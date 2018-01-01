IBM 旗下公司 Neudesic 是创新业务自动化和云支持领域值得信赖的技术合作伙伴，通过数字现代化和不断发展为客户提供有影响力的业务成果。咨询团队将业务和技术专业知识与全面的云计算和数据驱动解决方案相结合。此方法包含 Microsoft Azure 和技术、自定义应用程序开发、全面的托管服务和商业软件产品。