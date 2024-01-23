Compuware 在开始拥抱 DevOps 文化时发现，其分布式 x86 Server 基础设施阻碍了其发展。为了提高敏捷性、速度和效率，该公司制定了双平台 IT 战略，在自己数据中心的 IBM Z 企业服务器上运行战略工作负载，而所有其他工作负载则由公共云中的 SaaS 应用程序取代。
IBM Z 企业服务器仍然是当今许多大型企业关键业务数据和事务流程的首选战略平台。然而，当企业寻求在分布式平台或云中建立新的参与系统时，他们可能会对大型机平台的潜力产生误解。特别是，决策者可能没有意识到当今的企业服务器非常适合敏捷、面向 DevOps 的 IT 组织。
在 Compuware 将其内部开发流程从传统的瀑布式方法转变为敏捷式方法的过程中，其技术团队在现有基础设施中寻找影响生产率的潜在障碍。
Compuware 技术总监 Keith Sisson 说：“我们发现分布式 x86 环境是一个巨大的限制因素：我们在支持方面花费了大量的时间和金钱。我们几乎不断需要管理安全更新和软件补丁，并且我们不断更换数十个机架中数百台服务器的旧硬件。”
Compuware 对其软件资产进行了分析，并将其分为两大类：战略性（对企业核心工作至关重要）和强制性（支持重要的内部业务功能，如人力资源和财务系统，但不提供差异化竞争优势）。
Sisson 说道：“我们发现，我们的战略系统（制造、库存、许可、内部开发等）几乎完全位于 IBM Z 企业平台上，而强制系统则全部位于分布式环境中。”
Compuware 所面临的挑战是创建一个强大但高度灵活的基础架构，以便在不同平台间轻松集成业务逻辑，同时大幅减少在低价值系统管理上所花费的时间和精力。
Compuware 制定了双平台 IT 战略，其中所有战略系统都在其 IBM Z 环境中本地运行，所有非核心系统均由公共云中的软件即服务解决方案 (SaaS) 取代，并使用 RESTful API 与 Z 上的业务逻辑和数据进行交互。为了进一步提高这一战略的价值，Compuware 最近将其 Z 环境从 IBM® z13 升级到IBM® z14 服务器。
Sisson 表示：“z14 提高了我们在能源和占地面积方面的效率，显著降低了我们设施的运行成本。新一代服务器还将 Java 性能提高了 15%，并使我们有机会获得新的普遍加密功能的经验。它们还帮助我们在 Z 上继续我们的 DevOps 之旅。”
Compuware 部署的两台 IBM z14 ZR1 服务器可安装在一个符合行业标准的 19 英寸机架中，与它们所取代的 z13 服务器相比，物理结构更加紧凑，而每台 z13 服务器都需要超过一个机架的数据中心空间。
Sisson 说：“我们根据设备的平方英尺面积向房东支付费用，因此以前我们要为每台 z13 设备支付两个机架的电源和空间费用。z14 服务器每台都可以放在一个机架中，而且它们还提供了 16U 的空余空间，使我们能够从其他机架中整合 HMC 和一些网络硬件。”
其中一台 z14 服务器主要用于运行 Compuware 的战略应用程序，而另一台服务器则用于开发该公司大型机软件产品的所有代码。该公司使用 IBM DS8870 存储系统，并正在考虑升级到 DS8880 系统以利用集成的云备份功能。
新战略实施已进入第五个年头，Compuware 已将其内部 IT 占地面积从 77 个机架缩减至仅 12 个机架，并在此过程中淘汰了 19 吨过时设备。该公司组织客户参观其数据中心，其中空出的地面空间有标记（戏称为“墓碑”），详细说明了曾经占据该空间的设备以及 Compuware 通过拆除这些设备节省的资金。
Sisson 指出：“虽然我们确实节省了数百万美元，但这项工作主要并不是为了降低成本。而是希望消除 x86 架构的限制，因为它是阻碍我们实现更快、更高效业务计划的一个重要因素。用 SaaS 解决方案替换本地 x86 软件意味着我们可以访问最新的业务功能，而无需承担实际运行该软件的任何成本或复杂性。我们能够将节省下来的成本全部用于创新。”
要成功过渡到 DevOps 文化，企业需要接受持续集成和测试。Compuware 将 IBM® z/OS Provisioning Toolkit 与其自己的自动化工具之一结合使用，动态创建运行 IBM® Db2 和 IBM® CICS 的测试套件。该公司集成了第三方问题跟踪系统以实现进一步的自动化。
Compuware 正在逐步淘汰内部 x86 系统，转而采用云中的 SaaS 解决方案，这在很大程度上避免了大型分布式服务器环境的资本和运营支出，每年可为 Compuware 节省 500 万美元。从 z13 服务器升级到 z14 服务器还带来了更多成本优势，主机环境的环境足迹不断缩小，每年仅电费一项就可节省 12,000 美元。
z14 服务器中更快的 zIIP 引擎减轻了工作负载压力，使 Compuware 能够在接近 100% 利用率的情况下运行，而不会实际达到这一极限，从而确保始终如一的高性能。Sisson 说：“我们选择将 MIPS 适度提高 10%，但由于利用率的变化，我们获得了比这更多的收益。我们还看到，由于界面更加友好，z14 服务器的系统管理效率得到了提高。”
企业平台的现代化为 Compuware 带来了全新的 IT 思维方式。Sisson 说道：“我们不是要确定什么应该在哪个平台上运行，而是要问‘我们如何才能最好地解决这一挑战’？我们之所以能够做到这一点，是因为 IBM Z 使用标准 REST API 与基于云的服务无缝集成。REST 直接内置于 CICS 中，因此您可以使用这些微服务来启用云中的参与系统，将大型机数据和逻辑作为一种服务来使用。这使得 Z 非常适合我们的企业 DevOps 文化。”
Compuware 的目标是成为客户未来 50 年的大型机软件合作伙伴，公司正通过投资双平台战略初尝胜利的果实。该公司相信，在敏捷方法和 DevOps 工具链中平等驱动时，大型机和云将成为无与伦比的组合。
Sisson 说：“有些人认为，在大型机上必须以不同的方式做事，而且速度要慢一些。我们自己在帮助大型机程序员和操作人员提高敏捷性和生产力方面的经验恰恰证明了：可以像使用其他主流平台一样使用大型机。”
他总结道：“当我们向客户展示我们通过 IBM Z 上的 DevOps 所取得的成果时，他们才真正明白该平台不仅可行，而且极具价值。”
Compuware 在统一的 DevOps 工具链中提供软件产品，帮助跨平台团队管理大型机应用程序、数据和操作。该公司为全球客户群提供支持，使他们的开发人员能够敏捷、高效和精确地构建、分析、测试、部署和管理 COBOL 应用程序。
要了解有关在 IBM Z 开发运维的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴。
有关 IBM z/OS Provisioning Toolkit 的更多信息，请访问：IBM z/OS Provisioning Toolkit
要了解有关 Compuware 双平台战略的更多信息，请观看：compuware.com/video/2-platform-it/。
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