Vivo Energy 是高速增长的非洲市场中的领先燃料零售商。该公司聘请 IBM Services™ 来实施由 IBM® Power Systems™ 服务器和 IBM Storwize® V7000 存储系统提供支持的 SAP S/4HANA®，同时借助 SAP® SuccessFactors®、SAP Cloud for Customer 和 SAP Integrated Business Planning，旨在创建智能企业。
Vivo Energy 聘请 IBM Services 来实施由 IBM Power Systems 和 IBM Storwize V7000 提供支持的 SAP S/4HANA，以及一系列基于云的补充性 SAP 应用程序。
Vivo Energy 是市场领先的 Shell 和 Engen 品牌燃料和润滑油泛非零售商和分销商。截至 2019 年 3 月 1 日，该集团在非洲 23 个国家或地区拥有由 2,130 个加油站组成的网络，同时还向许多其他非洲国家或地区出口润滑油。其零售产品包括燃料、润滑油、卡服务、商店、餐馆和其他非燃料服务，例如换油和洗车。它还为海洋、采矿、建筑、电力、运输和制造等一系列行业的商业客户提供燃料、润滑油和液化石油气 (LPG)。该公司以 Vitol Aviation 品牌销售航空燃油。
该公司拥有约 2,700 名员工，燃油储存能力超过 100 万立方米。该集团的合资企业 Shell and Vivo Lubricants B.V. 负责采购、混合、包装和供应壳牌润滑油，在六个非洲国家的年混合能力约为 158,000 吨。
由于业务快速扩张，Vivo Energy 需要找到一种方法来改进其企业资源规划 (ERP) 系统。
Vivo Energy 首席信息官 Mike McCormick 阐述道：“我们遇到了许多由原有 IT 系统引起的数据管理问题，这些问题增加了我们的运营复杂性，并阻碍我们充分发挥潜能。
“我们专注于继续实现非凡的增长，为此，我们决定变革企业管理方法，寻找方法获得我们所需的全面运营洞察分析。经过彻底审查后，我们选择启动新的 ERP 系统来帮助集成我们的核心应用程序，提高工作效率和分析能力。此外，这个新系统将有助于为我们的客户和员工提供更加现代、用户友好的集成体验。”
为了支持其发展，加强对运营的战略性监督，Vivo Energy 选择以新的实施方式部署 SAP S/4HANA，包括 SAP S/4HANA Oil & Gas、SAP S/4HANA Retail、SAP S/4HANA Finance 和 SAP S/4HANA Supply Chain 等模块。该公司使用 SAP Master Data Governance 集中管理整个企业的数据，并通过用户友好的现代 SAP Fiori 界面变革了员工的用户体验。
借助 SAP S/4HANA Oil & Gas，Vivo Energy 的员工能够更有效地管理库存、实现物流流程以及一系列其他功能的自动化和优化。SAP S/4HANA Retail 模块 SAP Customer Activity Repository 可以通过集中销售数据并为实时分析做好准备，从而简化加油站活动。这将支持公司预测需求，帮助提高客户满意度，同时提高销售效率。
为了提高人力资源 (HR) 能力和工作效率，Vivo Energy 正在云中实施 SAP SuccessFactors。凭借 SAP Success Factors Employee Central 模块，Vivo Energy 将能够通过快速、超精细的分析功能来监测员工绩效。更深入地了解员工绩效还有助于标准化和优化所有区域部门的人力资源活动，从而改善时间管理，完善继任计划。为了支持高效的招聘、培训和人才培养，Vivo Energy 还决定部署 SAP Success Factors Onboarding，帮助提高员工保留率。
为了帮助销售和客户服务团队管理客户关系，最大限度减少潜在客户流失，Vivo Energy 部署了 SAP Cloud for Customer，帮助员工快速有效地解决客户询问。Vivo Energy 还部署了 SAP Integrated Business Planning，以优化整个供应链的资源使用情况。SAP SuccessFactors、SAP Cloud for Customer 和 SAP Integrated Business Planning 是部署在云中的软件即服务 (SaaS) 解决方案。
在同等规模的石油和天然气公司中，Vivo Energy 率先在一个集成的端到端平台上部署全套 SAP S/4HANA 应用程序以及 SAP SuccessFactors、SAP Cloud for Customer 和 SAP Integrated Business Planning。该公司选择让 IBM Services 来协助其实施。
Mike McCormick 回忆道：“我们之所以选择 SAP S/4HANA，是因为它具有出色的地区和行业资质：该行业超过 150 家非洲公司以及 85% 的石油和天然气行业都使用该解决方案。该解决方案在我们所有业务部门都展示了其强大功能、直观的用户体验和自动化范围，这些都给我们留下了深刻的印象。
“然而，最重要的因素是 SAP S/4HANA 提供的简易性。我们之前的解决方案存在诸多局限，意味着我们经常生成同一数据集的多个副本，增加了运营复杂性。现在，我们正在使用端到端集成的 SAP S/4HANA 解决方案，整个企业都只有一个单一可信信息源，大大简化了数据管理。
“我们认为 IBM 是支持实施的最佳合作伙伴，它花时间深入了解我们的业务需求，这一点在 IBM 提案中可以体现出来。IBM 拥有多年实施 SAP S/4HANA 的经验，包括为非洲以及石油和天然气行业的许多领先企业实施 SAP S/4HANA，考虑到此次实施规模宏大，这让我们感到放心。”
IBM Services 与 Vivo Energy 全司员工合作，从规划和设计到实施和上线，在预算范围内按时完成了部署，建立了一个全球实施模板。使用 SAP Activate 实施方法，Vivo Energy 和 IBM 选择了“大爆炸”方法，同时启用了 40 多个应用程序组件。SAP S/4HANA 解决方案目前已在两个国家投入使用，Vivo Energy 计划到 2019 年第四季度在所有其他地区全面推出该解决方案。
IBM Services 和 Vivo Energy 采用敏捷方法进行实施，其重点是实现快速决策。Mike McCormick 指出：“我们渴望将这种实施作为一项业务转型计划，可以实现整个公司流程的标准化。我们与 IBM 非常努力地合作，以确保我们拥有解决方案的全球模板，并在每个业务部门中进行最少的本地定制。”
“关于 IBM 对我们职业道德的适应程度，这给我们留下了深刻的印象；就好像我们本来就是一个统一团队一样。满足我们为自己设定的、需要付出极大努力才能实现的实施时间表需要强大的领导力，而 IBM Services 没有辜负我们的期望。”
为了支持其全新的 SAP S/4HANA 解决方案，Vivo Energy 部署了四台 IBM Power Systems S824L 服务器，全部运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 操作系统。每个数据中心有两台服务器，使用逻辑分区 (LPARS) 来提供单独的虚拟机环境。LPAR 支持面向石油天然气行业和零售业的 SAP S/4HANA 行业解决方案、SAP Customer Activity Repository 以及相关的编排和解决方案管理服务。
主数据中心内的两台服务器提供自动故障转移：如果数据中心遭受灾难，服务会将故障转移到第二个数据中心。该公司还实施了两个全闪存 IBM Storwize V7000 阵列用于数据存储，且配置为独立磁盘冗余阵列以确保高可用性，并聘请 IBM Systems Lab Services 来构建应用程序环境。IBM 合作伙伴 Blue Chip 担任硬件的主机提供商。
Vivo Energy 也是首批在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 上使用多租户数据库容器，并结合现场灾难恢复等行业解决方案来部署 SAP HANA 2.0 的客户之一。
由于 Vivo Energy 对 SAP 来说是新公司，因此该公司请求帮助了解用于托管其新 SAP 工作负载的可能的本地和外部选项。IBM 团队举办了研讨会，目的是表明：与 Vivo Energy 之前的解决方案相比，该解决方案具备运行 SAP S/4HANA 所需的强大处理能力。此外，该公司提供了一个测试系统来展示 IBM Power Systems 服务器具有无与伦比的 SAP S/4HANA 运行能力。成功部署后，IBM 团队继续为 Vivo Energy IT 团队提供持续支持和培训。
Mike McCormick 解释道：“对于如此规模的业务转型活动，拥有合适的基础架构来支持我们至关重要。我们选择实施 IBM Power Systems，因为它提供我们运行集成式 SAP S/4HANA 解决方案所需的强大处理能力，并且具有成本竞争力。我们的 IBM Power Systems S824L 服务器为满足我们的需求提供充足的处理能力，为我们未来的增长提供可靠且可扩展的支持，而 IBM Storwize 阵列则确保实现 99.999% 的可用性、可靠性和安全性。”
“在与我们的 IT 团队完成的部署和持续知识转移会议方面，IBM Systems Lab Services 提供的支持对于我们对硬件进行高效维护并确保 SAP S/4HANA 的高性能的能力至关重要。”
Vivo Energy 期望 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上部署的 SAP S/4HANA 能够从根本上增强其发展和开发新业务计划的能力，同时通过 IBM Services 继续探索解决方案的全部范围。
Mike McCormick 评论道：“通过实施 SAP S/4HANA，IBM Services 不仅升级了我们的技术，还帮助我们实施了业务转型计划。我们正在 IBM Power Systems 上部署 SAP S/4HANA，希望利用它拓展增长途径。我们仍处于这一过程的开始阶段，但很明显，与 IBM Services 携手合作，充分发挥部署在 IBM Power Systems 上的 SAP S/4HANA 的潜力，将是我们未来发展的基石。
“借助我们的集成式解决方案，我们能够高效地制定计划并缩短新项目的价值实现时间。该解决方案还可以提高工作效率并改善数据质量，因为我们的员工现在第一次可以在单一、统一的平台上工作。通过与 IBM Services 合作，我们将使用 SAP S/4HANA 来实现许多管理任务和工作流程自动化，减少数据输入错误，使员工能够专注于高效的增值活动并更多地与客户互动。”
通过使用 SAP S/4HANA 的嵌入式分析引擎，Vivo Energy 将能够跟踪每个位置的绩效，以帮助推动决策并创建一个积极响应客户需求的智能企业。该实施已在两个位置进行，随着 Vivo Energy 与 IBM Services 合作将其部署到更多位置，该组织将能够进行更详细的分析，同时支持员工做出基于事实的决策。
Vivo Energy 的加油站经销商也将受益于该公司的新解决方案。SAP S/4HANA 会预测特定产品的需求并自动补货，零售站点缺货的风险将会降低。在 IBM Services 的协助下，Vivo Energy 将使用 SAP S/4HANA 来帮助他们更加以客户为中心，简化流程，并转型为一家更智能、更快速、更高效的公司。
Mike McCormick 总结道："近年来，我们实现了非凡的增长，随着我们在 IBM Power Systems 上运行 SAP S/4HANA 解决方案，这一增长态势还将继续。我们希望在 IBM Services 的专家协助下，尽快在所有地点完成部署，继续探索和利用 SAP 软件的全部功能来提供集成的端到端解决方案。”
Vivo Energy（ibm.com 外部链接）是一家市场领先的泛非燃料零售商，以 Shell 和 Engen 品牌在北非、西非、东非和南非国家或地区运营和营销其产品。该公司在非洲 23 个国家或地区拥有由 2,130 个加油站组成的网络，同时还向其他非洲国家或地区出口润滑油。
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