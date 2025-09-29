任务挖掘利用用户交互数据（也称为桌面数据）来评估较大型流程中任务的效率。 这种类型的数据包括在完成指定操作的过程中发生的击键、鼠标点击和数据输入。 该技术会使用 光学字符识别 (OCR)、 自然语言处理 (NLP) 和 机器学习 算法来解释和分析这些数据，这样分析师和其他利益相关者就能识别出运营效率低下的情况。 任务挖掘解决方案被视为流程发现的一部分，而流程发现又是流程挖掘的一个子集，且根据 Gartner 的“流程挖掘市场指南” ，此项技术的市场正在迅速增长。 随着新冠病毒疫情对 数字化转型 工作的持续推进，任务挖掘技术的优势得以充分实现，预计任务挖掘技术的采用量一定会逐步提升。
流程挖掘侧重于端到端流程优化，例如整体采购流程，而任务挖掘则侧重于组成更大型流程的个别任务，例如应付账款的预算审批。 二者的主要区别还在于每次分析所用的数据类型。 流程挖掘主要依赖于来自信息系统的业务指标和事件日志数据，例如企业资源规划 (ERP) 或客户关系管理 (CRM) 工具。 而另一方面，任务挖掘可利用用户交互数据，包括计算机上的击键、鼠标点击或数据输入；还可能包括不同时间戳间隔的用户记录和屏幕截图。 这些数据点可帮助分析人员和研究人员了解个人在完成任务的过程中如何与流程和子流程进行交互。 二者均利用数据科学技术来获得这些见解以优化流程；只是任务挖掘在这些技术的利用方面更加精细。
任务挖掘和 RPA 均专注于流程自动化，但两种技术有所差异且互相补足。 任务挖掘技术可帮助企业识别其流程工作流中的瓶颈，而 RPA 工具则会针对通过此类分析发现的自动化机会实施并执行一系列工作。
任务挖掘工具首先从用户的机器上收集数据，其中可能包括击键、点击、用户输入、记录、屏幕截图等。 接着，光学字符识别功能可以添加有关用户当前工作的更多上下文。 例如，它可能会查看时间戳数据以帮助编制子流程中活动的一般时间线。 一旦数据结构合理，便可利用机器学习算法将数据聚集到子流程的特定任务中，如“提交采购订单”。 然后可以将数据与事件日志数据相结合，帮助对性能进行情境化。 接下来企业可以利用对数据的的这一视图，发现瓶颈并相应地进行修复。
任务挖掘技术已被广泛用于改进各行业的流程。 流程图可以帮助企业更加专注于重要的关键绩效指标 (KPI)，同时促使企业通过流程挖掘和任务挖掘重新审视其运营效率低下的问题。
任务挖掘的一些用例包括：
虽然任务挖掘可以带来诸多优势，但最常见的优势主要有以下几点：
然而，任务挖掘并非没有挑战。 其中一些挑战包括：
IBM Process Mining 提供了一个整合平台，该平台将流程挖掘和任务挖掘相结合。 这让客户可以近乎实时且直观透明地查看其业务流程，从而轻松找到最适合自动化的任务并优先处理。 IBM Process Mining 旨在为公司提供技术，以帮助他们节省时间、工作量和资金。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套灵活的集成软件，可帮助您使用低代码工具在任何云上设计、构建和运行智能自动化服务和应用程序。
将您的业务从简单自动化转变为智能自动化，添加人工智能和机器学习来自动化流程，实现您的目标。 IBM Process Mining 提供数据模糊、匿名化和加密功能来保护敏感数据，它支持客户选择要记录的桌面应用程序和网站，从而仅捕获与企业项目计划相关的数据。