当今的挑战要求在增加灵活性和自动化的同时降低成本。这可以通过基于数字化技术构建的石油和天然气解决方案来实现。从人工智能 (AI) 中获取数据洞察信息可以让流程更具可预测性、自动化和生产力，从而提高运营效率。

从石油和天然气大数据分析中获取的洞察信息构成了适应性较强的新工作流程的基础，彻底改变了工作的完成方式。

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