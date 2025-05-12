使用企业级服务器作为核心，保障您的整个 IT 基础设施的安全性、可靠性和可控性。
与您首选的基础架构无缝整合，在本地或云端的混合云中部署和移动工作量。制定低风险且面向未来的 IT 战略，在利用现有投资的同时推动创新。
IBM z17 通过优化性能、安全性和决策能力，将 AI 整合至运行 z/OS、Linux、z/VM、KVM 和 z/TPF 的混合云纵向扩展服务器环境中。
利用运行 z/OS、Linux、z/VM 和 z/TPF 的 IBM z16 大型机纵向扩展服务器，获得新的洞察并提升速度、弹性、合规性和可持续性。
功能强大的 Linux 纵向扩展服务器，可为包括混合云和 AI 应用在内的 Linux 工作负载提供最高水平的企业级安全性、性能和可扩展性。
这款功能强大的 Linux 扩展服务器专为可持续性、安全性、混合云和网络弹性而设计，可满足现代企业级工作负载的需求。
运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux 的纵向扩展服务器，旨在通过更高水平的性能、核心到云的数据保护以及简化的自动化和洞察分析来应对挑战。
高性能 4 插槽机架式纵向扩展服务器，可运行 IBM AIX 或 Linux，针对数据密集型应用程序和混合云部署进行了优化。
2 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，具有按需付费功能、端到端数据安全性、优异的可靠性和跨系统共享资源能力。
2 插槽 2U 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux。工作负载可以整合到更少的服务器上，从而减少软件许可、电力成本和散热成本。
1 插槽 4U Power10 横向扩展服务器，可运行 IBM AIX、IBM i 或 Linux，专为业务关键型工作负载而设计。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
一系列可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可访问 IBM Cloud 服务，支持在云和本地环境中无缝移动和管理工作负载。
一款软件解决方案，旨在保护包含敏感数据的 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上的任务关键型 Linux 工作负载免受内部和外部威胁。
一个完全托管的机密计算容器运行时，支持在具有技术保障的高度隔离的环境中部署敏感的容器化工作负载。
高度可扩展的单租户和多租户虚拟机容量，可以快速启动，最大程度实现网络隔离和控制。
采用 Intel Xeon 处理器的公共、专用、预留和瞬态“竞价式”虚拟服务器。
可作为云服务进行部署和管理的单租户专用服务器。
利用创新的安全和网络弹性功能保护业务数据中心免受网络安全攻击。
加强 IT 基础架构的安全性和稳定性，确保顺利部署和正常运行。
使用可扩展的开放式企业服务器快速高效地处理海量数据。
了解对开发人员友好的基础架构如何在敏捷的公有云环境中，通过预设实例配置文件、快速部署和专用网络控制，帮助更快、更轻松地驱动现代工作负载。
让云基础架构不仅在安全性和性能上，而且在体验上媲美专用硬件，尤其是云服务的配置、计费和管理方面的体验。