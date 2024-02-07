英国国家医疗服务系统血液和移植协会 (NHSBT) 使用 IBM Business Process Manager on Cloud、Operational Decision Manager on Cloud 以及 IBM Blueworks Live 构建了一个基于规则的平台，用于敏捷开发、捕获工作流程、简化流程，并使组织能够持续开发、实施和更改分配计划规则。
NHSBT 利用 IBM Business Process Manager、Operational Decision Manager on Cloud 以及 Blueworks Live 构建了一个敏捷开发平台，用于修改分配计划，以反映最新研究和数据。
英国各地数以千计等待器官移植的患者可能不知道，但 NHSBT 对他们来说和移植外科医生一样重要。在用捐赠器官挽救生命之前，必须协调一系列复杂的活动。
这项责任落在了 NHSBT 身上，该机构负责管理移植等待名单，并提供匹配和分配流程，确定每个捐赠器官（心脏、肺、肝脏、肾脏、胰腺、小肠等）的潜在受赠者。
NHSBT 器官捐赠和移植主任 Sally Johnson 表示，虽然英国用于移植的捐赠器官数量一直在增长，但平均每天有三人在等待移植期间死亡，她的团队与捐赠医院和移植外科医生进行协调，并支持家庭做出有关捐赠亲属器官的决定。“充分利用我们的捐赠者库对于拯救更多生命绝对至关重要，而改进我们的分配决策流程意味着我们可以使用比原本更多的器官。”
一系列因素都会影响这些分配决策或所谓的分配计划，包括捐献者和受赠者的年龄、体型、临床状况，以及每种器官的独特生理机能。例如，影响成功的肾脏分配计划制定的医学决定因素与心脏或肝脏的截然不同。
无论如何，NHSBT 制定所有计划的目的都是最大限度地提高获得器官移植的公平性和整体效用，并且所有计划都旨在反映最新的研究和医学进展。这种与时俱进的需求（不断修改分配计划，同时制定和实施新的规则和流程）主要表现为该机构内部的技术挑战。
NHSBT 首席数字官 Aaron Powell 表示：“我们每隔两到三年更新一次计划，我们遇到的一个问题是，我们已经将这些计划和相关的业务流程整合进了现有的、极其复杂的 IT 环境中。”“随着时间的推移，我们越来越无法安全地做出改变，因为人员流动导致我们失去了机构知识，并且我们无法完全掌握系统深处发生了什么。”
Powell 表示，实施分配计划的变更所花费的时间之长令人难以接受——有些情况下，需要几年时间，比制定一项全新的改进版计划所需的时间还要长。“我们必须找到一种方法来捕获工作流程，简化流程，并快速制定、实施和更改规则。”
这种制定和实施规则并迅速对其进行修改的能力构成了分配计划的基础。“能够有效利用这些规则正是 IBM Business Process Manager on Cloud 发挥作用的地方，”Powell 先生说道。“我们发现该工具不仅能与 Operational Decision Manager on Cloud 很好地集成，还能很好地集成到我们现有的系统中，这对于捕获工作流程和快速实施变更非常重要。我们在 Operational Decision Manager 中重新捕获了工作流程和决策能力，从而真正落实了分配计划。”
NHSBT 最近实现了一个重要的里程碑：根据使用 IBM Business Process Manager on Cloud (BPMoC) 开发以实现流程优化的全新分配计划，完成了首次器官（心脏）移植，在此过程中，IBM Operational Decision Manager on Cloud (ODMoC) 充当分配计划本身的规则引擎。
Powell 先生及其团队在 BPMoC 中构建了心肺分配计划工作流程，使 NHSBT 的 24 小时运营中心能够监控器官捐赠的状态（无论是被接受还是拒绝）并管理后续的工作流程。一旦被拒绝，意味着要迅速从一个潜在的受赠者转到下一个，直到找到合适的受赠者。
在 BPMoC 和 ODMoC 实施规则和流程的同时，IBM Blueworks Live (BWL) 软件（一款 SaaS 产品）允许 NHSBT 不断评估新的流程和模型。“Blueworks Live 使我们能够以易于理解的形式捕获工作流程信息，这样一来，我们既可以改进实施规划，又可以向更广泛的受众阐明实际分配计划实际的运作方式。”更广泛的受众包括统计学家、分析师、负责监管的人员和 NHSBT 运营中心，以及信息技术领域的利益相关者。
BWL、BPMoC 和 ODMoC 是 NHSBT 迁移到云端的首批关键业务应用程序，Powell 先生将此举归因于他所在的组织需要专注于其使命，即确保尽可能多的人获得所需的器官移植，而不是技术。“对我们来说，云端存在的意义是让其他人担心诸如我们需要在哪个数据中心运行多少虚拟机之类的事情。”
在英国，平均每天有四到五个器官捐献者，每个捐献者将捐献 2.5 到 4 个器官，因此 NHSBT 希望将其云平台用于更多领域，而不仅仅是心肺分配计划。接下来是全国移植等待名单，临床医生可以通过移动设备访问该名单，从而近乎实时地登记新患者或更改患者的状态。
此外，肝脏分配计划也在制定中，预计每年将增加约 50 例肝脏移植手术。“这相当于挽救了 50 条生命或极大地改变了他们的人生，”Johnson 女士说道，她在制定分配计划的过程中与外科医生进行了协作。她认为 BPMoC 和 ODMoC 平台最新促成的敏捷开发能力提高了对外科医生输入的响应能力。
“由临床医生设计计划，然后我们与他们合作，将其转化为可实施的计划，”她说道。“如果我和他们谈论云平台，他们压根不知道我在说什么。当我告诉外科医生，我们可以根据新的数据或研究循序渐进地定期调整分配计划时，他们当然能够理解；我们不再需要几年的时间了。这对他们来说非常有价值。”
在信息技术方面，Powell 先生预计数据在制定分配计划方面将发挥更大的作用，从长远来看，将出现一个自学式信息技术环境。“进入系统的数据的性质是否会影响我们今后设计分配计划的方式？随着时间的推移，我们能否达到这样一个高度，即系统几乎可以自我学习并帮助我们实现公平获取和器官效用这两种矛盾的需求？我想答案是肯定的。我们深信，随着时间的推移，这是朝着更智能的分配计划迈出的一步。”
“我们寻求平衡，”约翰逊女士说道。“我们力求确保每个人在有需要时都能获得平等的移植机会。我们对分配计划所做的每一项改进确保了我们能够充分利用所有可用的器官，并最大限度地延长人们接受移植后的生存年限。这一点非常重要。”
最近的心脏移植手术标志着 NHSBT 科技驱动的业务流程管理之旅的开始。碰巧在这种情况下，结果简直是生死攸关的。但是，事半功倍的挑战是普遍存在的，公共和私营部门的组织都在努力解决关于如何分配稀缺资源以实现一系列关键成果的问题。无论一个组织是在公共部门还是私营部门运营，无论生命、应用程序交付截止日期还是客户订单的按时交付受到威胁，业务流程管理（利用技术来识别、理解并优化内部和外部流程）对于任何组织取得成功都至关重要。
英国国家医疗服务系统血液和移植协会 (NHSBT) （链接位于 ibm.com 外部）是英国卫生部的一个独立机构。其职责是为国民医疗服务体系提供高效可靠的血液和器官供应以及相关服务。自成立以来，NHSBT 一直保持或提升了为患者提供的服务质量，稳定了不断上涨的血液成本，并集中了多项企业服务。
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2016 年 12 月在美国制作。
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