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进入市场变得简单

IBM Partner Plus 需求生成计划、工具和联合营销基金可帮助您更快地进入市场、挖掘潜在客户并发展业务。通过由更深层次的投资提供支持的增强型需求生成计划，尽快把握新商机。

通过 IBM 进行营销的优势

通过免费向合作伙伴提供自动化营销、联合营销、增强型潜在客户共享以及其他工具，获得竞争优势。
介绍“IBM 我的数字化营销”上的“合作伙伴营销工具包” (1:12)
利用营销自动化平台，使合作伙伴能够快速轻松地规划、执行和衡量营销活动 了解更多信息
合作伙伴营销工具包

这些工具包由 IBM 营销专家构建，包括数字营销活动和活动策略以及资产，专为拓展现有商机和挖掘潜在客户而设计。提供多种语言版本！

 一对一支持

通过我们的礼宾团队为您的活动执行提供个性化支持。我们的分销商和 IBM 营销团队可根据您的需要提供增强功能和额外支持。

 IBM 联合营销

与 IBM 一起成长和投资的合格合作伙伴可以从高达 3 倍的总投资增长中受益。IBM Partner Plus 为符合条件的合作伙伴提供资金和资源，以扩展营销活动并刺激市场需求。

合作伙伴感言

当我需要发起新的需求生成活动时，IBM“我的数字化营销”和“合作伙伴营销工具包”是我的“首选”。我使用为 LinkedIn 帖子、客户电子邮件和销售平台提供的内容和建议图像，更快地启动新的营销活动，同时节省精力。 Scott Tomlinson TES Enterprise Solutions UK IBM“我的数字化营销”是我们营销团队一个易于使用的平台，既可以查找有价值的内容，又可以在需要时利用社交和电子邮件自动化功能。借助该工具，我的工作变得更轻松，因为我随时可以取用需要的内容，无论我想如何使用。 Sarah Warsi Sentia Solutions Canada 通过“我的数字化营销”，我们开展了数字和活动营销活动，促成了 130 个注册客户和 20 个合格潜在客户。这帮助我们发现新的交叉销售机会，为我们 IBM Storage、IBM Power 和 IBM QRadar 的 350 万美元赢单营收做出了重大贡献。 Venkatesh Ananthanarayanan SBA Info Solutions India
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