IBM Global Sales Incentives (GSI) 团队负责帮助 IBM 全球销售团队实现与 IBM 增长战略一致的战略业务成果。为了支持这项使命，GSI 团队已提供针对每个销售人员的个性化激励计划。该计划的数字体验包含 AskIncentives，这是由 IBM watsonx Assistant 提供支持的聊天机器人，可以回答与激励计划相关的问题。

销售人员、销售经理和高层管理使用 AskIncentives 来获取有关激励、佣金和销售策略的问题答案。他们也用它来明确销售目标信息。通常在一年中，机器人会收到数万个问题。例如 2021 年，它就收到了超过 278,000 个问题，而在 2022 年，它收到了超过 340,000 个问题。2021 年和 2022 年，它分别回答了 92% 和 93% 的问题。当机器人无法回答问题时，会向 GSI 团队提交咨询问题，并由激励分析师进行手动审查。遗憾的是，像这样问题上报之后的审查过程可能需要相当长的时间。由于咨询时间过长，销售人员会感到有些沮丧。

因此，GSI 团队决定实施 IBM Process Mining 解决方案，以优化咨询流程。团队还试图利用 Process Mining 分析的数据来扩展 AskIncentives 聊天机器人的功能，从而为销售人员提供更加个性化的体验，并实现更高的回复率。团队的目标是让机器人回答更多的问题，从而确保只有真正复杂的问题才需要由激励分析师进行审查。