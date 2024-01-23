Centripetal Networks Inc.

如今，没有强大的网络安全，任何公司都无法运营。尽管公司投入资源来应对可能的网络威胁，但他们的网络团队面临沉重的负担，花费宝贵的时间研究已经过去的威胁，而不是专注于实时预防。尽管他们付出了努力，但在实时网络上收集、处理和实施威胁情报仍然极其困难。

Centripetal 安全运营副总裁 Jess Parnell 表示：“拥有大量信息库，唯一的作用是生成报告供其他人阅读，这对于战略决策者了解其行业面临的威胁很有用，但不一定是战术上的最佳方法。” 。“产生情报非常有价值，但不主动、及时地利用情报来保卫网络，历来是一个严重的错误。”

随着网络威胁的发展，威胁情报领域也在不断发展。如今，已有足够多的情报来检测和阻止几乎所有网络攻击。但直到最近，还没有有效的方法来汇总所有这些情报，并自动加以运用来实时防止威胁。

为了解决这个问题，Centripetal 设计了其专有的 RuleGATE 威胁情报网关，以在零信任的基础上自动根据威胁情报采取操作。Centripetal 可在网络攻击渗透到网络或从网络中泄露数据之前，阻止双向网络攻击。该公司创建了这个过滤引擎，可以实时摄取数十亿个威胁指标，对其应用动态规则并采取行动。利用所有可用的情报，并检查每个网络数据包，可提供最高级的零信任安全性。

Centripetal 从多个来源接收威胁情报，但其网关需要一个可靠、准确且经常更新的威胁情报来源，以成功阻止网络威胁。为了加强和完善其网关技术，并向客户提供服务，该公司需要寻求新的网络威胁情报来源。

“我们实际上并不制作威胁情报，”Parnell 说。 “我们称之为给发动机——我们的 RuleGATE——的汽油。它需要情报来查明网络内的恶意活动，并主动保护网络。”

2018 年，Centripetal 和 IBM Security X-Force 的团队通过一家共同客户建立了联系。Centripetal 测试了 IBM Security X-Force Exchange Commercial API 软件即服务 (SaaS) 解决方案，并决定使用它，但使用率远远高于任何其他客户。很多时候，IBM Security X-Force 客户每月订阅一个或多个包含 10,000 条记录的服务包。而 Centripetal 希望在记录可用时立即使用，这相当于每月 1700 万条记录。IBM 团队能够提供满足 Centripetal 需求的解决方案。