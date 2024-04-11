IBM Storage® Copy Data Management 可在数据使用者需要的时间和位置为其提供副本，而无需创建不必要的副本或将未使用的副本留在宝贵的存储空间。为存储环境精心安排应用程序感知快照和复制管理。自动化复制流程和工作流程可确保一致性并降低复杂性。
改善依赖数据副本的 IT 运营。
利用快照复制模式，实现近乎即时的保护以及快速、精细化的数据恢复。
基础架构可以自动地、按计划或按需在数分钟内运转起来。
搭建实时应用程序环境，从而利用云中更具成本效益、富有弹性的计算基础架构。
利用现有存储基础架构，实现开发运维 (DevOps)，并满足对于快速部署基础架构的需求。
利用部署妥当的副本数据管理，实现现有 IT 基础架构中流程的现代化。
一个副本可用于多个用例，包括灾难恢复 (DR)、分析、测试、开发和开发运维 (DevOps)。
通过高效、自动化、可扩展且易于使用的方式，继续使用您的现有基础架构和数据。
利用自动化工具，创建和使用现有存储基础架构上的副本数据快照、保险库文件、克隆项和复制项。
提供基于 API 的自动化、用户自助服务和操作，而无需增添硬件。
为卷、快照、虚拟机、数据存储和文件编制目录并进行跟踪。
简单轻松地创建和共享所有常用数据库管理系统的副本。
为内部客户提供轻松的自助服务访问，以便他们在需要时访问所需的资源。
了解如何安装、维护和启动应用程序，管理用户以及为资源信息编制目录。了解如何搜索和浏览对象、安排作业等。
了解 IBM Storage 解决方案如何不断发展以应对网络安全挑战，并帮助公司适应新形势以确保数据安全，无论数据位于何处。
了解“部署妥当的”副本数据管理在实现数据和网络弹性方面的重要性。