ODM 服务器
ODM Server Express
ODM for IBM z/OS®
说明
实现决策自动化，并对基于规则的决策服务和事件驱动型决策进行管理
发现、捕获、自动制定、管理并审计可重复的业务决策
针对 z/OS 系统在整个企业范围内实现事务决策和批处理决策的完全自动化
部署选项
Windows、Linux、MacOS、z/Linux、OpenShift、CNCF 和 Kubernetes
Windows、Linux、MacOS 和 z/Linux
部署配置
自定义
自定义
自定义
决策即 Web 服务
是
是
是
其他集成选项
Java API、连接器
Java API
Java、COBOL、PL/I、IBM CICS®、IMS¹
许可模型
永久或按月租赁
永久或按月租赁
永久或按月租赁
收费指标
按处理器价值单元
按处理器价值单元（可用数量有限）
按价值单元
支持
IBM 7x24 全天候提供支持
IBM 7x24 全天候提供支持
IBM 7x24 全天候提供支持
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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