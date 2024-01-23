在短暂试用竞争的云提供商后，该公司选择 IBM® Cloud Virtual Servers 作为 Decision Makers 提供服务的唯一基础架构。该公司选择 IBM 的一个重要原因是安全。“我们其中一个最大的客户非常担心数据的安全性。我们推荐他们向 IBM Cloud 团队进行技术咨询。他们的所有问题都得到了快速解答，现在他们确信自己的数据在 IBM Cloud 上是安全的。”

据该公司及其客户了解到，IBM Cloud Virtual Servers 包含一系列令人印象深刻的安全措施，包括 24x7 现场安全、邻近和生物识别访问控制以及数字安全视频监控。

IBM Cloud 还支持 IBM® Watson Studio 和 IBM Watson Machine Learning 技术，Decision Makers 计划在未来使用这两项技术来进一步完善其算法。借助 IBM Watson Studio，该公司将能够一键准备、管理和监控视觉模型。

IBM Watson Machine Learning 技术能够在有警报发出时提供反馈，向 Decision Makers 的客户“教授”解决方案。随着时间的推移，系统会了解到哪些异常是预料之中的，哪些是需要关注的。