应用程序开发解决方案

释放创新活力，助力团队快速实现现有应用程序的现代化，并交付新的云原生服务
推动实现无缝现代化、快速部署和弹性提升。从旧版应用程序到云原生解决方案，IBM 助您构建一个灵活的高性能应用程序生态系统，以适应不断变化的业务需求。
无论是迁移现有应用程序、向微服务转型还是交付新功能，都能体验到所需的可扩展性、安全性和高性能。
提供随业务而变化的应用程序环境。
实现软件交付流程自动化，提高工作效率和运营效率。
利用生成式 AI 和高级自动化，加快实现现代化并创建企业就绪代码。
许多组织在 Java 代码和技能方面进行了巨额投资。为了充分利用云的优势，Java 应用程序需要成为云原生应用程序。加速云原生应用程序的交付，让您的团队能够快速实现差异化创新。
我们需要采用一种全新的开发方法，以利用生成式 AI、自动化和下一代工具，共同实现快速、经济高效的现代化。
借助新的云原生功能，让开发人员能够更快地将代码投入生产。
节省时间和资金，同时获得最安全的代码版本。这是一种双赢。
表示，在应用现代化项目中使用生成式 AI 将提高业务敏捷性。
这得益于在应用程序现代化项目中使用生成式 AI。
了解如何高效地实现资产现代化并开始使用 IBM Cloud Pak for Applications 交付云原生应用程序。