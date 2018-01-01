主页 Consulting Neudesic IBM 旗下公司 Neudesic
推动业务增长的技术、战略和解决方案
探索 AI 前景 您需要现代化应用程序的 5 个理由
四名成年人在会议室的三个屏幕之间讨论策略和解决方案
概述
推动业务增长的技术、战略和解决方案

IBM 旗下公司 Neudesic 是创新业务自动化和云支持领域值得信赖的技术合作伙伴，通过数字现代化和不断发展为客户提供有影响力的业务成果。咨询团队将业务和技术专业知识与全面的云计算和数据驱动解决方案相结合。此方法包含 Microsoft Azure 和技术、自定义应用程序开发、全面的托管服务和商业软件产品。

 深入了解 Neudesic 的各项服务
优势 18 次 作为 Microsoft 年度合作伙伴奖项的 18 次获得者，Neudesic 持续提供遍及数据和 AI、云迁移和战略、应用程序现代化、工作场所解决方案、全栈开发和托管服务的解决方案。 超过 30 年 凭借 30 多个联合销售解决方案，以及在开发和交付使用 Microsoft 产品、技术和服务的解决方案方面的成功记录，Neudesic 荣登 Microsoft 的 IP 联合销售合作伙伴第一位。 奖项 作为 2023 年 Microsoft 全球现代化应用程序和美国 AI 合作伙伴年度获奖者，Neudesic 因帮助客户成功扩展 AI 计划，同时加快上市时间，并通过使用 Microsoft 技术和利用可重复 IP 来实现本地应用程序的现代化改造而受到认可。
专家团队 Orion Gebremedhin

作为 Neudesic 的数据和 AI 领域的领导者，Orion 通过变革性数据和分析解决方案，帮助客户充分发挥潜力。

Chad Cook

Chad 负责 Neudesic 的应用程序创新实践和公司的解决方案中心。他还担任俄亥俄州立大学的教授，热衷于云原生架构和软件工程。

 Eric Stoltze

Eric 在设计、开发和引领技术方面拥有 20 年的丰富经验。他热衷于构建能够在业务部门和技术团队之间建立牢固关系的解决方案，并乐于帮助客户采用云服务来发展业务。
我们现已使用 Neudesic 的文档智能平台解决方案在 Azure 上实现了自动化发票处理，并能够缩短周期时间、提高质量并提升吞吐能力。最终，与我们开展业务因它而变得更加轻松。 Jerry Walker Animal Supply Company CFO 兼 CIO 阅读成功案例
资源 效率最大化：ChatGPT 集成对工作场所效率的影响

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 成功案例：Inland Regional Center (IRC)

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利用 IBM Garage™ 实现共同创新
IBM GARAGE™ 采用专注于实务的协作式方法，是 IBM Consulting 开展业务的核心。这一方法汇聚了 IBM 业务策略、设计、科技、文化和创新。我们携手合作，一起讨论业务实践、开发技术，提供企业所需的行业专长，助其规划从构思到构建、直至有效扩大规模的整个转型过程。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
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