以下步骤构成了应用程序开发生命周期：
云计算的兴起改变了 DevOps 团队构建应用程序以及在发布后管理应用程序的方式。
具体而言，云原生应用开发（通过称为微服务的独立可复用组件构建应用）使 DevOps 团队更容易创建可扩展、可移植且高度弹性的应用程序。
云原生应用程序开发已将 DevOps 实践从单一架构和手动实践转向强调可扩展性、灵活性和持续创新的模块化、云优化流程。
DevOps 现代化的另一个趋势是建立 DevSecOps（开发、安全与运维），这是一种在应用开发生命周期中相对较新的安全方法。
直到最近，应用程序都是在开发完成后由一个单独的团队负责保护。DevSecOps 使用最新的云原生技术和工具在应用程序开发生命周期中自动执行和集成功能，确保更顺畅的流程和更好的结果。
物联网 (IoT) 应用旨在处理由连接到互联网的设备和传感器收集的实时数据。
IoT 应用开发是一种趋势，它通过利用边缘计算在数据源附近收集和处理数据，不断推动应用在数据利用上的可能性边界。
根据最近的一份报告，2023 年全球 IoT 应用程序市场的价值为 595.73 亿美元。预计到 2032 年，该市场规模将达到 40623.4 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 24.3%。2
IoT 应用程序开发涵盖多个行业，例如可穿戴设备、智能电器和工业 IoT (IIoT)，即将 IoT 技术用于工业或制造目的。
在物联网领域开发应用的组织正专注于可扩展、安全的解决方案，这些方案在不牺牲安全性、功能性或可扩展性的前提下，整合强大的物联网功能。
随着年末的临近，这些开发趋势的影响愈发清晰，让我们来看它们如何影响了组织和用户。
各行业对应用开发的最新趋势反应各异，但每个行业都在关注这些趋势，并尝试通过新方法利用它们创造价值。以下是各个行业对应用程序开发趋势如何影响企业的看法。
今年的一些趋势帮助推动了工业 IoT (IIoT)，即将传感器和软件等数字技术整合到工业和制造系统中。例如，利用新的 IoT 应用程序，企业能够将传感器和软件比以前更深入地融入制造流程，从而提高实时监控和预测性维护能力。
此外，使用 IIoT 功能的增强现实 (AR)（技术）耳机正被有效地用于培训目的。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份最新报告，使用增强现实 (AR) 的公司报告的平均生产力提升为 32%。这些新功能共同帮助简化运营、提高效率并增强整个组织的数据驱动决策。
今年，美国联邦政府和地方政府尝试了移动和网页开发框架，以为其向公民提供的许多服务增加可扩展性和功能性。特别是，政府利用网络安全和自动化方面的新功能来简化服务并添加新功能。
应用程序开发的最新趋势有助于政府机构提高速度、安全性和响应能力。例如，更安全的支付系统可让市民直接通过移动设备支付服务费用，实时交通和灾害警报可加快应急响应速度。
可以说，没有哪个行业比医疗保健更有效地应用了最新的应用开发趋势。从追踪患者生命体征的移动应用，到加速诊断的 AI 算法，再到培训外科医生和创伤专家的增强现实 (AR) 与虚拟现实 (VR) 工具，医疗保健正处于应用开发创新的前沿。
但医疗行业并不仅仅是利用最新技术来增加功能和提升能力。DevSecOps 的新功能有助于确保患者信息的机密性并确保充分遵守数据安全法规。
应用开发在 2025 年取得了诸多突破，但没有理由认为创新在未来一年会放缓。随着生成式 AI 和物联网能力处于前沿，预计这些技术将在 2026 年继续引领潮流。
考虑到这一点，企业很可能会继续发展以移动优先为核心的策略，即在应用生命周期的每个阶段都优先进行移动设备开发，并利用低代码和无代码平台以节约成本。
随着企业和初创公司继续在今年影响行业发展的趋势上拓展，预计应用生命周期中将出现更多自动化、更高效的工作流程，同时更加注重打造出色的终端用户体验。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在应用开发中的整合迄今取得了成功，它们自动化和简化了应用程序生命周期的各个环节，使开发人员能够将更多时间和精力专注于创新。随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 更深度地整合到框架、编程语言和平台中，开发团队的组成和专业技能可能会发生变化，更加注重支持 DevSecOps 项目的角色。
最后，当回顾 2025 年最具影响力的趋势时，可以清楚地看到，这些趋势更多是由业务需求驱动的，而非单纯的技术进步。这种情况不太可能很快改变。新的技术进步，无论看起来多么令人惊艳，都需要以核心业务功能为基础，才能产生持久的影响。
