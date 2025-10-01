随着各组织开始回顾 2025 年并规划 2026 年的计划，现在正是考虑那些影响最大的趋势的好时机。现在也是考虑它们对未来意味着什么的好时机。

在数字化转型方面，即在组织各个层面战略性地应用数字技术，很难想象有比应用程序开发更关键的组成部分。

无论是力求打造新移动应用的初创企业，还是需要取代传统工作流（利用新框架与自动化工具）的财富 500 强公司，应用程序开发都是数字化转型成败的关键。在应用程序开发方面取得成功的企业可以有效简化工作流，改善用户体验，并获得竞争优势。