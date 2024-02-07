英国国家医疗服务系统血液和移植协会

英国各地数以千计等待器官移植的患者可能不知道，但 NHSBT 对他们来说和移植外科医生一样重要。在用捐赠器官挽救生命之前，必须协调一系列复杂的活动。

这项责任落在了 NHSBT 身上，该机构负责管理移植等待名单，并提供匹配和分配流程，确定每个捐赠器官（心脏、肺、肝脏、肾脏、胰腺、小肠等）的潜在受赠者。

NHSBT 器官捐赠和移植主任 Sally Johnson 表示，虽然英国用于移植的捐赠器官数量一直在增长，但平均每天有三人在等待移植期间死亡，她的团队与捐赠医院和移植外科医生进行协调，并支持家庭做出有关捐赠亲属器官的决定。“充分利用我们的捐赠者库对于拯救更多生命绝对至关重要，而改进我们的分配决策流程意味着我们可以使用比原本更多的器官。”

一系列因素都会影响这些分配决策或所谓的分配计划，包括捐献者和受赠者的年龄、体型、临床状况，以及每种器官的独特生理机能。例如，影响成功的肾脏分配计划制定的医学决定因素与心脏或肝脏的截然不同。

无论如何，NHSBT 制定所有计划的目的都是最大限度地提高获得器官移植的公平性和整体效用，并且所有计划都旨在反映最新的研究和医学进展。这种与时俱进的需求（不断修改分配计划，同时制定和实施新的规则和流程）主要表现为该机构内部的技术挑战。

NHSBT 首席数字官 Aaron Powell 表示：“我们每隔两到三年更新一次计划，我们遇到的一个问题是，我们已经将这些计划和相关的业务流程整合进了现有的、极其复杂的 IT 环境中。”“随着时间的推移，我们越来越无法安全地做出改变，因为人员流动导致我们失去了机构知识，并且我们无法完全掌握系统深处发生了什么。”

Powell 表示，实施分配计划的变更所花费的时间之长令人难以接受——有些情况下，需要几年时间，比制定一项全新的改进版计划所需的时间还要长。“我们必须找到一种方法来捕获工作流程，简化流程，并快速制定、实施和更改规则。”