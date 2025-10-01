开发运维

2025-2026 年值得关注的 5 个应用程序开发趋势

出版 10/01/2025
办公室里的人们正在看电脑

作者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

随着各组织开始回顾 2025 年并规划 2026 年的计划，现在正是考虑那些影响最大的趋势的好时机。现在也是考虑它们对未来意味着什么的好时机。

数字化转型方面，即在组织各个层面战略性地应用数字技术，很难想象有比应用程序开发更关键的组成部分。

无论是力求打造新移动应用的初创企业，还是需要取代传统工作流（利用新框架与自动化工具）的财富 500 强公司，应用程序开发都是数字化转型成败的关键。在应用程序开发方面取得成功的企业可以有效简化工作流，改善用户体验，并获得竞争优势。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

什么是应用程序开发？

应用程序开发是为企业、移动设备或网络构建、测试和部署软件应用的过程，这一过程被称为应用程序生命周期。随着互联网的兴起和移动设备、远程办公以及云计算的普及，应用开发已成为大多数成功数字化企业的核心能力。

应用开发与 DevOps 密切相关，DevOps 是一种软件开发方法，通过自动化加快应用程序交付，并紧密遵循应用程序生命周期。

应用程序生命周期的各个阶段

以下步骤构成了应用程序开发生命周期：

  1. 规划与需求：业务部门和工程师会面，讨论应用程序需要实现的功能，并确定项目的范围。
  2. 设计：DevOps 团队成员将需求转化为应用程序的详细计划，包括用户界面 (UI) 和用户体验 (UX) 设计。
  3. 开发：工程师根据设计阶段制定的规格为应用程序编写软件代码。
  4. 测试：对应用程序进行测试，以查看其是否符合企业的性能和安全标准，并确保在发布前已正确调试
  5. 部署：应用程序发布到员工或客户可以使用的生产环境。
  6. 监控和维护：持续监控和更新应用程序是否存在性能问题，并确保与新设备或技术的兼容性。
应用程序开发

开启旅程：云端企业应用程序开发

在本视频中，Peter Haumer 博士通过演示不同的组件和实践（包括 IBM Z Open Editor、IBM Wazi 和 Zowe），探讨了混合云环境中现代企业应用程序的开发现状。
深入了解云应用程序开发

应用程序开发趋势

随着本世纪一些最有前景的技术进步的发展，包括移动设备、云计算以及 5G 网络的普及，应用开发也迅速加速。

如今，像生成式人工智能和机器学习 (ML) 等新技术正在改变开发团队构建、测试和部署应用的方式。以下是应用开发中的一些主要趋势，以及它们如何正在改变软件开发。

1. 人工智能和机器学习的融合

影响应用开发的最新趋势之一是推动将人工智能 (AI) 机器学习 (ML) 能力集成到开发生命周期中。

在过去一年中，开发人员对 AI 驱动的工具和 ML 算法的依赖性增加，添加了诸如 AI 个性化自然语言处理 (NLP)生成式 AI 编码等高级功能。这些新的 AI 工具可自动执行编码并减少过去拖慢开发过程的重复性任务。

AI 和 ML 工具也正在增强现实世界中的应用程序开发。例如，在医疗保健、零售和金融等行业，人工智能聊天机器人可以提高用户参与度、简化流程并减少繁重的工作。

2. 低代码和无代码平台的兴起

低代码无代码平台是用户友好的应用平台，使几乎没有开发经验的人也能够构建引人入胜的应用程序。

通过使用拖放界面和预构建组件等功能，没有编程背景的个人也可以利用低代码和无代码平台构建并部署应用程序，以解决各种现实问题。

像 Microsoft 和 Salesforce 这样的大型全球企业最近在低代码或无代码领域进行了大量投资。这些投资使初创公司和小型企业能够加快移动应用和网页开发项目的交付，而无需雇佣自己的软件开发团队。

根据最近的一份报告，全球低代码开发平台市场规模去年估值为 287.5 亿美元。预计到 2032 年将增长至 2640 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 32%。 1

3. DevOps 开发运维实践的现代化

云计算的兴起改变了 DevOps 团队构建应用程序以及在发布后管理应用程序的方式。

具体而言，云原生应用开发（通过称为微服务的独立可复用组件构建应用）使 DevOps 团队更容易创建可扩展、可移植且高度弹性的应用程序。

云原生应用程序开发已将 DevOps 实践从单一架构和手动实践转向强调可扩展性、灵活性和持续创新的模块化、云优化流程。

DevOps 现代化的另一个趋势是建立 DevSecOps（开发、安全与运维），这是一种在应用开发生命周期中相对较新的安全方法。

直到最近，应用程序都是在开发完成后由一个单独的团队负责保护。DevSecOps 使用最新的云原生技术和工具在应用程序开发生命周期中自动执行和集成功能，确保更顺畅的流程和更好的结果。

4. 物联网 (IoT) 应用的普及

物联网 (IoT) 应用旨在处理由连接到互联网的设备和传感器收集的实时数据

IoT 应用开发是一种趋势，它通过利用边缘计算在数据源附近收集和处理数据，不断推动应用在数据利用上的可能性边界。

根据最近的一份报告，2023 年全球 IoT 应用程序市场的价值为 595.73 亿美元。预计到 2032 年，该市场规模将达到 40623.4 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 24.3%。2

IoT 应用程序开发涵盖多个行业，例如可穿戴设备、智能电器和工业 IoT (IIoT)，即将 IoT 技术用于工业或制造目的。

在物联网领域开发应用的组织正专注于可扩展、安全的解决方案，这些方案在不牺牲安全性、功能性或可扩展性的前提下，整合强大的物联网功能。

5. 渐进式 Web 应用程序 (PWA) 日益普及

渐进式网页应用程序 (PWA) 将原生应用（即为特定操作系统或平台构建的应用）的功能，与简单网页地址的便捷性和可访问性相结合。

PWAs 通常具有推送通知和离线功能，以便在一系列移动设备上提供不间断的性能。

PWA 在那些不想在 iOS 和 Android 用户之间做选择，同时又不想为每个平台维护单独代码库的组织中非常受欢迎。

PWA 允许企业弥合不同操作系统之间的差距，并使用单一、经济高效的代码库接触两种操作系统的用户，而不会降低性能或功能。

这些趋势如何影响业务成果和用户体验

随着年末的临近，这些开发趋势的影响愈发清晰，让我们来看它们如何影响了组织和用户。

  • 用户体验与功能更加紧密地匹配：通过多种方式来增强用户体验，从令人眼花缭乱的可视化到实时数据的整合，客户期望无缝、直观的用户体验以及先进的特性和功能。AirBnB 和 RobinHood 等应用程序已经证明可以将简单的功能（例如房屋租赁、投资股票）与沉浸式用户体验相结合。
  • 自动化减少了繁琐工作：DevOps 团队通过利用新框架和 AI 驱动的助手编写代码、构建复杂的运行时环境，从而显著简化了开发流程。这些新方法严重依赖生成式 AI 的功能和其他工具来减少开发人员需要花在重复性任务上的时间。
  • 组织越来越关注网络安全：像物联网和生成式 AI 这样的新技术需要大量数据集才能运行，这就需要在本地和全球网络中快速且安全地传输数据。虽然这些功能增加了许多高级特性，但它们也扩大了组织的攻击面，这是衡量其面临网络攻击的潜在脆弱性的指标。DevSecOps 可以简化和自动化网络安全的各个方面，以帮助确保企业能够继续为其应用程序开发高级功能，同时保护它们免受不良行为者的攻击。
  • 实际价值正在成为优先考虑：越来越多的行业，如医疗和金融，正在利用应用开发的新趋势来创建具有实际价值的应用程序。例如，可穿戴技术能够实时监测健康状况，AI 驱动的诊断工具帮助医生加快诊断时间，以及 AI 驱动的金融分析可从数据集中挖掘有用的见解。随着物联网和边缘计算不断推动可能性的边界，对切实、现实世界价值的兴趣和投资可能会持续增长。

这些应用程序开发趋势对您的行业意味着什么

各行业对应用开发的最新趋势反应各异，但每个行业都在关注这些趋势，并尝试通过新方法利用它们创造价值。以下是各个行业对应用程序开发趋势如何影响企业的看法。

零售和电子商务

零售商和电子商务企业是今年最早尝试一些新应用开发趋势的行业之一，主要通过使用移动应用、渐进式网页应用 (PWA) 和推送通知。人工智能驱动工具在构建基于客户搜索的个性化引擎以推荐相关产品方面非常有用。

物联网设备被部署用于通过互联网传输实时数据，使店内员工能够即时了解库存情况，甚至自动化补货及供应链管理的其他环节。

制造业和工业 IoT

今年的一些趋势帮助推动了工业 IoT (IIoT)，即将传感器和软件等数字技术整合到工业和制造系统中。例如，利用新的 IoT 应用程序，企业能够将传感器和软件比以前更深入地融入制造流程，从而提高实时监控和预测性维护能力。

此外，使用 IIoT 功能的增强现实 (AR)（技术）耳机正被有效地用于培训目的。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份最新报告，使用增强现实 (AR) 的公司报告的平均生产力提升为 32%。这些新功能共同帮助简化运营、提高效率并增强整个组织的数据驱动决策。

政府

今年，美国联邦政府和地方政府尝试了移动和网页开发框架，以为其向公民提供的许多服务增加可扩展性和功能性。特别是，政府利用网络安全和自动化方面的新功能来简化服务并添加新功能。

应用程序开发的最新趋势有助于政府机构提高速度、安全性和响应能力。例如，更安全的支付系统可让市民直接通过移动设备支付服务费用，实时交通和灾害警报可加快应急响应速度。

医疗保健

可以说，没有哪个行业比医疗保健更有效地应用了最新的应用开发趋势。从追踪患者生命体征的移动应用，到加速诊断的 AI 算法，再到培训外科医生和创伤专家的增强现实 (AR) 与虚拟现实 (VR) 工具，医疗保健正处于应用开发创新的前沿。

但医疗行业并不仅仅是利用最新技术来增加功能和提升能力。DevSecOps 的新功能有助于确保患者信息的机密性并确保充分遵守数据安全法规。

展望 2026 年

应用开发在 2025 年取得了诸多突破，但没有理由认为创新在未来一年会放缓。随着生成式 AI 和物联网能力处于前沿，预计这些技术将在 2026 年继续引领潮流。

考虑到这一点，企业很可能会继续发展以移动优先为核心的策略，即在应用生命周期的每个阶段都优先进行移动设备开发，并利用低代码和无代码平台以节约成本。

随着企业和初创公司继续在今年影响行业发展的趋势上拓展，预计应用生命周期中将出现更多自动化、更高效的工作流程，同时更加注重打造出色的终端用户体验。

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在应用开发中的整合迄今取得了成功，它们自动化和简化了应用程序生命周期的各个环节，使开发人员能够将更多时间和精力专注于创新。随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 更深度地整合到框架、编程语言和平台中，开发团队的组成和专业技能可能会发生变化，更加注重支持 DevSecOps 项目的角色。

最后，当回顾 2025 年最具影响力的趋势时，可以清楚地看到，这些趋势更多是由业务需求驱动的，而非单纯的技术进步。这种情况不太可能很快改变。新的技术进步，无论看起来多么令人惊艳，都需要以核心业务功能为基础，才能产生持久的影响。

资源

实现投资回报率：您企业中的 AI 智能体

与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
使用 OpenShift 将存储空间集成到您的三层架构中

了解如何使用 FlashSystem 和 Red Hat OpenShift 将架构的数据层连接到容器化应用程序层 - 确保性能、弹性和可扩展性。
优化企业存储空间架构以实现最佳性能

获取有关设计、实施和调整 IBM® DS8A00 存储系统的深入指导。学习如何简化 I/O、确保高可用性并加强任务关键型环境中的灾难恢复。
使用 IBM® Storage Ceph 构建可扩展、有弹性的数据层

深入了解 IBM Storage Ceph 背后的架构和概念。了解如何设计可大规模扩展、自我修复的数据层，以支持 AI 工作负载、整合存储并降低多层应用程序的成本。
使用并行文件系统加速您的数据层

IDC 洞察分析并行文件系统如何提高数据层吞吐量和可靠性，以满足高需求多层应用程序的需求。
在每一层利用分析

了解数据层中的分析如何为应用程序逻辑和前端体验提供信息，以便做出更明智的决策。
了解企业级 AI 如何在栈中工作

深入了解金融和供应链等行业中生成式 AI 采用的真实案例。了解现代分层架构如何支持这些系统。
通过端到端治理创建负责任的 AI 系统

获得管理 AI 系统中风险、信任和合规性的结构化方法。了解治理框架如何适用于分层云架构。
相关解决方案
IBM Enterprise Application Service for Java

完全托管的单租户服务，用于开发和交付 Java 应用程序。

 深入了解 Java 应用程序
DevOps 解决方案

使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。

 深入了解开发运维解决方案
企业应用程序开发服务

云应用程序开发意味着一次构建、快速迭代和随处部署。

 应用程序开发服务
采取后续步骤

借助 IBM 云应用程序开发咨询服务，您可以获得提供专家指导和创新解决方案，使您的云策略更为精简高效。与 IBM 的云专家合作，实现应用程序的现代化改造、扩展和加速，为企业带来变革性的成果。

 深入了解应用程序开发服务 开始免费使用 IBM Cloud 进行构建
脚注

1. Low-code development platform market size, Fortune Business Insights, September 2025

2. Internet of Things (IoT) applications market size, Fortune Business Insights, September 2025