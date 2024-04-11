IBM Cloud Virtual Servers on IBM Cloud Classic Infrastructure 在我们的首个 IaaS 平台和网络中运行，它们非常适合需要在同一架构中快速移动应用的平移型工作负载。通过按小时或按月定价以及暂停计费，实现按需启动和智能预算。提前预留或选择我们的随用随付模型。所有服务器均采用强大的 Intel Xeon 处理器技术。
寻找 IBM Cloud VPC 上具备高级网络功能的最新虚拟服务器？
自 2011 年以来，Drugs.com 将 IBM Cloud Virtual Servers 和 IBM Cloud Bare Metal Servers 相结合，每月为超过 5000 万名患者和医疗保健用户提供有力支持。
在 Decision Makers, Ltd. 和 IBM Cloud Virtual Servers 的帮助下，借助无监督机器学习的模式，供水公司现在可以更快速、更轻松地检测到不安全的水质状况。
面向单租户或多租户容量的基本性能
选择按小时计费，并仅需为使用的内容付费。
选择按月计费，获得统一的定价和预算。
有助于降低成本，当您再次需要资源时，避免重新配置服务器。暂停计费是停止和恢复按小时计算的虚拟服务器容量的一种快速且经济高效的解决方案。
借助现场定价，在瞬态服务器上运行特定工作负载（例如非生产或开发/测试等类型），从而显著降低成本。依据先进先出原则，取消服务器的供应。
公共、多租户服务器提供各种预配置的配置文件，可更好地满足企业的动态工作负载需求。配置文件包括：计算、变量计算、内存、GPU、平衡和均衡式本地存储。
专用的单租户服务器可针对敏感型工作负载需求提供额外的控制和隔离策略。企业可选择专用主机或专用实例。专用主机有助于控制工作负载安置，专用实例则确保单租户隔离。
瞬态服务器（也称为“实时竞价式定价”服务器）以先入先出的方式取消配置，可获得大幅降低的价格，非常适合开发/测试类应用程序，以及其他不需要持续正常运行时间的非生产工作负载。
在选定的数据中心，提前预留虚拟服务器，数量最多可达 20 台。选择 1 年或 3 年合同期。预留虚拟服务器非常适合需要企业级预算规划的长久持续型工作负载。
单租户专用主机有助于控制工作负载安置，支持的网络吞吐量高达 20 Gbps。查看内核、RAM 和本地存储消耗，最大限度控制工作负载管理。
非常适合 CPU 密集型工作负载，例如前端处理和批处理
非常适合低使用率和间歇型工作负载，无需 CPU-容量保持稳定一致的运行性能
非常适合内存密集型工作负载，例如内存分析和中大型缓存等
非常适合需要更高计算密度的高性能工作负载，例如 AI、密集图形和各种数据应用程序以及深度学习等场景
非常适合需要平衡性能和规模的常见云工作负载，例如中等 Web 流量
非常适合需要低延迟和高 I/O 性能的大型数据库工作负载。从固态硬盘 (SSD) 和硬盘驱动器 (HDD) 存储选项中选择。
在全球 6 个区域和 19 个可用专区的 60 多个 IBM Cloud Data Center 部署虚拟服务器工作负载。IBM Cloud 的功能设计完全能实现本地访问、低延迟和经认证的安全性等要求，可为企业提供一系列有关数据和工作负载运行位置和方式的选项。可用专区设计可确保应用程序和数据库具备高度可用性、容错性和可扩展性。
IBM Cloud 全球专用网络内的所有入站和出站带宽均可供企业虚拟服务器无限制免费使用。
公共出站带宽采用分层计费，每个月会为虚拟服务器的使用分配固定配额。
IBM Cloud VPC 网络上的 IBM Cloud Virtual Servers 提供快速配置计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。
浏览安全、存储和软件选项。查看教程等。
请阅读我们的操作说明文档，了解虚拟服务器的配置和管理，以及监控和迁移等功能。
查看 API、虚拟 API 以及专用/公共虚拟服务器用例的更多信息。
虚拟服务器，也称为虚拟机或虚拟专用服务器，配备有专用的核心和内存分配系统。可将经典基础架构上的虚拟机部署至与物理服务器相同的 VLAN 网络，以便支持在各个虚拟服务器和裸机服务器上分布工作负载，同时保证互操作性。这些虚拟服务器完全可定制，可提供随计算需求增长而扩展的选项。
标准版 IBM Cloud® Virtual Servers for Classic Infrastructure 产品是一款公共虚拟服务器—适合各种需求的多租户环境。另外，专用虚拟服务器选项是一种单租户环境，非常适合对资源要求更严格的应用程序。详情见虚拟服务器入门。
选择虚拟机还是物理机（裸机服务器）取决于企业的实际需求。裸机服务器是单租户的物理服务器，没有虚拟化软件，专用于单个客户端。优先考虑性能和隔离的工作负载最适合裸机服务器。虚拟机可为要求灵活性和可扩展性的工作负载提供最佳支持。
Classic Infrastructure 上的 IBM Cloud Virtual Servers 基于本地子网和 VLAN 网络运行，可在数据中心（和单个 pod）内相互通信。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 与消除了 pod 边界的额外网络编排层共同运行，为扩展实例创造更大的容量。
企业 IT 管理员和用户使用 VM 进行如下活动：
可以运行的实例数量取决于帐户的成熟度。默认情况下，对于超过 45 天的帐户，实例上限为 20 个，它们可以随时在公共虚拟服务器、专用虚拟服务器和裸机服务器上运行。新帐户的限制较小。如需提高限额，请联系支持人员。