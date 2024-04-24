FGF Brands Inc. 将自己描述为“会烘焙的科技公司”。事实证明，该公司在制造、销售和分销中以创新方式使用数字技术是成功吸引美国和加拿大主要零售和餐饮客户的完美秘诀。
为了进一步加快其快节奏的业务增长，FGF 计划通过新物联网 (IoT) 驱动的工厂来扩大其业务。该公司旨在培养技术精湛、积极进取、敬业的团队成员来推动企业的扩张。但耗时的人力资本管理 (HCM) 纸质流程将导致公司规模扩大时难以有效地招聘、管理、培养和留住人才。
作为影响深远的数字化和人力资源转型计划的第一步，FGF 聘请了 IBM 的专家团队，以由 SAP SuccessFactors 解决方案提供支持的高度自动化和简化的工作流程来取代重复的手动 HCM 流程。借助新的工作方式，FGF 正在解锁新的人才洞察力，并为其下一阶段雄心勃勃的扩张计划奠定基础。
将关键运营报告的速度平均提高 75%
实现对 3000 名团队成员的实时 HR 数据洞察分析
自 2004 年以来，FGF 一直为北美地区的客户创造卓越的饮食体验。通过其最先进的生产设施，该公司帮助一些最知名的大型零售、餐厅和咖啡店品牌为客户提供美味的烘焙食品，全年无休。
FGF 北美人才与发展高级副总裁 Lori Procher 解释道：“我们的客户每次都依赖我们按时交付。由于我们与大企业合作，因此我们必须按照最高质量标准准备每个订单，并根据精确的服务水平协议进行调度，这一点至关重要，而我们的核心指导原则之一是“追求卓越，孜孜不休”。在人才职能方面，我们的目标是营造一个有助于让我们更加敏捷、更具适应性，并不断为客户争取更好结果的环境。”
为了实现这些目标，FGF 将技术融入到运营的各个方面。除了与客户和贸易伙伴进行自动化 B2B 集成以交换订单、发票和发货数据外，该公司的技术驱动方法还包括使用物联网设备来监控其生产线并确定新的效率。
FGF 首席财务官 Sundaram Sambamoorthy 继续说道：“由于我们薄利多销，因此对数字能力的持续投资对于实现我们的长期增长目标至关重要。特别是，我们看到了工业 4.0 方法在提高生产设施自动化水平方面的巨大潜力。这使我们能够提高产量，同时严格控制时间、成本和质量。”
近年来，这种开创性、技术驱动的方法帮助 FGF 实现了业务的大幅增长。为了充分利用市场的增量机会，该公司计划投资新的生产设施以提高其产能。为了为新的物联网支持设施配备人员，FGF 准备为其包括 3,000 多名员工的人才队伍补充积极主动、敬业的新团队成员。
在近二十年的有机扩张过程中，FGF 针对其业务的不同部分开发了诸多不同的 HCM 流程和系统。时间管理和劳动力调度等关键流程通常需要填写纸质表格或复杂的电子表格，利用多个数字系统中存储的数据，从而造成重复工作并影响效率。同样，更新联系方式、休假登记或换班等团队成员的相关流程也非常耗时，公司的运营团队很难及时获取最新信息以进行人工规划。
除了整合其 HCM 工具并提高其核心 HCM 流程的有效性外，FGF 还准备增强其预测和为未来人工需求做好准备的能力。该公司相信，用单一的集中式解决方案取代其多个软件工具将是获得所需洞察的第一步，以便围绕人才做出更明智的战略决策。
随着业务的快速增长，FGF 如何以集成、高效的 HCM 能力来支持扩张后的企业？
为了创建跨业务 HCM 的标准化方法，FGF 决定采用基于 SAP SuccessFactors 解决方案的中央平台。该公司的首要目标是集成其核心 HCM 流程，FGF 选择 SAP SuccessFactors Employee Central、SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 以及 WorkForce Software 的 SAP 时间和考勤管理应用程序来开始其 HR 转型流程。同时，该公司希望使用新的解决方案来优化其人力资源流程，使其能够受益于最新的行业最佳实践，从而提高效率。
FGF 首席信息官 Chander Batra 表示：“我们之前的 HCM 工具已经无法满足需要，因此正在寻找具有企业级功能的平台来满足我们的长期需求。SAP SuccessFactors 解决方案满足了我们对新 HCM 平台的所有关键要求。除了为我们的经理和团队成员提供先进的自助服务功能外，我们还发现一些世界上最大的食品制造商已经在 SAP 解决方案基础上建立了自己的业务，这让我们相信它们将支持我们的持续增长。”
经过全面的供应商评估流程后，FGF 聘请了 IBM® Consulting 和 IBM 合作伙伴 HR Strategies Consulting（ibm.com 外部链接）的专家来帮助部署、配置和测试新的 SAP SuccessFactors 解决方案。
Procher 继续说道：“IBM Consulting 和 HR Strategies Consulting 在项目招投标阶段与我们一起投入了大量时间，并真正努力了解我们围绕人才的战略方向。”
Batra 补充道：“除了提供重要的行业专业知识外，IBM 和 HR Strategies Consulting 团队还与 SAP 和 WorkForce Software 建立了牢固的关系。我们一直觉得自己是值得信赖的，团队拥有相应的技术背景组合，可以帮助我们高度集成解决方案并克服工作过程中遇到的任何挑战。”
首先，FGF 与 IBM Consulting 和 HR Strategies Consulting 合作评估其现有的 HCM 流程，确定改进机会，然后在 SAP SuccessFactors 解决方案中配置数字工作流程以支持新的工作方式。
项目启动之初，新冠疫情开始席卷全球。为了最大限度地减少对项目的干扰，IBM Consulting 快速部署了远程工作策略，以帮助所有利益相关者保持联系。
Batra 补充道：“尽管新冠危机不可避免地推迟了我们计划的上线日期，但 IBM 团队调动了我们所需的资源，以确保项目始终按部就班地推进，并确保每个利益相关者始终知道自己的角色和责任。”“借助 IBM 全球融资部的延期付款解决方案，我们还能够使 SAP SuccessFactors 解决方案的投资与计划的上线日期保持一致，帮助我们最大限度地降低业务风险并优化新 HCM 功能的投资回报。”
Procher 补充道：“在某些方面，远程工作为我们的项目带来了真正的益处。在 IBM 的支持下，我们能够使用数字工具更轻松地在线举行大型团体会议，这比面对面会议更容易，让协作更有效。”
FGF 与 IBM 和 HR Strategies Consulting 团队合作，已成功将其加拿大各地的核心 HCM 流程过渡到 SAP 和 WorkForce Software 解决方案。新的数字平台使公司能够向受薪人员和小时工提供高效的自助服务工作流程，消除关键用户流程中的摩擦，同时为业务中的所有团队成员创建单一、高质量和一致的数据源。该解决方案还支持加拿大特定国家或地区的要求，包括注册退休储蓄计划扣除以及与公司的第三方福利提供商的集成。
自从采用 SAP 和 WorkForce Software 解决方案以来，FGF 已开始从集成、数据驱动的 HCM 方法中获益。通过用单一解决方案替换多个单独的 HR 工具，该公司不再需要签署多个软件合同，从而简化了技术支持。
至关重要的是，FGF 正在获得从手动流程切换到自动化和集成程度更高的工作流程的优势。现在，团队成员日程安排的数据一旦输入 SAP 解决方案即可立即可用，使公司的运营团队能够根据近乎实时的信息做出日程安排决策。
“为了确保我们每次都能按时交付，我们的关键目标之一是尽可能提前规划我们的人工需求，以避免人才缺口，”Procher 解释道。“通过转向 SAP 和 WorkForce Software 解决方案，我们现在可以 360 度全方位了解整个企业的所有全职和派遣员工，甚至可以细化到单个工厂和班次的水平。有了这种洞察力，我们就可以做出更快、更明智的人员配置决策，例如雇用更多的派遣员工来提高我们的产能并满足短期需求激增。”
Sambamoorthy 补充道：“每天，我们都会向我们的运营团队提交一份有关每个工厂过去 24 小时绩效的报告，他们使用这些数据来识别潜在问题并快速加以解决。及时访问这些信息至关重要，因为它可以更轻松地解决我们工厂面临的任何问题。借助 SAP 和 WorkForce Software 解决方案，我们现在向决策者交付关键数据的速度平均每天缩短 4 小时，效率提高了 75%。”
未来，FGF 预计自助服务工作流程将产生积极影响。例如，当团队成员想要请带薪年假时，他或她将能够立即在线或在移动设备上完成任务。
“SAP SuccessFactors 解决方案的潜在自助服务优势也将惠及我们的管理团队，他们将能够使用这些解决方案来简化以前依赖电话、电子邮件和纸张的众多重要流程，”Procher 评论道。
最重要的是，该公司现已为下一阶段的业务转型奠定了基础。通过切换到中央平台，FGF 为其 HR 数据创建了单一事实来源，使其能够根据数据洞察分析，而不仅仅是本能，做出战略性人才决策。
“过去，尝试回答与人才相关的问题需要在多个系统和大型复杂电子表格之间进行耗时的转换，但借助 SAP SuccessFactors，我们消除了大部分手动工作，”Procher 说道。 “我们的团队成员是我们最大的资产，借助 SAP SuccessFactors，我们现在能够更好地了解我们如何实现战略人才目标。”
展望未来，FGF 计划继续与 IBM、SAP 和 WorkForce Software 合作，将其业务增长愿景变为现实，并在北美的更多餐桌上提供美味佳肴。
“与 IBM Consulting 和 HR Strategies Consulting 合作部署 SAP SuccessFactors，使我们完成了从一家快速成长的初创公司到北美食品行业龙头企业之一的转变。”Procher 总结道。“展望未来，我们看到了建立合作并提供额外人才功能，以支持我们快速增长的业务的巨大机会。”
FGF（ibm.com 外部链接）成立于 2004 年，总部位于加拿大多伦多，自称是一家“会烘焙的科技公司”。FGF 向加拿大和美国各地的咖啡馆、餐厅、零售商和食品服务公司提供食品，并拥有一支由研发专家、口味测试人员、市场营销人员和包装专家组成的专业团队。
HR Strategies Consulting（ibm.com 外部链接）成立于 1990 年，总部位于加拿大安大略省列治文山，始终致力于帮助企业从 HR 投资中获得最大价值。HR Strategies Consulting 专注于员工体验，帮助组织将 HR 和技术结合起来，让所有人拥有更美好的工作生活。
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2021 年 11 月在美国制作。
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