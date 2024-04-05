主页 业务自动化 Business Automation Manager Open Editions IBM Business Automation Manager Open Editions
使用开源自动化软件构建灵活的云原生应用程序
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描绘 IBM Business Automation Manager Open Editions 的 UI 元素的平面插图
什么是 Business Automation Manager Open Editions？

IBM Business Automation Manager Open Editions，原名为 Red Hat Process Automation Manager 和 Red Hat Decision Manager，是一款企业自动化软件，用于工作流程决策管理

端到端智能流程自动化可帮助组织提升效率、提高准确性并减少错误。IBM Business Automation Manager Open Edition 支持人工业务流程到全自动业务流程的动态转换，可以与数字员工队伍相结合，为组织转型提供无限的机会。

Process Automation Manager Open Edition
原名为 Red Hat Process Automation Manager，
是用于业务流程建模和自动化的平台 (BMPN2)，
并提供案例管理和决策支持。

Decision Manager Open Edition原名为
Red Hat Decision Manager，是使用决策模型
与符号 (DMN) 和业务规则对业务决策进行
建模和自动化的平台。

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与 IBM 合作开发开源产品的优势 借助 IBM Business Automation Manager Open Editions 经济高效地满足独特的业务需求。 质量支持

在 IBM，支持不仅仅是解决问题。凭借深厚的技术和行业知识，以及屡获殊荣的 AI 技术，IBM 支持团队与整个研究人员公司合作，为管理者、工程师和开发人员提供帮助，助力企业取得成功。

 社区知识和 IBM 知识库

只有 IBM 订阅用户才能访问 IBM 知识库。这个内容丰富的资源数据库，可提供以知识为中心的支持系统访问，与 IBM 工程师使用的系统相同。

 安全承诺

IBM 提供经过测试和强化的解决方案产品组合，其中包含安全资源，可帮助客户以可信的方式使用开源技术。

 合作伙伴生态系统

IBM 支持由数千种合作伙伴产品和服务组成的合作伙伴生态系统，这些产品和服务经过测试和认证，可与 IBM 技术轻松配合使用。
功能 开发人员友好型工具

开发人员可以使用熟悉的工具（如 VSCode）和常见的 DevOps 工具（如 Git、Maven 和 Jenkins）快速入门。

 跨团队协作

轻量级且可扩展的业务友好型设计工具，适用于流程和决策建模、测试和部署。

 从零开始构建到云端

轻松适应在混合和多云部署模型上运行的微服务分布式架构。与容器化解决方案中使用的热门工具进行本机集成。

 云原生开发

基于容器的架构和基于 Kogito 的决策管理，与 Red Hat OpenShift 相结合，可支持您在自己选择的公共云或本地部署应用程序，而无需对功能、可扩展性、可靠性、响应能力、敏捷性和工作效率进行任何更改。

 开放式标准支持

支持开放式标准，例如业务流程模型与符号 (BPMN)、案例管理模型与符号 (CMMN) 以及决策模型与符号 (DMN) 标准，确保与第三方应用程序的兼容性。

 自动生成的 API

根据您的决策和流程模型自动生成的 API，可满足您的领域设计。
主要产品 IBM Process Automation Manager Open Edition

构建自定义的云原生应用程序，使用开源软件实现业务流程和决策的自动化。

 了解更多信息 IBM Decision Manager Open Edition

构建、部署、自动化并管理基于规则的业务决策模型，以提高运营效率。

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IBM 和开放式源代码

长期以来，IBM 一直是开源技术的支持者。Business Automation Manager Open Editions 基于 Kogito、jBPM 等开源项目构建。上游项目得到了强大、多元化且活跃的 KIE 社区的支持。IBM 可测试、封装和支持这些产品，让您安心在独特的环境中进行部署。

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