Brownells 和 IBM 合作伙伴 Salient Process 部署了 IBM Operations Decision Manager 软件来优化业务规则管理，通过公司的规则引擎处理可能影响购买体验的每项法规。
枪支行业是美国监管最严格的行业之一。规则不仅多，而且严格，美国烟酒枪炮及爆炸物管理局会进行抽查。违规罚款可高达 100 万美元。合规也是一个不断变化的目标，因为法律经常变化，各州之间也不尽相同。
除了监管合规性之外，Brownells 还面临着不断提高的客户期望。Brownells 技术总监 Curt Graff 说道：”人们对电子商务的期待是，‘我下了订单后，第二天包裹就会送到我的门口。在一个受监管的行业，这种情况不可能经常发生。由于我们的电子商务网站无法从规则角度与我们的传统业务系统进行对话，客户会向我们发送电子订单，而我们不得不告诉他们，由于法规原因，我们无法发货。我们需要更加灵活，适应性更强。”
与 IBM 合作伙伴 Salient Process Inc. 的 IBM 认证人员合作，Brownells 部署了 IBM Operational Decision Manager 软件。Salient Process 领导了需求收集过程，然后帮助 Brownells 首先在公司本地部署了 Operational Decision Manager 软件，并最终将其作为云服务加以实施。
IBM 解决方案可捕获、自动执行和管理指导以客户为中心的流程（如在线订单处理）的业务规则。Graff 说：“业务规则最终决定了我们与竞争对手的区别。他将 Operational Decision Manager 软件描述为某种信息交换所，通过公司的规则引擎处理每个监管项目。”
Brownells 现在可以向客户提供近乎实时的反馈。事实上，受管制商品的吞吐量增加了近 300%，而客户等待时间减少了 200%。Graff 解释说：“客户在网站上获得了更好的体验。他们知道自己能买到什么。未来的计划包括扩展 IBM 解决方案，根据客户所在地筛选商品，这样客户就不会看到自己买不到的商品。”
根据 Graff 表示，计划还包括在公司的 Operational Decision Manager 软件环境中发布应用程序编程接口 (API)，为枪支行业的其他组织提供获取当前监管信息的服务渠道。
他说：“我们致力于成为受管制小件商品的首选购买渠道。Operational Decision Manager 对于实现这一目标至关重要。我们希望人们在购买这类商品时首先想到我们。”
Brownells Inc.（ibm.com 外部链接）成立于 1939 年，供应枪支、配件、枪支零件、枪械工具、生存装备和射箭产品。它为枪支制造商、枪支所有者、执法机构和军事组织提供服务。公司总部位于爱荷华州蒙特祖马，并在爱荷华州格林内尔设有第二家工厂。Brownells 每年处理 100 多万份订单。
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