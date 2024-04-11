虚拟服务器，也称为虚拟机或虚拟专用服务器，配备有专用的核心和内存分配系统。可将经典基础架构上的虚拟机部署至与物理服务器相同的 VLAN 网络，以便支持在各个虚拟服务器和裸机服务器上分布工作负载，同时保证互操作性。这些虚拟服务器完全可定制，可提供随计算需求增长而扩展的选项。

标准版 IBM Cloud® Virtual Servers for Classic Infrastructure 产品是一款公共虚拟服务器—适合各种需求的多租户环境。另外，专用虚拟服务器选项是一种单租户环境，非常适合对资源要求更严格的应用程序。详情见虚拟服务器入门。