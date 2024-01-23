Alinma Bank 与 IBM 的合作关系可以追溯到该银行成立之初。事实上，该银行的大部分核心基础设施都采用了 IBM 的技术。尽管 Alinma Bank 考虑了竞争对手的产品，但最终还是选择了 IBM Cloud Pak® for Integration 平台作为他们新推出的 B2B 集成解决方案的基石。此解决方案不仅与该银行的现有基础设施兼容，它的 API 管理能力还得到了 Gartner 分析公司的高度评价。有趣的是，该银行考虑的其他解决方案之一是 Red Hat® OpenShift® 容器平台，该平台随后不久被 IBM 收购，现已成为所有 IBM Cloud Paks 的一项核心技术。

Alinma Bank 与 IBM® Expert Labs 团队合作，为新入驻平台制定架构、托管环境和迁移策略。该计划包括将 Alinma Bank 的 B2B 网络服务转移到 IBM Cloud Pak for Integration 的 API 管理功能，并用 Red Hat OpenShift 替换入驻平台的现有基础架构。

开发工作始于 2020 年 1 月。两个月后，新冠疫情来袭。当时正值安装过程的关键时期，疫情无疑带来了巨大的挑战。为了能够远程访问金融机构的 IT 基础设施，实施团队必须满足银行业务提出的极其严苛的要求。IBM 和 Alinma Bank 通力合作，成功克服了访问方面的重重困难。

该项目需要安装四个环境：Red Hat OpenShift 开发环境、系统集成测试环境、用户验收测试环境和生产环境。该团队从一种环境转移到另一种环境，安装了 IBM Cloud Pak for Integration、自定义了环境，并将现有的服务从 IBM DataPower Gateway 迁移到 IBM Cloud Pak for Integration 的 API 管理功能。

基础架构准备就绪后，团队即可开始进一步的定制和开发，将自己的 B2B 服务添加到新平台，用 REST API 替换旧的 SOAP 网络服务，并将 Alinma Bank 的外观和用户体验融入 API 门户网站。此外，团队还将资产从 IBM DataPower Gateway 物理设备迁移到作为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分的虚拟 DataPower 功能。

整个实施过程花费了大约一年的时间。在将此平台投入使用之前，该银行对新服务进行了测试。该平台的表现堪称完美，随后，Alinma Bank 于 2020 年 12 月正式启动了该平台。