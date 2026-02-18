在 2026 年 G2 最佳软件奖评选中，客户将 IBM 评为顶尖企业级软件提供商

真实的用户体验、行业奖项和研究为科技买家提供了他们所需的可信证据，以消除供应商的干扰，选择真正有效的解决方案。
随着各组织加速投资于 AI、混合基础设施和网络安全，买家越来越依赖 G2 等网站上值得信赖的同行评论来指导复杂的软件决策。
在 2026 年 G2 最佳软件奖评选中，IBM 入选最佳企业产品 50 强，迅速提升了其在 AI、混合云、自动化、网络安全以及数据和分析领域的影响力。IBM® Guardium Data Protection 在“最佳数据隐私产品”榜单中排名第 1 位，另外还有 13 个 IBM 产品在 10 个类别中获得认可。
G2 的最佳软件奖仅根据上一日历年的客户评分和评价来评选全球顶尖软件公司和产品。
该方法采用专有的评分算法，将客户满意度与市场影响力相结合，得出每年的排名。公司必须在 2025 日历年度内，其在 G2 平台上列出的所有产品至少获得 50 条已通过审核评价，才有资格入选 2026 年最佳软件公司或最佳软件产品榜单。
这可确保每份认可都是依据有意义、透明的客户反馈。
获奖产品列表如下：
这些认可进一步彰显了 IBM 的承诺：致力于交付以可扩展架构、强大的安全框架和运营效率为基础的企业级创新，从而在全球生产环境中创造可衡量的价值。