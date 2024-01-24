安全问题一直是医疗保健信息技术的重要关注点之一。最近，我们在加强关键数据保护方面取得了包括引入动态云环境在内的诸多重大进步。
日本福井大学附属医院多年来一直致力于提高患者数据的安全性和稳定性。始于 2006 年的服务器虚拟化改造项目现已发展成为了一个多阶段项目。在 IBM 的协助下，该医院踏上了 IT 基础架构数字化之旅。这所医疗机构的第二阶段项目工作是利用 IBM Clinical Information System (CIS) 引进电子病历，并将部门业务系统集成到虚拟基础架构中。
该医院医学信息学系副教授 Yoshinori Yamashita 解释道：“数字化不是为了管理器械设备。关键是要营造使用数据的环境，也就是如何收集和整合医疗信息并在需要时加以使用。大学附属医院有很多工作人员，因此可以聘请信息专家。而那些人手有限的综合医院没有能力聘请信息专家，但医疗信息服务将与未来的医疗服务配套。”
Yamashita 补充说，由于机房里的所有物理服务器和存储设备均归福井大学附属医院所有，因此存在空间、成本、运营管理负担、数据备份和抗灾对策等问题。此外，每位医疗专业人员均使用桌面私有云通过医院的物理服务器系统访问客户端。但随着新阶段项目工作的开展，该大学附属医院需要 IBM 提供额外帮助来扩建本地 IT 设施，以实现下一代“综合医院信息系统”。
在与福井大学附属医院一起成功完成前几个阶段的工作后，IBM 建议该医院启动第四阶段项目工作——通过混合云环境提高信息安全性。
该医院使用了一系列产品（其中包括 IBM® Cloud Bare Metal Server、IBM Cloud Object Storage、IBM® Power Systems Virtual Server、IBM® Spectrum Protect 及其他应用程序），专门针对高可用性推出了高度安全的系统。更新后的环境全年全天候运行，提供抗灾对策并将电子病历 (CIS) 转移到 IBM Cloud。
“如果将数据存储在公共云中，我们就有可能利用这些数据。我们这次使用了 IBM Cloud，但我们也可以在各种环境中使用工具，使用云端服务，”Yamashita 说道，“把数据拿出来也是一种 BCP（业务连续性计划）对策，也具有优势。把数据握在手里当然很安全，但把数据拿出来不仅意味着我们在外面有备份，而且我们可以访问外面的所有系统，它们都很安全。从这层意义来说，将数据放在外面是非常有利的。”
通过迁移到混合云环境，该医院的大量医疗数据可以利用 Bare Metal Server 和 Power Systems Virtual Server 准确放置在相应系统环境的相应系统中。这样就能使用其他尖端技术，例如高级云安全功能、可扩展且持久的存储服务以及医院现有本地环境的稳定性。
通过部署 IBM Cloud 和混合云组件，福井大学附属医院成功地将以前由医院工作人员管理和操作的大部分数据迁移到了公共云。该设施可以管理和优化操作数据，无需过度扩展本地数据容量，也不再需要机房环境。
本地服务器数量减少了 70%，系统运维人员的负担也随之大为减轻。用户现在可以“随时随地”获取必要信息。此举减少了员工工作量和人工费用，解决了灾难期间备份支持等问题。
在未来规划方面，福井大学希望使用包括 IoT 和信息通信技术 (ICT) 在内的各种云功能来简化操作并提高病历的安全性。
福井大学附属医院（ibm.com 外部链接）于 1983 年在日本永平寺町创办，致力于促进最新医疗技术的研发与实践。这家基层医院共有 600 张床位和 1600 名员工，努力推进医院与诊所之间的合作，接收当地医院和诊所转诊的患者。
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美国出品，2022 年 3 月。
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