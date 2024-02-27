Brownells Inc.

枪支行业是美国监管最严格的行业之一。规则不仅多，而且严格，美国烟酒枪炮及爆炸物管理局会进行抽查。违规罚款可高达 100 万美元。合规也是一个不断变化的目标，因为法律经常变化，各州之间也不尽相同。





除了监管合规性之外，Brownells 还面临着不断提高的客户期望。Brownells 技术总监 Curt Graff 说道：”人们对电子商务的期待是，‘我下了订单后，第二天包裹就会送到我的门口。在一个受监管的行业，这种情况不可能经常发生。由于我们的电子商务网站无法从规则角度与我们的传统业务系统进行对话，客户会向我们发送电子订单，而我们不得不告诉他们，由于法规原因，我们无法发货。我们需要更加灵活，适应性更强。”

