自 2004 年以来，FGF 一直为北美地区的客户创造卓越的饮食体验。通过其最先进的生产设施，该公司帮助一些最知名的大型零售、餐厅和咖啡店品牌为客户提供美味的烘焙食品，全年无休。

FGF 北美人才与发展高级副总裁 Lori Procher 解释道：“我们的客户每次都依赖我们按时交付。由于我们与大企业合作，因此我们必须按照最高质量标准准备每个订单，并根据精确的服务水平协议进行调度，这一点至关重要，而我们的核心指导原则之一是“追求卓越，孜孜不休”。在人才职能方面，我们的目标是营造一个有助于让我们更加敏捷、更具适应性，并不断为客户争取更好结果的环境。”

为了实现这些目标，FGF 将技术融入到运营的各个方面。除了与客户和贸易伙伴进行自动化 B2B 集成以交换订单、发票和发货数据外，该公司的技术驱动方法还包括使用物联网设备来监控其生产线并确定新的效率。

FGF 首席财务官 Sundaram Sambamoorthy 继续说道：“由于我们薄利多销，因此对数字能力的持续投资对于实现我们的长期增长目标至关重要。特别是，我们看到了工业 4.0 方法在提高生产设施自动化水平方面的巨大潜力。这使我们能够提高产量，同时严格控制时间、成本和质量。”