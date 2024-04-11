让业务关键型工作负载实现卓越的性价比。借助 IBM Power S1014，您可以将工作负载整合到数量更少的服务器上，从而减少软件许可、电力和冷却成本。
Power10：提高性能并降低能耗
提升业务关键型应用程序的性能，每个内核的性能提升 57%。¹
减少实体数据中心的占地面积，降低制冷和电力成本。
在不影响应用程序性能的情况下，使用内存加密保障混合云环境中的端到端安全。
通过在数据点运行 AI 推理，提升模型性能，并降低延迟时间。
与 IBM Power S914 相比，每个内核的性能提升幅度可高达 57%。¹
与 IBM Power S914 相比，内存带宽增加 20%。¹
受益于每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。
将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。
在 IBM i 上运行业务关键型应用程序，按需付费即可。
在存储数据的系统上构建和运行 AI 推理模型，从而降低延迟时间，提升运行性能。
IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)
IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。
IBM PowerSC
IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。
IBM PowerVC
IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中，扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
了解 IBM Power 横向扩展服务器的最新变动、技术和主要功能。
了解 IBM Power 如何帮助您实现业务现代化、自动化并保障业务安全。
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加入本次网络直播，聆听 T-Mobile 讲述其如何使用 IBM Power 和 Red Hat Ansible 通过基础架构即代码 (IaC) 降低管理复杂程度
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