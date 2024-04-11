主页 计算和服务器 Virtual Server for Classic Infrastructure IBM Cloud Classic Infrastructure 上的 IBM Cloud Virtual Servers
采用 Intel Xeon 处理器的公共、专用、预留和瞬态“竞价式”虚拟服务器
创建帐户，立享 200 美元积分 配置、定价和报价
现代摩天大楼外景
常用服务器和配置文件 深入了解所有英特尔®至强®服务器。进入 IBM Cloud 目录。 创建帐户 计算

C1.1x1

计算型配置最适合中高 Web 流量工作负载，例如具备密集 CPU 需求的工作负载，包括生产批处理和前端 Web 服务器。

 配置、定价和报价 平衡型

B1.4x16

最适合需要平衡性能和可扩展性的常见云工作负载。配备有网络直连存储的平衡配置可产生更高的性能，因为资源不会被超额订阅。

 配置、定价和报价 内存

M1.4x32

内存型配置最适合内存密集型工作负载，例如大型内存缓存工作负载、密集型数据库应用或内存和实时分析工作负载等。

 配置、定价和报价
基本性能、大量选项

IBM Cloud Virtual Servers on IBM Cloud Classic Infrastructure 在我们的首个 IaaS 平台和网络中运行，它们非常适合需要在同一架构中快速移动应用的平移型工作负载。通过按小时或按月定价以及暂停计费，实现按需启动和智能预算。提前预留或选择我们的随用随付模型。所有服务器均采用强大的 Intel Xeon 处理器技术。
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客户如何使用 IBM Cloud Virtual Servers on Classic Infrastructure 网络托管

自 2011 年以来，Drugs.com 将 IBM Cloud Virtual Servers 和 IBM Cloud Bare Metal Servers 相结合，每月为超过 5000 万名患者和医疗保健用户提供有力支持。

 阅读案例 机器学习即服务 (ML-as-a-Service)

在 Decision Makers, Ltd. 和 IBM Cloud Virtual Servers 的帮助下，借助无监督机器学习的模式，供水公司现在可以更快速、更轻松地检测到不安全的水质状况。

 阅读案例

为何选择 IBM Cloud Virtual Servers

面向单租户或多租户容量的基本性能

选择符合企业需求的定价计划 企业可从 IBM Cloud Virtual Servers for Classic Infrastructure 产品中选择预定义的规模和成本，按小时或按月计费。 小时计费虚拟服务器

选择按小时计费，并仅需为使用的内容付费。

 虚拟服务器包月

选择按月计费，获得统一的定价和预算。

 暂停计费

有助于降低成本，当您再次需要资源时，避免重新配置服务器。暂停计费是停止和恢复按小时计算的虚拟服务器容量的一种快速且经济高效的解决方案。

 实时定价

借助现场定价，在瞬态服务器上运行特定工作负载（例如非生产或开发/测试等类型），从而显著降低成本。依据先进先出原则，取消服务器的供应。
虚拟服务器实例选项 公共服务器

公共、多租户服务器提供各种预配置的配置文件，可更好地满足企业的动态工作负载需求。配置文件包括：计算、变量计算、内存、GPU、平衡和均衡式本地存储。

 专用服务器

专用的单租户服务器可针对敏感型工作负载需求提供额外的控制和隔离策略。企业可选择专用主机或专用实例。专用主机有助于控制工作负载安置，专用实例则确保单租户隔离。

 瞬态服务器

瞬态服务器（也称为“实时竞价式定价”服务器）以先入先出的方式取消配置，可获得大幅降低的价格，非常适合开发/测试类应用程序，以及其他不需要持续正常运行时间的非生产工作负载。

 预留服务器

在选定的数据中心，提前预留虚拟服务器，数量最多可达 20 台。选择 1 年或 3 年合同期。预留虚拟服务器非常适合需要企业级预算规划的长久持续型工作负载。

 专用主机

单租户专用主机有助于控制工作负载安置，支持的网络吞吐量高达 20 Gbps。查看内核、RAM 和本地存储消耗，最大限度控制工作负载管理。
虚拟服务器配置文件 供应 IBM Cloud Virtual Server 时，选择由 vCPU 和 RAM 组合构建的配置，快速完成实例化。选择常用配置或从列表中选择。 计算

非常适合 CPU 密集型工作负载，例如前端处理和批处理

 变量计算

非常适合低使用率和间歇型工作负载，无需 CPU-容量保持稳定一致的运行性能

 内存

非常适合内存密集型工作负载，例如内存分析和中大型缓存等

 GPU

非常适合需要更高计算密度的高性能工作负载，例如 AI、密集图形和各种数据应用程序以及深度学习等场景

 平衡型

非常适合需要平衡性能和规模的常见云工作负载，例如中等 Web 流量

 均衡式本地存储

非常适合需要低延迟和高 I/O 性能的大型数据库工作负载。从固态硬盘 (SSD) 和硬盘驱动器 (HDD) 存储选项中选择。
虚拟服务器网络和带宽 全球网络

在全球 6 个区域和 19 个可用专区的 60 多个 IBM Cloud Data Center 部署虚拟服务器工作负载。IBM Cloud 的功能设计完全能实现本地访问、低延迟和经认证的安全性等要求，可为企业提供一系列有关数据和工作负载运行位置和方式的选项。可用专区设计可确保应用程序和数据库具备高度可用性、容错性和可扩展性。

 网内带宽

IBM Cloud 全球专用网络内的所有入站和出站带宽均可供企业虚拟服务器无限制免费使用。

 出站数据传输

公共出站带宽采用分层计费，每个月会为虚拟服务器的使用分配固定配额。

 IBM Cloud VPC

IBM Cloud VPC 网络上的 IBM Cloud Virtual Servers 提供快速配置计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。

成功案例

水从管道里涌出来
Decision Makers, Ltd.

公共供水商必须维护从水源到水龙头的所有环节，包括存储、管道、处理设施和配水枢纽等。Decision Makers, Ltd. 使用 IBM Cloud® Virtual Servers 帮助供应商向其服务的社区提供清洁淡水。

资源 虚拟服务器入门

浏览安全、存储和软件选项。查看教程等。

 操作说明文档

请阅读我们的操作说明文档，了解虚拟服务器的配置和管理，以及监控和迁移等功能。

 API 参考

查看 API、虚拟 API 以及专用/公共虚拟服务器用例的更多信息。

虚拟服务器详解

虚拟服务器，也称为虚拟机或虚拟专用服务器，配备有专用的核心和内存分配系统。可将经典基础架构上的虚拟机部署至与物理服务器相同的 VLAN 网络，以便支持在各个虚拟服务器和裸机服务器上分布工作负载，同时保证互操作性。这些虚拟服务器完全可定制，可提供随计算需求增长而扩展的选项。

标准版 IBM Cloud® Virtual Servers for Classic Infrastructure 产品是一款公共虚拟服务器—适合各种需求的多租户环境。另外，专用虚拟服务器选项是一种单租户环境，非常适合对资源要求更严格的应用程序。详情见虚拟服务器入门。

选择虚拟机还是物理机（裸机服务器）取决于企业的实际需求。裸机服务器是单租户的物理服务器，没有虚拟化软件，专用于单个客户端。优先考虑性能和隔离的工作负载最适合裸机服务器。虚拟机可为要求灵活性和可扩展性的工作负载提供最佳支持。

Classic Infrastructure 上的 IBM Cloud Virtual Servers 基于本地子网和 VLAN 网络运行，可在数据中心（和单个 pod）内相互通信。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 与消除了 pod 边界的额外网络编排层共同运行，为扩展实例创造更大的容量。

企业 IT 管理员和用户使用 VM 进行如下活动：

  • 启用云计算。运行和扩展不同类型的应用程序和工作负载。
  • 支持开发运维。使用软件开发和测试设置配置模板，以帮助简化开发运维工具链
  • 测试新的操作系统。
  • 调查恶意软件。
  • 运行不兼容的软件。
  • 安全浏览。

可以运行的实例数量取决于帐户的成熟度。默认情况下，对于超过 45 天的帐户，实例上限为 20 个，它们可以随时在公共虚拟服务器、专用虚拟服务器和裸机服务器上运行。新帐户的限制较小。如需提高限额，请联系支持人员。
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