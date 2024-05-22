IBM Global Sales Incentives (GSI) 团队负责帮助 IBM 全球销售团队实现与 IBM 增长战略一致的战略业务成果。为了支持这项使命，GSI 团队已提供针对每个销售人员的个性化激励计划。该计划的数字体验包含 AskIncentives，这是由 IBM watsonx Assistant 提供支持的聊天机器人，可以回答与激励计划相关的问题。
销售人员、销售经理和高层管理使用 AskIncentives 来获取有关激励、佣金和销售策略的问题答案。他们也用它来明确销售目标信息。通常在一年中，机器人会收到数万个问题。例如 2021 年，它就收到了超过 278,000 个问题，而在 2022 年，它收到了超过 340,000 个问题。2021 年和 2022 年，它分别回答了 92% 和 93% 的问题。当机器人无法回答问题时，会向 GSI 团队提交咨询问题，并由激励分析师进行手动审查。遗憾的是，像这样问题上报之后的审查过程可能需要相当长的时间。由于咨询时间过长，销售人员会感到有些沮丧。
因此，GSI 团队决定实施 IBM Process Mining 解决方案，以优化咨询流程。团队还试图利用 Process Mining 分析的数据来扩展 AskIncentives 聊天机器人的功能，从而为销售人员提供更加个性化的体验，并实现更高的回复率。团队的目标是让机器人回答更多的问题，从而确保只有真正复杂的问题才需要由激励分析师进行审查。
GSI 团队与 IBM 的 Software Elite 和 Enterprise Operations and Services 数字战略团队合作，确定了转型期间需要优先考虑的关键领域。其中共有三个重点领域：
三个月来，团队使用 Process Mining 的专业数据挖掘算法，来识别 AskIncentives 机器人和 GSI 团队的咨询跟踪工具记录的历史日志中包含的趋势、模式和详细信息。该解决方案提供了有意义的洞察分析和可视化效果，同时提供了战略建议，例如：
GSI 团队利用 Process Mining 收集的数据和洞察信息，扩展了AskIncentives 聊天机器人的功能，并开始为销售人员提供更优质的体验。团队对机器人实施了多项增强，其中包括：
这些改进措施实施之后，团队观察到了以下成果：
当 GSI 团队回顾实施 Process Mining 带来的流程改进以及销售人员的积极反馈时，他们的目标是将未来的重点转向生成式 AI (genAI)。接下来的几个月中，他们计划将测试回答更复杂问题的新方法，并有可能使用 IBM watsonx 和 IBM Watson Discovery，为销售人员提供更加个性化的最终用户体验。
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美国出品。2024 年 1 月。
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