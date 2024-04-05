端到端智能流程自动化可帮助组织提升效率、提高准确性并减少错误。IBM Business Automation Manager Open Edition 支持人工业务流程到全自动业务流程的动态转换，可以与数字员工队伍相结合，为组织转型提供无限的机会。
Process Automation Manager Open Edition，
原名为 Red Hat Process Automation Manager，
是用于业务流程建模和自动化的平台 (BMPN2)，
并提供案例管理和决策支持。
Decision Manager Open Edition，原名为
Red Hat Decision Manager，是使用决策模型
与符号 (DMN) 和业务规则对业务决策进行
建模和自动化的平台。
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长期以来，IBM 一直是开源技术的支持者。Business Automation Manager Open Editions 基于 Kogito、jBPM 等开源项目构建。上游项目得到了强大、多元化且活跃的 KIE 社区的支持。IBM 可测试、封装和支持这些产品，让您安心在独特的环境中进行部署。