IBM Storage Defender Data Protect 提供全面的数据备份和恢复，是 IBM Storage Defender 的核心组件，后者是一种实现数据弹性的解决方案，是 IBM Storage 产品组合的一部分。
IBM Storage Defender Data Protect 为各种规模化的云原生、边缘和本地部署工作负载提供支持。它通过集成的管理平面、稳健的性能、多层安全架构、API 优先的可扩展性和不可篡改的快照，帮助简化运营。
用于加速和简化数据备份和恢复的数据弹性解决方案。
通过全面的数据备份和恢复解决方案，规模化整合企业数据保护，帮助最大限度地减少开销并降低数据存储成本。
在单一管理平台下统一威胁检测和恢复操作，提供可扩展性和多层安全架构。
借助完全水合快照、持续数据保护和超越 SLA 的灵活性更快地恢复数据。
将备份的数据存储在其安全文件系统中的不可篡改快照中，这些快照无法从集群外部直接访问或安装。
简化运营并通过预构建的自动化工作流程和 API 集成轻松集成本地部署和云环境。
通过集成解决方案将运营统一到单一的可扩展环境中。消除孤岛，同时降低数据保护成本。
了解 Defender Data Protect 提供的功能以保护宝贵的业务数据。
了解 IBM Storage Defender 提供的功能以帮助组织构建和提供数据弹性。
了解本用户指南，其中提供了 IBM Storage Defender Data Management Service 的概述、规划、设置和用户说明。