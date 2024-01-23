为了支持其发展，加强对运营的战略性监督，Vivo Energy 选择以新的实施方式部署 SAP S/4HANA，包括 SAP S/4HANA Oil & Gas、SAP S/4HANA Retail、SAP S/4HANA Finance 和 SAP S/4HANA Supply Chain 等模块。该公司使用 SAP Master Data Governance 集中管理整个企业的数据，并通过用户友好的现代 SAP Fiori 界面变革了员工的用户体验。

借助 SAP S/4HANA Oil & Gas，Vivo Energy 的员工能够更有效地管理库存、实现物流流程以及一系列其他功能的自动化和优化。SAP S/4HANA Retail 模块 SAP Customer Activity Repository 可以通过集中销售数据并为实时分析做好准备，从而简化加油站活动。这将支持公司预测需求，帮助提高客户满意度，同时提高销售效率。

为了提高人力资源 (HR) 能力和工作效率，Vivo Energy 正在云中实施 SAP SuccessFactors。凭借 SAP Success Factors Employee Central 模块，Vivo Energy 将能够通过快速、超精细的分析功能来监测员工绩效。更深入地了解员工绩效还有助于标准化和优化所有区域部门的人力资源活动，从而改善时间管理，完善继任计划。为了支持高效的招聘、培训和人才培养，Vivo Energy 还决定部署 SAP Success Factors Onboarding，帮助提高员工保留率。

为了帮助销售和客户服务团队管理客户关系，最大限度减少潜在客户流失，Vivo Energy 部署了 SAP Cloud for Customer，帮助员工快速有效地解决客户询问。Vivo Energy 还部署了 SAP Integrated Business Planning，以优化整个供应链的资源使用情况。SAP SuccessFactors、SAP Cloud for Customer 和 SAP Integrated Business Planning 是部署在云中的软件即服务 (SaaS) 解决方案。

在同等规模的石油和天然气公司中，Vivo Energy 率先在一个集成的端到端平台上部署全套 SAP S/4HANA 应用程序以及 SAP SuccessFactors、SAP Cloud for Customer 和 SAP Integrated Business Planning。该公司选择让 IBM Services 来协助其实施。

Mike McCormick 回忆道：“我们之所以选择 SAP S/4HANA，是因为它具有出色的地区和行业资质：该行业超过 150 家非洲公司以及 85% 的石油和天然气行业都使用该解决方案。该解决方案在我们所有业务部门都展示了其强大功能、直观的用户体验和自动化范围，这些都给我们留下了深刻的印象。

“然而，最重要的因素是 SAP S/4HANA 提供的简易性。我们之前的解决方案存在诸多局限，意味着我们经常生成同一数据集的多个副本，增加了运营复杂性。现在，我们正在使用端到端集成的 SAP S/4HANA 解决方案，整个企业都只有一个单一可信信息源，大大简化了数据管理。

“我们认为 IBM 是支持实施的最佳合作伙伴，它花时间深入了解我们的业务需求，这一点在 IBM 提案中可以体现出来。IBM 拥有多年实施 SAP S/4HANA 的经验，包括为非洲以及石油和天然气行业的许多领先企业实施 SAP S/4HANA，考虑到此次实施规模宏大，这让我们感到放心。”

IBM Services 与 Vivo Energy 全司员工合作，从规划和设计到实施和上线，在预算范围内按时完成了部署，建立了一个全球实施模板。使用 SAP Activate 实施方法，Vivo Energy 和 IBM 选择了“大爆炸”方法，同时启用了 40 多个应用程序组件。SAP S/4HANA 解决方案目前已在两个国家投入使用，Vivo Energy 计划到 2019 年第四季度在所有其他地区全面推出该解决方案。

IBM Services 和 Vivo Energy 采用敏捷方法进行实施，其重点是实现快速决策。Mike McCormick 指出：“我们渴望将这种实施作为一项业务转型计划，可以实现整个公司流程的标准化。我们与 IBM 非常努力地合作，以确保我们拥有解决方案的全球模板，并在每个业务部门中进行最少的本地定制。”

“关于 IBM 对我们职业道德的适应程度，这给我们留下了深刻的印象；就好像我们本来就是一个统一团队一样。满足我们为自己设定的、需要付出极大努力才能实现的实施时间表需要强大的领导力，而 IBM Services 没有辜负我们的期望。”