通过适用于混合云的灵活的软件定义存储解决方案，将数据服务引入容器环境。IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks 通过实现开源与 Red Hat 数据服务以及屡获殊荣的 IBM 软件定义存储产品的强大组合，旨在简化 IBM Cloud Pak 解决方案的部署，同时在混合云中实现可靠、高效的存储基础。