在 2026 年 RSA 大会上，IBM Consulting 推出了一种全新的身份威胁检测与修复方法——一种专为更快速决策和受控响应而构建的方法。

多年来，身份一直被视为控制问题：定义访问权限、执行策略、审查授权。这一基础仍然重要，但它已无法反映当今攻击的实际发生方式。 如今的攻击者无需强行入侵——他们直接登录。他们利用有效凭据、休眠账户和权限滥用，在环境中悄然移动，其速度往往快于安全团队评估事态的能力。

基于身份的攻击如今在实际入侵事件中占据相当大的比例，其中许多涉及的是有效账户，而非恶意软件或针对零日漏洞的利用。身份不再仅仅是一项安全控制措施。它已直接关联到运营弹性、信任与业务连续性，成为一种业务风险。