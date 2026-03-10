除了供应链攻击的增加外，IBM X-Force 观察到面向公众的应用程序的漏洞利用同比增长了 44%。根据该报告，面向公众的应用程序通常由于漏洞和部署或配置错误而被利用；针对开发生态系统和可信基础设施的供应链攻击放大了这种风险。

X-Force 战略威胁分析的网络威胁分析师 Christopher Caridi 告诉 IBM Think，最近涉及 Salesloft 和 Drift 等平台的事件（黑客利用被攻破的 Drift OAuth 令牌访问 Salesforce 环境）说明了“受信任的第三方被攻破如何导致以组织没有完全准备好的方式间接访问客户环境”。

哈佛肯尼迪学院网络安全与公共政策专家 Bruce Schneier 说：“我们正进入一个充满不受信系统的世界。”（Schneier 也曾是 Resilient Systems 的 CTO，该公司于 2016 年被 IBM 收购，还是 IBM X-Force 的创立者之一）他警告说，解决方案是稀缺的，即使是通常建议的方法，例如提高透明度，也只能在理想条件下发挥作用。他表示，透明度可以”带来帮助，前提是你的客户群体足够成熟，能够理解他们所看到的内容。”但他指出，许多组织仍然缺乏将这种洞察力转化为有意义的防御所需的视野和专业知识。