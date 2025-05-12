企业服务器解决方案

适用于任务关键型工作负载的安全、可靠和灵活的基础设施
ITIC 2023 年可靠性报告
企业服务器的线形图

使用企业级服务器作为核心，保障您的整个 IT 基础设施的安全性、可靠性和可控性。

与您首选的基础架构无缝整合，在本地或云端的混合云中部署和移动工作量。制定低风险且面向未来的 IT 战略，在利用现有投资的同时推动创新。
物理服务器
ibm z image for linux page
IBM z17

IBM z17 通过优化性能、安全性和决策能力，将 AI 整合至运行 z/OS、Linux、z/VM、KVM 和 z/TPF 的混合云纵向扩展服务器环境中。

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Head on front shot of IBM z16 mainframe with no wheels and a transparent background
IBM z16™

利用运行 z/OS、Linux、z/VM 和 z/TPF 的 IBM z16 大型机纵向扩展服务器，获得新的洞察并提升速度、弹性、合规性和可持续性。

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IBM LinuxONE Emperor 5 head on 1-frame configuration with transparent background
IBM LinuxONE 5

功能强大的 Linux 纵向扩展服务器，可为包括混合云和 AI 应用在内的 Linux 工作负载提供最高水平的企业级安全性、性能和可扩展性。

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One frame IBM LinuxONE Emperor 4, front facing, on a transparent background
IBM LinuxONE 4

这款功能强大的 Linux 扩展服务器专为可持续性、安全性、混合云和网络弹性而设计，可满足现代企业级工作负载的需求。

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front facing e1080
IBM Power E1080

运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux 的纵向扩展服务器，旨在通过更高水平的性能、核心到云的数据保护以及简化的自动化和洞察分析来应对挑战。

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IBM Power10 e1050 faceplate
IBM Power E1050

高性能 4 插槽机架式纵向扩展服务器，可运行 IBM AIX 或 Linux，针对数据密集型应用程序和混合云部署进行了优化。

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IBM Power10 s1024 faceplate
IBM Power S1024

2 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，具有按需付费功能、端到端数据安全性、优异的可靠性和跨系统共享资源能力。

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IBM Power10 s1022 faceplate
IBM Power S1022

2 插槽 2U 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux。工作负载可以整合到更少的服务器上，从而减少软件许可、电力成本和散热成本。

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IBM Power10 s1014 faceplate
IBM Power S1014

1 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，专为业务关键型工作负载而设计

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The IBM Power S1012 is a 1-socket, half-wide Power10 processor-based system designed for both edge computing and core business workloads.
IBM Power S1012

IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。

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虚拟服务器 IBM Power Virtual Server

一系列可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可访问 IBM Cloud 服务，支持在云和本地环境中无缝移动和管理工作负载。

 深入了解 Power Virtual Server IBM Hyper Protect Virtual Servers

一款软件解决方案，旨在保护包含敏感数据的 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上的任务关键型 Linux 工作负载免受内部和外部威胁。

 深入了解 Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

一个完全托管的机密计算容器运行时，支持在具有技术保障的高度隔离的环境中部署敏感的容器化工作负载。

 深入了解 Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud IBM Cloud Virtual Server for VPC

高度可扩展的单租户和多租户虚拟机容量，可以快速启动，最大程度实现网络隔离和控制。

 深入了解虚拟服务器 IBM Cloud Classic Infrastructure 上的 IBM Cloud Virtual Servers

采用 Intel Xeon 处理器的公共、专用、预留和瞬态“竞价式”虚拟服务器。

 深入了解经典虚拟服务器 IBM Bare Metal Servers

可作为云服务进行部署和管理的单租户专用服务器。

 深入了解裸机服务器
成功案例
Hacker team coding at laptop and computer monitor at hackathon in dark office
减少成本、占地面积和能耗
Compuware 通过缩小数据中心占地面积，以及制定跨本地和云资源的双平台 IT 战略，节省了数百万美元并加快了开发运维 (DevOps)。
Bosch boxes with wind turbines
交付任务关键型 SAP 业务系统
Bosch 已成功过渡到 IBM Power10 服务器，在支持其气候目标的同时，针对相同的工作负载实现了高达 75% 的性能提升。
DCO native image for cyber-resiliency, security, woman with laptop
公共云的便利性和前所未有的安全性
了解 Phoenix Systems 如何将容器化与 LinuxONE 的强大功能相结合，为最终客户提供完全自动化的云安全解决方案。
Close-up portrait typing keyboard on laptop computer. Working online on white table at office. Facebook chat. Website meeting. Blogger. Jour
将业务模式转变为提供在线翻译服务
Straker Translations 寻求一种具有更强大的计算能力和根据需要进行灵活扩展的云基础设施解决方案。
Doctor working in hospital laboratory
满足数字健康需求
福井大学医学部附属病院使用 Bare Metal Servers 和 Power Virtual Servers 等产品的组合，构建了一个兼具高安全性与高可用性的系统。
后续步骤

预约 IBM 代表，进行 30 分钟免费会议。
IBM Z 企业大型机

利用创新的安全和网络弹性功能保护业务数据中心免受网络安全攻击。

 深入了解 IBM Z 大型机 IBM LinuxONE 企业服务器

加强 IT 基础架构的安全性和稳定性，确保顺利部署和正常运行。

 深入了解 IBM LinuxONE 服务器 IBM Power 企业服务器

使用可扩展的开放式企业服务器快速高效地处理海量数据。

 了解 IBM Power 服务器 IBM Cloud Virtual Server for VPC

了解对开发人员友好的基础架构如何在敏捷的公有云环境中，通过预设实例配置文件、快速部署和专用网络控制，帮助更快、更轻松地驱动现代工作负载。

 探索 IBM Cloud Virtual Servers IBM Bare Metal Servers

让云基础架构不仅在安全性和性能上，而且在体验上媲美专用硬件，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。

 深入了解 IBM Cloud Bare Metal Servers