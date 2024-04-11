IBM Storage® Copy Data Management 可在数据使用者需要的时间和位置为其提供副本，而无需创建不必要的副本或将未使用的副本留在宝贵的存储空间。为存储环境精心安排应用程序感知快照和复制管理。自动化复制流程和工作流程可确保一致性并降低复杂性。