、SaaS 和本地部署的 SAP 软件及其应用程序的用户活动。持续映射访问流，检测并响应受损身份、影子访问、暴露资产等。
自动化管理基于 SAP NetWeaver 的应用程序和 SAP Cloud 环境中的身份，覆盖从入职第一天到离职的整个用户生命周期。
持续发现并管理未知和特权账户，监控异常用户活动。借助与平台无关的保管库功能，安全存储和管理机密。