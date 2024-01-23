在沙特阿拉伯于 2016 年制定 2030 年愿景之后，Alinma Bank 立即加入了该计划。他们如此之高的投入程度并不令人感到意外，因为这家伊斯兰银行成立于 2008 年，部分所有权归政府所有，致力于提供完全符合伊斯兰教法的产品和服务。
2030 年愿景制定了一项战略计划，旨在提高沙特阿拉伯的经济独立性、技术实力和在中东的整体地位。实现这一愿景的关键在于，该国有能力实现业务流程自动化和数字化以及应用程序现代化，从而确立技术领先地位，特别是在银行业务和金融领域。
这也是 Alinma Bank 使命的组成部分。面对数字银行和金融技术公司等迅速崛起的竞争对手，Alinma Bank 正在利用开放技术，促进与合作伙伴更快、更敏捷的合作，并实现沙特阿拉伯的愿景。
借助新的 API 管理功能，将合作伙伴入驻流程的步骤减少 50%
现在，为合作伙伴开发一项新服务所需的时间从几周缩短到不到 5 天
当 Alinma Bank 寻求改进自己的 B2B 加盟流程时，情况就是如此。当时，该银行正在使用 IBM DataPower® Gateway 物理设备在 IT 环境中运行 Web 服务，以支持转账、账单支付和工资支付等活动。该解决方案提供了一个强大的平台，但政府和企业合作伙伴的加盟过程需要耗费大量的精力和时间。
为了提高入驻流程的速度和效率，Alinma Bank 需要一个系统，使政府和企业合作伙伴能够快速与银行建立联系并轻松测试 API。该银行还寻求对入驻应用程序进行现代化改造，这也是全方位实现应用程序现代化的更大举措的一部分。
Alinma Bank 与 IBM 的合作关系可以追溯到该银行成立之初。事实上，该银行的大部分核心基础设施都采用了 IBM 的技术。尽管 Alinma Bank 考虑了竞争对手的产品，但最终还是选择了 IBM Cloud Pak® for Integration 平台作为他们新推出的 B2B 集成解决方案的基石。此解决方案不仅与该银行的现有基础设施兼容，它的 API 管理能力还得到了 Gartner 分析公司的高度评价。有趣的是，该银行考虑的其他解决方案之一是 Red Hat® OpenShift® 容器平台，该平台随后不久被 IBM 收购，现已成为所有 IBM Cloud Paks 的一项核心技术。
Alinma Bank 与 IBM® Expert Labs 团队合作，为新入驻平台制定架构、托管环境和迁移策略。该计划包括将 Alinma Bank 的 B2B 网络服务转移到 IBM Cloud Pak for Integration 的 API 管理功能，并用 Red Hat OpenShift 替换入驻平台的现有基础架构。
开发工作始于 2020 年 1 月。两个月后，新冠疫情来袭。当时正值安装过程的关键时期，疫情无疑带来了巨大的挑战。为了能够远程访问金融机构的 IT 基础设施，实施团队必须满足银行业务提出的极其严苛的要求。IBM 和 Alinma Bank 通力合作，成功克服了访问方面的重重困难。
该项目需要安装四个环境：Red Hat OpenShift 开发环境、系统集成测试环境、用户验收测试环境和生产环境。该团队从一种环境转移到另一种环境，安装了 IBM Cloud Pak for Integration、自定义了环境，并将现有的服务从 IBM DataPower Gateway 迁移到 IBM Cloud Pak for Integration 的 API 管理功能。
基础架构准备就绪后，团队即可开始进一步的定制和开发，将自己的 B2B 服务添加到新平台，用 REST API 替换旧的 SOAP 网络服务，并将 Alinma Bank 的外观和用户体验融入 API 门户网站。此外，团队还将资产从 IBM DataPower Gateway 物理设备迁移到作为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分的虚拟 DataPower 功能。
整个实施过程花费了大约一年的时间。在将此平台投入使用之前，该银行对新服务进行了测试。该平台的表现堪称完美，随后，Alinma Bank 于 2020 年 12 月正式启动了该平台。
迄今为止，新的 B2B 加盟平台取得了优异的成果，帮助该银行将加盟步骤减少了一半，并将提供的服务数量增加了一倍，例如用于虚拟账户管理和交易查询服务的 REST 服务。通过缩短注册合作伙伴的上市时间和创建新的 B2B 服务，Alinma Bank 可以更轻松地开辟新的收入渠道，这样将在与市场上的其他银行的竞争中获得优势。
在以前的入驻流程，当 Alinma Bank 的业务代表提交关于添加合作伙伴的请求时，该请求交由技术团队实施并与 IBM DataPower Gateway 设备和其他内部系统集成，这可能需要几天甚至几周的时间。如今，Alinma 的业务部门可以使用 API 门户网站注册新的合作伙伴，授予他们使用特定服务的权限并禁用其他服务。
Alinma Bank 的 B2B 渠道顾问 Ahmed Gamil 估计，测试过程以前需要数周，现在只需一天。
新平台还极大地改进了 API 的文档记录和版本管理。以前，共享服务很难跟踪，确保合作伙伴使用最新版本的银行应用程序是持续的挑战。现在，合作伙伴可以直接登录 API 门户网站，查找当前文档。
新功能可创造更高的价值。“API 管理功能的分析组件非常强大，可以帮助我们跟踪交易、利用 API 管理功能以及深入了解任何 API 问题，”Gamil 表示。“我们可以通过分析仪表板轻松跟踪和监控活动，这对于 B2B 平台也很有帮助。”
Red Hat OpenShift 真正显著提高了加盟平台的灵活性和可扩展性，并支持一系列强大的服务。我们以前需要几天甚至几周时间才能获得和安装新发布的虚拟服务器，而 Red Hat OpenShift 可以根据需要启动节点以进行扩展。它还可以动态部署新服务，而无需重新启动应用程序。
展望未来，Alinma Bank 将继续在 B2B 集成层以及其他后端系统中采用容器化和 Red Hat OpenShift。这些方法都有助于拓宽视野。“根据战略目标，Alinma Bank 致力于成为支持发展先进数字经济的国家倡议（包括开放银行倡议）的领先金融机构之一。”Alinma Bank 首席信息官 Yasser Aloufi 表示，“不断进步的 B2B 环境将为支持这一倡议奠定坚实的基础。”
“自 2008 年成立以来，Alinma Bank 一直和 IBM 携手共进并取得了巨大成功，”Gamil 总结道。“在那段时间里，我们采用了 IBM 的很多现成的产品和服务，但这可能是我们使用 IBM 专业服务的第一个项目。这次经历让我们对 IBM 的价值充满了信心。我认为在不久的将来，我们会看到更多这样的合作。”
Alinma Bank（ibm.com 外部链接）成立于 2008 年，是沙特阿拉伯最大的金融服务机构之一，致力于为零售、企业和政府客户提供服务。这家伊斯兰银行的部分所有权归政府所有，并完全按照符合伊斯兰教法的银行业务标准运营。Alinma Bank 总部位于沙特阿拉伯的利雅得，在全国各地设立了分行和 ATM。
© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2022 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、DataPower 和 IBM Cloud Pak 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Red Hat® 和 OpenShift® 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。