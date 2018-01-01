IBM 旗下公司 Neudesic 是创新业务自动化和云支持领域值得信赖的技术合作伙伴，通过数字现代化和不断发展为客户提供有影响力的业务成果。咨询团队将业务和技术专业知识与全面的云计算和数据驱动解决方案相结合。此方法包含 Microsoft Azure 和技术、自定义应用程序开发、全面的托管服务和商业软件产品。
作为 Neudesic 的数据和 AI 领域的领导者，Orion 通过变革性数据和分析解决方案，帮助客户充分发挥潜力。
Chad 负责 Neudesic 的应用程序创新实践和公司的解决方案中心。他还担任俄亥俄州立大学的教授，热衷于云原生架构和软件工程。
Eric 在设计、开发和引领技术方面拥有 20 年的丰富经验。他热衷于构建能够在业务部门和技术团队之间建立牢固关系的解决方案，并乐于帮助客户采用云服务来发展业务。
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