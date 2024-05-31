在更宏观的房地产领域，产权保险是能够产生巨大影响的后台服务之一，可能导致交易难以顺利、及时地执行。在房屋购买、抵押贷款再融资或其他房地产交易过程中，房产所有权中的“缺陷”无论是由于错误、遗漏还是欺诈所致，都可能使整个过程陷入停顿，甚至对业主和贷方造成财务损失。产权保险的存在目的是避免和防范这些潜在的破坏性问题。

对于购买产权保险的机构来说，决定用户体验的主要因素是简单性、高速度，或许最重要的是透明度。无论是达成新的保险交易、搜索产权还是解决产权纠纷，客户都希望了解交易的进展情况并且尽快解决纠纷。



正如 Ishak 所说，FCT 在满足这些期望方面面临的最大挑战是，他们的应用程序架构非常复杂，其中绝大多数是在大约二十年的时间里由内部人员开发的。“事实上，我们有很多不同的系统是内部集成的，因此很难为每个客户打造无缝、简化的体验，也很难在必要时对其进行变更，”他解释道。“要在此基础上进行交付，需要一定的灵活性，但我们不具备这样的灵活性。”



住宅贷款解决方案的运营与转型总监 Steve Winders 补充道：FCT 的庞大运营范围进一步凸显了灵活性的必要性。“作为一家拥有多元客户群的全国性供应商，我们认识到虽然我方能满足客户的各种需求，但我们还有机会简化我们的技术生态系统和运营模式，这样我们就能更好地应对不断变化的客户与市场需求。”



FCT 认识到，要提供客户期望的灵活性、高速度和透明度，他们需要对基础流程进行根本性改造。他们的愿景最渴望实现两个关键目标。首先是尽可能实现流程标准化和自动化。其次是创建一个业务规则引擎，以大大简化针对每个客户的具体要求调整流程的过程。“制定这两个互补的目标之后，我们就有办法为我们的客户创造新的价值。”

