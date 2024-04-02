主页 Services insights Institute Business Value 2024 年五大趋势 ：深度技术需要深度信任

人类判断力与深度技术相辅相成的世界中，信任已成为一种新的商业货币。

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2024 全球 CEO 调研 大中华区洞察

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最新出品 敏捷 AI 架构：混合设计技术架构助力业务提速

本报告是 IBV 系列研究的第三章，探讨了混合设计技术架构如何助力业务引擎加速，将技术与核心业务目标更好地融合并实现长期增长。

 投资回报术：混合设计助力提高技术投资回报率

本报告是 IBV 系列研究的第二章，探讨了如何利用混合设计来提高技术投资的业务回报，使用混合设计将 IT 部门从成本中心转变为收入来源。

 从混乱到有序：混合设计如何创造业务价值

本报告是 IBV 系列研究的第一章，了解如何通过混合设计帮助组织实现基础设施现代化，提升生产力，从而创造新的价值。

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领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。

 利用生成式 AI 增强竞争优势：整合产品开发、供应链和可持续性

消费品行业高管强烈认同生成式 AI 对其组织的未来至关重要。超过四分之三的受访高管认为应迅速采用生成式 AI 以保持竞争力。

 全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全

在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。

 客户服务与生成式 AI 的优势：利用对话式 AI 建立竞争优势

无论组织位于 AI 旅程的哪个阶段，引入生成式 AI 都可以助力组织提升绩效。本文探讨了不同 AI 经验水平的组织如何把握生成式 AI 机遇。

 CEO 生成式 AI 行动指南：采购

持续攀升的期望、不断缩减的预算和日益复杂的流程给采购团队带来了前所未有的压力。不过，生成式 AI 可以为缓解这些压力提供及时的帮助。

 CEO 生成式 AI 行动指南：IT 自动化

技术债务会侵蚀盈利能力、消耗资源、抑制增长并扼杀创造力。技术债务这一重担也阻碍组织利用生成式 AI 加速转型。CEO当如何应对？

 CEO 生成式 AI 行动指南：业务流程自动化

员工需要了解 AI 助手如何帮助自己管控和协同各种流程，以便更有效地响应不断变化的业务需求，从而使运营团队成为业务增长的引擎。

 数据故事：为智能网联汽车保驾护航

消费者将选择具有卓越安全性和隐私性的品牌。汽车行业 CEO 将安全性和隐私性视为首要挑战。然而，只有不到一半的汽车组织将安全战略落实到行动中。