主页 业务自动化 Operational Decision Manager 定价
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Operational Decision Manager 界面的混合 UI 插图
选择适合您业务的版本
IBM Operational Decision Manager (ODM) 有四种版本，每种版本均提供独特的功能和部署选项。
IBM® Operational Decision Manager editions

ODM 服务器

ODM Server Express

ODM for IBM z/OS®

说明

实现决策自动化，并对基于规则的决策服务和事件驱动型决策进行管理

发现、捕获、自动制定、管理并审计可重复的业务决策

针对 z/OS 系统在整个企业范围内实现事务决策和批处理决策的完全自动化

部署选项

Windows、Linux、MacOS、z/Linux、OpenShift、CNCF 和 Kubernetes

Windows、Linux、MacOS 和 z/Linux

IBM z Systems®

部署配置

自定义

自定义

自定义

决策即 Web 服务

其他集成选项

Java API、连接器

Java API

Java、COBOL、PL/I、IBM CICS®、IMS¹

许可模型

永久或按月租赁

永久或按月租赁

永久或按月租赁

收费指标

按处理器价值单元

按处理器价值单元（可用数量有限）

按价值单元

支持

IBM 7x24 全天候提供支持

IBM 7x24 全天候提供支持

IBM 7x24 全天候提供支持

ODM on Cloud

ODM on Cloud Express

说明

做为一款托管式完全管理型解决方案，捕获、自动制定并管理可重复的业务决策。

为复杂度不高的应用捕获、自动制定、管理并审计可重复的业务决策。

部署选项

SaaS

SaaS

部署配置

多个定制选项

预配置的环境

决策即 Web 服务

其他集成选项

不适用

不适用

许可模型

按月订购

按月订购

收费指标

按决策和工件

按实例

支持

IBM 7x24 全天候提供支持

IBM 7x24 全天候提供支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
后续步骤
IBM Operational Decision Manager 试用版

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深入了解 Operational Decision Manager on Z/OS 的各项功能，免费使用，无需安装。

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脚注

1 了解如何从多个应用迁移并管理业务规则

* 所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。