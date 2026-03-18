一种全新的、智能驱动的身份威胁检测与修复方法。
在 2026 年 RSA 大会上，IBM Consulting 推出了一种全新的身份威胁检测与修复方法——一种专为更快速决策和受控响应而构建的方法。
多年来，身份一直被视为控制问题：定义访问权限、执行策略、审查授权。这一基础仍然重要，但它已无法反映当今攻击的实际发生方式。 如今的攻击者无需强行入侵——他们直接登录。他们利用有效凭据、休眠账户和权限滥用，在环境中悄然移动，其速度往往快于安全团队评估事态的能力。
基于身份的攻击如今在实际入侵事件中占据相当大的比例，其中许多涉及的是有效账户，而非恶意软件或针对零日漏洞的利用。身份不再仅仅是一项安全控制措施。它已直接关联到运营弹性、信任与业务连续性，成为一种业务风险。
这项新服务旨在弥合身份信号与果断行动之间的鸿沟。
ITDR 并非增加又一个告警层，而是作为一个数字工作者，持续监控身份活动、解读风险，并通过结构化、可重复的流程来编排修复工作。其关注点超越检测本身，延伸至更快速的决策与受控的响应。
大多数组织已经部署了强大的身份和访问管理工具。挑战不在于缺乏信号，而在于信号过于分散。
身份活动分散在目录服务、端点、云平台和安全工具中。信号以不同的速度、不同的格式到达，且缺乏共享的上下文。团队不得不手动关联事件、依赖个人判断，并在不同工具间切换——而攻击者的行动速度和复杂程度却在不断提高。
常见的身份驱动型攻击模式包括：
单独来看，这些信号可能不会立即引起警觉。而一旦综合起来，它们往往预示着正在发生的入侵——但前提是团队能够及时看到全貌。AI 驱动的网络钓鱼、身份冒充和凭据滥用的兴起，正进一步缩短这一响应窗口。
ITDR 将来自多供应商环境的身份信号整合到一个集中的案例视图中。安全和 IAM 团队可以调查活动、理解风险并执行修复——无需在不同工具间切换，也无需仅依赖人工解读。
该服务的核心是一个确定性与可解释的决策模型。团队能够清晰了解建议某项操作的具体原因，结合上下文评估风险，并在治理与策略的框架下自动执行修复。每项操作均可追溯、可审计且保持一致。
ITDR 工作流程包括：
这一统一的工作流程，将碎片化的调查转变为基于策略的、一致的响应。
对于安全领导者而言，ITDR 减少了手动分类工作，加速了威胁遏制，并为团队在压力下面临的一些最复杂决策带来了统一性。
对于业务领导者而言，它能在风险日益集中的领域——即支撑运营、客户访问和数字化增长的身份层面——为组织提供保护。
主要优点包括：
ITDR 助力组织从对孤立告警的被动响应，转向将身份风险管理视为一个持续的、智能驱动的流程。
IBM 身份威胁检测与修复服务在 2026 年 RSA 大会上正式发布。
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