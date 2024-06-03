IBM Power S1012
Power TCO 计算器
IBM Power S1012 服务器的四分之三视图

IBM Power S1012 是 IBM Power 产品服务组合中的一款边缘级服务器。这是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。外形可选 2U 机架安装或塔式机箱。

优化 IT 经济效益并高效进行横向扩展。借助 IBM Power S1012，您可以减少业务关键型应用程序的 IT 占地面积，并在靠近数据的边缘位置运行事务性 AI。
IBM Power S1012 网络直播
阅读产品简介
优势 减少 IT 占地面积

在空间或基础设施有限的位置，减少分配给 IT 占地面积的空间。

 提升应用程序性能

相较于前几代产品，每个内核的性能提升多达 3 倍。1

 提高安全性

保护数据中心内外的数据和洞察分析。

 在边缘运行 AI 推理工作负载

通过在数据点运行 AI 推理，提升模型性能，并降低延迟时间。

 降低 IT 成本

通过降低冷却和电力成本来减少基础设施开支。

 行业领先的 RAS

优化业务关键型工作负载和应用程序的正常运行时间和可用性。
功能 半宽设计

业务关键型工作负载的 IT 占地面积减少多达 75%。

 1 个、4 个或 8 个处理器内核

提高 IT 经济效益并降低成本。

 嵌入式 AI 加速

受益于每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。

 透明内存加密

保护本地运行的 AI 模型内外的数据和洞察分析，防止数据泄露。

 并发维护

通过避免系统中断来提升 RAS。

 机架或塔式外形

优化数据中心空间并在边缘的远程办公室和后台位置运行工作负载。
用例 IBM i

将 IBM i 上业务关键型应用程序的 IT 占地面积减少多达 75%。

 了解 IBM i 边缘/远程 AI 推理

在主数据中心之外的远程办公室和后台位置运行事务性 AI 工作负载。

 深入了解适用于 AI 的 IBM Power

相关产品

IBM Power S1014

单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1022

双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1024

双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power E1050

一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。

 IBM Power E1080

IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
资源 IBM i

IBM i 平台旨在适应不断变化的业务需求。借助字母“i”所代表的集成，您可以以更少的资源和更高的可靠性部署各种先进技术，进而从中获得更多价值。

 《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》

下载调查结果，了解您的供应商在全球品牌中的排名。

 《ITIC 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全性报告》

下载调查问卷，了解您的基础架构与业界最安全平台的比较情况。
采取后续步骤
更多探索方式 文档 支持 IBM Financing 社区
脚注

1. 基于 CPW 基准测试结果，Power S1012 上为单核 29,000，而 Power S812 上为 9,360。