日本福井大学附属医院多年来一直致力于提高患者数据的安全性和稳定性。始于 2006 年的服务器虚拟化改造项目现已发展成为了一个多阶段项目。在 IBM 的协助下，该医院踏上了 IT 基础架构数字化之旅。这所医疗机构的第二阶段项目工作是利用 IBM Clinical Information System (CIS) 引进电子病历，并将部门业务系统集成到虚拟基础架构中。

该医院医学信息学系副教授 Yoshinori Yamashita 解释道：“数字化不是为了管理器械设备。关键是要营造使用数据的环境，也就是如何收集和整合医疗信息并在需要时加以使用。大学附属医院有很多工作人员，因此可以聘请信息专家。而那些人手有限的综合医院没有能力聘请信息专家，但医疗信息服务将与未来的医疗服务配套。”