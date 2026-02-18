在 2026 年 G2 最佳软件奖评选中，客户将 IBM 评为顶尖企业级软件提供商

G2 的最佳软件奖仅根据上一日历年的客户评分和评价来评选全球顶尖软件公司和产品。

该方法采用专有的评分算法，将客户满意度与市场影响力相结合，得出每年的排名。公司必须在 2025 日历年度内，其在 G2 平台上列出的所有产品至少获得 50 条已通过审核评价，才有资格入选 2026 年最佳软件公司或最佳软件产品榜单。

这可确保每份认可都是依据有意义、透明的客户反馈。

获奖产品列表如下：