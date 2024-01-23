IBM Z 企业服务器仍然是当今许多大型企业关键业务数据和事务流程的首选战略平台。然而，当企业寻求在分布式平台或云中建立新的参与系统时，他们可能会对大型机平台的潜力产生误解。特别是，决策者可能没有意识到当今的企业服务器非常适合敏捷、面向 DevOps 的 IT 组织。

在 Compuware 将其内部开发流程从传统的瀑布式方法转变为敏捷式方法的过程中，其技术团队在现有基础设施中寻找影响生产率的潜在障碍。

Compuware 技术总监 Keith Sisson 说：“我们发现分布式 x86 环境是一个巨大的限制因素：我们在支持方面花费了大量的时间和金钱。我们几乎不断需要管理安全更新和软件补丁，并且我们不断更换数十个机架中数百台服务器的旧硬件。”

Compuware 对其软件资产进行了分析，并将其分为两大类：战略性（对企业核心工作至关重要）和强制性（支持重要的内部业务功能，如人力资源和财务系统，但不提供差异化竞争优势）。

Sisson 说道：“我们发现，我们的战略系统（制造、库存、许可、内部开发等）几乎完全位于 IBM Z 企业平台上，而强制系统则全部位于分布式环境中。”

Compuware 所面临的挑战是创建一个强大但高度灵活的基础架构，以便在不同平台间轻松集成业务逻辑，同时大幅减少在低价值系统管理上所花费的时间和精力。