主页 Industries 石油天然气 IBM 石油、天然气和化工行业能源转型解决方案
净零排放目标要求企业重新思考其销售的产品、生产方式以及如何提供更好的客户体验。
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黄昏时分点亮的石油化工厂
石油、天然气和化工技术解决方案将帮助企业适应环境

当今的挑战要求在增加灵活性和自动化的同时降低成本。这可以通过基于数字化技术构建的石油和天然气解决方案来实现。从人工智能 (AI) 中获取数据洞察信息可以让流程更具可预测性、自动化和生产力，从而提高运营效率。

从石油和天然气大数据分析中获取的洞察信息构成了适应性较强的新工作流程的基础，彻底改变了工作的完成方式。

了解转型的 7 大关键
ESG 即加速器

ESG 不是对业务绩效的拖累。它是推动盈利和增长的加速器。

解决方案

一个小时的设备停机时间可能会产生超过 100,000 美元的成本。通过数据分析和预测解决方案最大限度地将其降低。
加速可持续发展绩效

更快速、更自信地响应利益相关者、监管机构和投资者对更透明的 ESG 衡量和披露的要求

优化备件库存

利用对现有数据的预防性分析和洞察，优化 MRO 备件库存并减少过剩现象

网络安全和主动威胁管理

识别并预防破坏业务运营的严重威胁和漏洞

业务流程的智能自动化

通过智能工作流程提高各职能人员的生产力，使员工能够更快地实现更高价值的成果

成功案例 ExxonMobil 重新思考客户体验

通过在 IBM Cloud 上运行移动应用程序简化加油体验，并借助更高的安全性来培养品牌忠诚度

 Celestica 将目标转化为行动

工业企业 Celestica 通过整合 ESG 数据收集减少了人为错误并简化了报告

Evonik 优先考虑地球环境和利润

借助 IBM Planning Analytics for Sustainability 平台，Evonik 实现了公司产品组合的自动化引导和可持续调整

Neste 生产更多的可再生燃料

Neste 借助灵活的供应链构建了全球 ERP 平台，以期成为世界领先的可再生燃料和循环解决方案生产商

 Vivo Energy 提高企业效率

借助 IBM for SAP S/4HANA 技术，Vivo Energy 实现了 ERP 现代化改造，以解锁运营洞察，从而改善员工体验和工作效率

 Woodside Energy 加快转型

了解这家澳大利亚能源公司如何利用 IBM 技术将运营成本降低 30%
洞察 借助 AI 为石油、天然气和价值链注入活力

本报告中， AI 倡导者解释了他们面向石油和天然气的明确企业 AI 战略。

 下载报告 创造变革性的业务价值

能源和资源企业正在数字化转型的帮助下实现现代化改造。混合云是一个关键推动因素。

下载报告 实现下游石油、天然气和化学品服务的扩张

行业领袖正在采取创新的客户体验方法，以降低服务交付成本并推动收益增长。

 

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