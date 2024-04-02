2024年5月 2024 CEO 调研：CEO 必须面对的六个残酷事实 — 大中华区洞察 领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。

2024年7月 利用生成式 AI 增强竞争优势：整合产品开发、供应链和可持续性 消费品行业高管强烈认同生成式 AI 对其组织的未来至关重要。超过四分之三的受访高管认为应迅速采用生成式 AI 以保持竞争力。

2024年7月 全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全 在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。

2024年7月 客户服务与生成式 AI 的优势：利用对话式 AI 建立竞争优势 无论组织位于 AI 旅程的哪个阶段，引入生成式 AI 都可以助力组织提升绩效。本文探讨了不同 AI 经验水平的组织如何把握生成式 AI 机遇。

2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：采购 持续攀升的期望、不断缩减的预算和日益复杂的流程给采购团队带来了前所未有的压力。不过，生成式 AI 可以为缓解这些压力提供及时的帮助。

2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：IT 自动化 技术债务会侵蚀盈利能力、消耗资源、抑制增长并扼杀创造力。技术债务这一重担也阻碍组织利用生成式 AI 加速转型。CEO当如何应对？

2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：业务流程自动化 员工需要了解 AI 助手如何帮助自己管控和协同各种流程，以便更有效地响应不断变化的业务需求，从而使运营团队成为业务增长的引擎。