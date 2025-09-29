流程挖掘侧重于端到端流程优化，例如整体采购流程，而任务挖掘则侧重于组成更大型流程的个别任务，例如应付账款的预算审批。 二者的主要区别还在于每次分析所用的数据类型。 流程挖掘主要依赖于来自信息系统的业务指标和事件日志数据，例如企业资源规划 (ERP) 或客户关系管理 (CRM) 工具。 而另一方面，任务挖掘可利用用户交互数据，包括计算机上的击键、鼠标点击或数据输入；还可能包括不同时间戳间隔的用户记录和屏幕截图。 这些数据点可帮助分析人员和研究人员了解个人在完成任务的过程中如何与流程和子流程进行交互。 二者均利用数据科学技术来获得这些见解以优化流程；只是任务挖掘在这些技术的利用方面更加精细。