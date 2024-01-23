Digital Ajman 是阿治曼和阿联酋 12 个项目的主要推动者。迄今为止，该组织已使用该解决方案完成了 160 个集成点，连接了地方、联邦和私营实体，让阿治曼民众生活更便捷。其中有三个集成点特别展示了 IBM 解决方案的技术能力。

首先是 Ajman Pay，这是由阿治曼财政部开发的支付网关，与阿拉伯联合酋长国所有地方政府和半政府实体集成，使民众可以轻松支付费用和服务。Digital Ajman 使用 IBM App Connect Enterprise 软件开发所有参与合作伙伴之间的集成框架。