应用程序开发解决方案

释放创新活力，助力团队快速实现现有应用程序的现代化，并交付新的云原生服务
深入了解 Cloud Pak for Applications 获取 IT 自动化企业指南

IBM Enterprise Application Service for Java

借助 IBM 的全托管服务，轻松实现 Java 应用程序工作量的现代化

抢先体验

释放现代应用程序交付的潜力

推动实现无缝现代化、快速部署和弹性提升。从旧版应用程序到云原生解决方案，IBM 助您构建一个灵活的高性能应用程序生态系统，以适应不断变化的业务需求。
IBM Enterprise Application Service for Java

无论是迁移现有应用程序、向微服务转型还是交付新功能，都能体验到所需的可扩展性、安全性和高性能。

IBM Cloud Pak for Applications

提供随业务而变化的应用程序环境。

IBM DevOps Automation

实现软件交付流程自动化，提高工作效率和运营效率。

IBM watsonx Code Assistant™

利用生成式 AI 和高级自动化，加快实现现代化并创建企业就绪代码。

利用 Liberty 推动创新和工作效率

许多组织在 Java 代码和技能方面进行了巨额投资。为了充分利用云的优势，Java 应用程序需要成为云原生应用程序。加速云原生应用程序的交付，让您的团队能够快速实现差异化创新。

 深入了解 IBM WebSphere Liberty

大规模推动效率与适应性

我们需要采用一种全新的开发方法，以利用生成式 AI、自动化和下一代工具，共同实现快速、经济高效的现代化。

 
40% 每年发布的应用程序增加幅度

借助新的云原生功能，让开发人员能够更快地将代码投入生产。

 了解 Liberty 如何降低成本 70% 迁移工作减少幅度

节省时间和资金，同时获得最安全的代码版本。这是一种双赢。

 了解 WebSphere 如何提升成功率 79% 的高管

表示，在应用现代化项目中使用生成式 AI 将提高业务敏捷性。

 了解生成式 AI 如何推动实现现代化 7-10 倍 的高管表示业务敏捷性有所提高

这得益于在应用程序现代化项目中使用生成式 AI。

 了解 AI 如何解锁新机遇

真实案例。真实影响。

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RedBridge 能够在几分钟内推出新功能，而以往可能需要数月时间

Young Asian mother with sleeping little daughter looking at smartphone/cell phone while riding on tram in the city
Alinma Bank 通过全新的超级应用程序，将常见服务交付速度提升了 2 倍
采取下一步行动

了解如何高效地实现资产现代化并开始使用 IBM Cloud Pak for Applications 交付云原生应用程序。

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