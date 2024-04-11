主页 存储 Storage Copy Data Management IBM Storage Copy Data Management
使数据中心副本管理流程实现现代化、简化和自动化
30 天免费试用
服务器机房里看着平板电脑屏幕的女士
无需中断业务即可实现现代化

IBM Storage® Copy Data Management 可在数据使用者需要的时间和位置为其提供副本，而无需创建不必要的副本或将未使用的副本留在宝贵的存储空间。为存储环境精心安排应用程序感知快照和复制管理。自动化复制流程和工作流程可确保一致性并降低复杂性。
优势 自动化副本管理

改善依赖数据副本的 IT 运营。

实现新一代数据保护和灾难恢复

利用快照复制模式，实现近乎即时的保护以及快速、精细化的数据恢复。

自动化测试和开发

基础架构可以自动地、按计划或按需在数分钟内运转起来。

支持混合云功能

搭建实时应用程序环境，从而利用云中更具成本效益、富有弹性的计算基础架构。

支持开发运维 (DevOps)

利用现有存储基础架构，实现开发运维 (DevOps)，并满足对于快速部署基础架构的需求。

功能 实现数据资源现代化

利用部署妥当的副本数据管理，实现现有 IT 基础架构中流程的现代化。

阅读产品简介 降低基础架构的成本

一个副本可用于多个用例，包括灾难恢复 (DR)、分析、测试、开发和开发运维 (DevOps)。

保留现有基础架构

通过高效、自动化、可扩展且易于使用的方式，继续使用您的现有基础架构和数据。

自动化副本管理

利用自动化工具，创建和使用现有存储基础架构上的副本数据快照、保险库文件、克隆项和复制项。

实现 IT 现代化

提供基于 API 的自动化、用户自助服务和操作，而无需增添硬件。

控制数据资源

为卷、快照、虚拟机、数据存储和文件编制目录并进行跟踪。

跨平台共享数据

简单轻松地创建和共享所有常用数据库管理系统的副本。

提供自助服务

为内部客户提供轻松的自助服务访问，以便他们在需要时访问所需的资源。

资源 用户指南

了解如何安装、维护和启动应用程序，管理用户以及为资源信息编制目录。了解如何搜索和浏览对象、安排作业等。

 IBM 数据弹性系列产品的新增功能

了解 IBM Storage 解决方案如何不断发展以应对网络安全挑战，并帮助公司适应新形势以确保数据安全，无论数据位于何处。

 实现数据和网络弹性的必备要素

了解“部署妥当的”副本数据管理在实现数据和网络弹性方面的重要性。

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