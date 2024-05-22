主页 Case Studies IBM Global Sales Incentives - watsonx 使用嵌入 AI 的流程智能来优化全球销售激励计划
IBM Process Mining + IBM® watsonx Assistant
IBM watsonx 紫色和白色丝带图像
支持全球销售组织

IBM Global Sales Incentives (GSI) 团队负责帮助 IBM 全球销售团队实现与 IBM 增长战略一致的战略业务成果。为了支持这项使命，GSI 团队已提供针对每个销售人员的个性化激励计划。该计划的数字体验包含 AskIncentives，这是由 IBM watsonx Assistant 提供支持的聊天机器人，可以回答与激励计划相关的问题。

销售人员、销售经理和高层管理使用 AskIncentives 来获取有关激励、佣金和销售策略的问题答案。他们也用它来明确销售目标信息。通常在一年中，机器人会收到数万个问题。例如 2021 年，它就收到了超过 278,000 个问题，而在 2022 年，它收到了超过 340,000 个问题。2021 年和 2022 年，它分别回答了 92% 和 93% 的问题。当机器人无法回答问题时，会向 GSI 团队提交咨询问题，并由激励分析师进行手动审查。遗憾的是，像这样问题上报之后的审查过程可能需要相当长的时间。由于咨询时间过长，销售人员会感到有些沮丧。

因此，GSI 团队决定实施 IBM Process Mining 解决方案，以优化咨询流程。团队还试图利用 Process Mining 分析的数据来扩展 AskIncentives 聊天机器人的功能，从而为销售人员提供更加个性化的体验，并实现更高的回复率。团队的目标是让机器人回答更多的问题，从而确保只有真正复杂的问题才需要由激励分析师进行审查。
确定问题领域并收集数据

GSI 团队与 IBM 的 Software Elite 和 Enterprise Operations and Services 数字战略团队合作，确定了转型期间需要优先考虑的关键领域。其中共有三个重点领域：

  • 根据性能数据，了解 GSI 团队实际需要多长时间来完成分配给激励分析师的咨询问题。
  • 针对咨询流程工作流执行综合评估，以提高效率和最终用户满意度。
  • 深入了解销售人员通常提交至 AskIncentives 的问题类型，并加以利用，以便进行机器人微调。

三个月来，团队使用 Process Mining 的专业数据挖掘算法，来识别 AskIncentives 机器人和 GSI 团队的咨询跟踪工具记录的历史日志中包含的趋势、模式和详细信息。该解决方案提供了有意义的洞察分析和可视化效果，同时提供了战略建议，例如：

  • 完成咨询所需的平均时间大大超过了当前服务级别协议 (SLA) 规定的五天，在某些情况下甚至超过了十天。
  • 28% 的咨询进入等候状态。
  • 销售人员在提交咨询时可以选择的根本原因类别过多。广泛的选项导致分类不正确，并因此延长了解决时间。
82.5% 解决咨询的时间缩短 96% AskIncentives 机器人回答的问题量
我们的团队发现，从 2022 年到 2023 年咨询总量有所下降。AskIncentives 平均回答了 96% 的问题。 Frank Condon Global Sales Incentives - 流程 & 运营副总裁 IBM
打造能够优化销售人员支持的体验

GSI 团队利用 Process Mining 收集的数据和洞察信息，扩展了AskIncentives 聊天机器人的功能，并开始为销售人员提供更优质的体验。团队对机器人实施了多项增强，其中包括：

  • 将新内容添加至机器人用于生成答案的知识库，以便机器人可以回答更广泛的问题。
  • 整合根本原因类别的数量，以简化根本原因分析和咨询路径。
  • 修改为每个激励分析师分配工单的流程，以加快咨询问题的解决时间。
  • 机器人经过设计，可在用户开始与之交互时提供个性化的个人资料数据，例如评估情况、区域、配额、上次支付情况和成就。

这些改进措施实施之后，团队观察到了以下成果：

  • 解决咨询所需的时间缩短了 82.5%。执行之前的 12 个月内平均解决咨询的月平均时间为 9.78 天。而之后 12 个月的月平均值为 1.71 天。
  • 推行流程增强功能后的前 9 个月，即 2023 年 1 月至 9 月，AskIncentives 聊天机器人回答了已收到的 326,525 个问题中的 96%。

当 GSI 团队回顾实施 Process Mining 带来的流程改进以及销售人员的积极反馈时，他们的目标是将未来的重点转向生成式 AI (genAI)。接下来的几个月中，他们计划将测试回答更复杂问题的新方法，并有可能使用 IBM watsonx 和 IBM Watson Discovery，为销售人员提供更加个性化的最终用户体验。
蓝色 IBM 8 道横纹徽标
关于 IBM Global Sales Incentives

IBM Global Sales Incentives (GSI) 团队负责激励销售人员，以便其交付符合 IBM 战略的收入和业务成果。为了改善结果，团队通过智能工作流程提供一流的数字化端到端个人激励体验。
解决方案组件 IBM Process Mining IBM watsonx™ Assistant
深入了解 IBM Process Mining 的财务影响

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美国出品。2024 年 1 月。

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