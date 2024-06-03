IBM Power S1012 是 IBM Power 产品服务组合中的一款边缘级服务器。这是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。外形可选 2U 机架安装或塔式机箱。
优化 IT 经济效益并高效进行横向扩展。借助 IBM Power S1012，您可以减少业务关键型应用程序的 IT 占地面积，并在靠近数据的边缘位置运行事务性 AI。
在空间或基础设施有限的位置，减少分配给 IT 占地面积的空间。
相较于前几代产品，每个内核的性能提升多达 3 倍。1
保护数据中心内外的数据和洞察分析。
通过在数据点运行 AI 推理，提升模型性能，并降低延迟时间。
通过降低冷却和电力成本来减少基础设施开支。
优化业务关键型工作负载和应用程序的正常运行时间和可用性。
业务关键型工作负载的 IT 占地面积减少多达 75%。
提高 IT 经济效益并降低成本。
受益于每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。
保护本地运行的 AI 模型内外的数据和洞察分析，防止数据泄露。
通过避免系统中断来提升 RAS。
优化数据中心空间并在边缘的远程办公室和后台位置运行工作负载。
将 IBM i 上业务关键型应用程序的 IT 占地面积减少多达 75%。
在主数据中心之外的远程办公室和后台位置运行事务性 AI 工作负载。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
1. 基于 CPW 基准测试结果，Power S1012 上为单核 29,000，而 Power S812 上为 9,360。