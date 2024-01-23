如果颜色是印度的一种语言，它所传达的信息就是繁荣、欢乐和美丽。不足为奇，这种通过颜色表达的本能正在印度家庭的墙壁上留下印记，尤其是快速增长的中产阶级。在这场色彩风潮中，Asian Paints 脱颖而出，不仅是因为其涂料，还在于其大胆的策略。

如今，这家总部位于孟买的公司是印度领先的涂料制造商，在全球顶级涂料公司中排名第七，在亚洲排名第二。尽管许多因素促成了其当前的市场优势，但产生最大影响的因素在于其愿意接受大胆的策略，并因此获得丰厚的回报。例如，Asian Paints 是印度第一家使用技术（当时是超级计算机）来更好地理解需求模式并做出反应的公司。

但真正让 Asian Paints 脱颖而出的是其开创性、颠覆性的分销策略，將其产品直接从制造工厂转移到经销商。尽管这种方法在物流和配送方面面临种种挑战，但使公司更接近其渠道合作伙伴，并建立了其经销商网络（现在约有 60,000 多家），成为其战略支柱和增长的关键。

最近，Asian Paints 开启了从涂料到装饰的重大转型之旅，旨在将自身从涂料产品和服务公司转型为更多元化的家居装饰解决方案（包括卫浴设备、厨房、织物、壁纸、地毯、家具、陈设和照明）提供商。对于该公司的最高业务和 IT 领导者来说，这一转变是战略的自然演变，进一步扩大了其装饰业务覆盖面，并使其收入来源多元化。

但他们也意识到，这给公司以经销商为中心的分销战略带来了一系列新的挑战和机遇。其中一个关键机会是可简化旨在增加收入的贸易促销活动的执行。该公司经扩展的新产品组合可能会使促销流程复杂化，从而可能抑制增长。对于 Asian Paints 来说，这正是需要 IT 部门和业务部门共同解决的问题。