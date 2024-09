然而,正如 Decision Makers, Ltd. 首席执行官 Eyal Brill 博士所解释的那样,“世界上大多数水务公司都是小型组织,没有 IT 基础设施。没有 IT 专家。他们无力在 IT 系统上进行大量投资。”

即便如此,信息技术仍具有巨大的潜力,可以帮助水务公司保持平稳运行。因此,Brill 博士创办了家族企业 Decision Makers,旨在将现代技术的优势带入对生活至关重要的行业。

利用该公司的服务,水务公司可以检测到因设备故障、事故甚至恶意活动等原因造成的水质异常。Decision Makers 采用了一种名为无监督机器学习的技术,这种技术依赖于这样一种理念,即异常情况在问题失控之前就会出现征兆。Decision Makers 分析水务公司的数据,并在发生异常时发出危险信号,这与信用卡公司监控账户欺诈行为的方式大致相同。