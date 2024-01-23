让事情变得简单往往是最困难的任务。
以阿治曼政府为例。作为阿拉伯联合酋长国（阿联酋）规模最小、最灵活敏捷的酋长国之一，阿治曼市于 2017 年创建了 Digital Ajman 这一新部门，由该部门推动开启其数字化转型之旅，目标是让公众的生活更便捷。实现这一目标需要 Digital Ajman 解决地方、联邦和私营实体之间极其复杂的集成网络。过去，信息是孤立的，使用的技术差异很大。实现上述目标不是一件容易的事。
Digital Ajman 选择了 IBM® Cloud Pak for Integration 解决方案（包括 IBM® API Connect 和 IBM® App Connect Enterprise 产品），旨在顺利完成转型。
由于流程简化，节省了超过 200 万迪拉姆
每年通过新的无纸化方法拯救超过 200 棵树
Digital Ajman 是阿治曼和阿联酋 12 个项目的主要推动者。迄今为止，该组织已使用该解决方案完成了 160 个集成点，连接了地方、联邦和私营实体，让阿治曼民众生活更便捷。其中有三个集成点特别展示了 IBM 解决方案的技术能力。
首先是 Ajman Pay，这是由阿治曼财政部开发的支付网关，与阿拉伯联合酋长国所有地方政府和半政府实体集成，使民众可以轻松支付费用和服务。Digital Ajman 使用 IBM App Connect Enterprise 软件开发所有参与合作伙伴之间的集成框架。
过去，实施这样的项目需要阿治曼财政部前往每个实体，检查其能力并进行点对点整合。一些实体拥有遗留系统，这会带来许多问题。使用 IBM 解决方案，Digital Ajman 能够将所有参与的合作伙伴与 Ajman Pay 集成，然后将它们连接到专门的当地银行进行结算和对账。
第二个值得注意的集成是“Bait Amer”服务包，它是 Digital Ajman 最知名和最先进的项目之一。这种整合通过连接阿治曼的规划、污水处理、电信、电力和水务部门等，简化了申请和建造新房的过程。过去，建造和迁入新居需要与政府机构进行 17 次接洽。今天，有了 Bait Amer，只需要五次。
在第三次整合中，作为阿联酋政府加速器项目“Bashr”的主要利益相关者之一，Digital Ajman 也参与其中。这是一项综合电子服务，允许投资者以电子方式在阿联酋设立公司，而无需访问任何政府实体。通过一个与地方和联邦政府部门以及与阿联酋经济活动许可有关的各机构整合的电子平台，只需 15 分钟即可完成这项工作。许多集成已经完成，还有更多即将完成。
Digital Ajman 计划利用在这些项目中收集到的信息，开发积极创新的新政府服务。
毫无疑问，新的整合帮助 Digital Ajman 实现了其主要目标，即让阿治曼民众的生活更轻松便捷。新服务广受欢迎，该平台已经处理接近一百万次事务。
然而，该项目所承担的工作不仅限于此。自成立以来，通过创建一个中央集成中心，支持各实体及其数据源之间的集成，已节省约 200 万迪拉姆。
该解决方案还大大减少了政府服务所需的文书工作。事实上，据 Digital Ajman 计算，这一解决方案已经拯救了近 150 棵树，预计今后每年将拯救 200 多棵树。
Digital Ajman 框架项目经理对此次合作进行了总结：“我们在这个项目中涵盖了所有情况：无纸化、能力再造、与遗留系统集成，以及更多未来的情况。”
Digital Ajman（ibm.com 外部链接）成立于 2017 年，旨在开发数字渠道，为阿拉伯联合酋长国最小的酋长国阿治曼的民众提供智能政府服务。它致力于随时随地为公众提供高质量、反应迅速、综合和创新的政府服务。Digital Ajman 总部位于阿治曼市。
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2020 年 11 月在美国制作。
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