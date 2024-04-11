通过适用于混合云的灵活的软件定义存储解决方案，将数据服务引入容器环境。IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks 通过实现开源与 Red Hat 数据服务以及屡获殊荣的 IBM 软件定义存储产品的强大组合，旨在简化 IBM Cloud Pak 解决方案的部署，同时在混合云中实现可靠、高效的存储基础。
通过了 Kubernetes、Red Hat OpenShift 和 IBM® Cloud Pak 解决方案的全面测试，可为业务关键型环境提供企业数据服务。
为在 OpenShift 环境中部署、使用、监控和管理持久性存储提供值得信赖的标准化方法。
只需部署数据资源，即可在不影响业务的情况下向上或向下扩展。根据应用程序或工作负载需求进行扩展、收缩和重新部署。
支持在您需要的时间和地点移动数据。使用适用于所有容器编排系统的单个容器存储接口 (CSI)。
借助 IBM Cloud® Object Storage、IBM Spectrum Storage™ Suite 的产品以及 Red Hat Ceph Storage 和 OpenShift Data Foundation，最大限度地利用数据资源。
通过持久性存储和数据服务创建使用 Red Hat OpenShift 构建和管理容器化应用程序的一致体验。
以完整的软件定义存储基础设施为基础，使用选择的数据资源构建任何 Red Hat OpenShift 容器环境。
为容器数据服务选择文件、块或对象存储，并在需要的时间和地点部署新的数据资源。
通过使用现代流程构建新应用程序并对旧应用程序进行现代化改造，转型并迁移到云以获得竞争优势。
每个 IBM Cloud Pak 都包含基于公共集成层的容器化 IBM 中间件，有助于缩短开发时间，降低运营费用。
CSI 开放计划提供了一种易于部署的自助方式来配置数据，并提供了通往高性能存储的优化并行数据路径。
通过应用程序概括存储配置的复杂性，并根据预定义存储类别来配置持久存储，以符合业务 SLA。
IBM 支持 CSI 开放计划的块和文件产品：IBM Storage Suite for Cloud Paks、Spectrum Scale、IBM FlashSystem 和 DS8900F。
使用持久数据的默认存储层简化设置，并获得一种更快、更安全的开放方式将核心业务应用程序迁移到云。
搭配使用 IBM 实验室服务，获得所需的基础设施服务，帮助构建智能企业的基础，为您的业务提供支持。
获得具备全局联合容量的高性能向外扩展型存储软件和企业数据服务。
利用从边缘到洞察的 360 度全方位视图简化 AI 数据，缩短数据组织和分析的时间。
通过在任何云上运行的可扩展的开放数据和 AI 平台改变业务运营方式。
借助 Red Hat® Ceph Storage，可以避免使用昂贵的基于硬件的专有存储解决方案。
作为 OpenShift 管理控制台的一个组成部分，可以按需配置和取消配置动态、有状态、高度可用的容器原生存储。
使用 IBM Spectrum Scale™ 进行学习、开发和测试，并且用于非生产用途。
为适用于 Red Hat OpenShift 容器环境的 IBM Storage Suite for Cloud Paks 提供灵活的每月许可证。 *所示价格不包括任何适用税费
适用于想要在 Red Hat OpenShift 环境中获得 Storage Suite for Cloud Paks 永久许可证的用户。提供完全许可证，可供无限期使用。
高级支持服务通过分析工具和专门的支持专家简化支持流程。
通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。
根据 IDC MarketScape 的调研，85% 的企业认为在选择供应商时，支持服务是一项关键的区分因素。