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2026 年的网络威胁：
X-Force 和行业专家参与其中

By Judith Aquino
发布日期 2026年3月10日

网络安全是一场毅力的较量。攻击者不断试探，防御者做出回应，但攻击不可避免地会再次出现——而且往往借助先进技术，攻击速度更快，方式更复杂。

去年年底，IBM 安全专家在 IBM® Think分享了他们的预测，预告了 2026 年一些网络威胁和解决方案的趋势，包括人工智能 (AI) 带来的新风险、身份管理面临的新挑战等等。

现在，在新发布的 X-Force 威胁情报指数报告 2026 中，IBM 的 X-Force 团队确定了在以 AI 和数据为重心的时代，攻击者如何调整和执行攻击的更多模式。我们与 IBM 和行业专家讨论了报告中的发现。

供应链和第三方入侵扩大了攻击者的触及范围

报告指出，过去五年中，供应链和第三方重大泄露事件急剧增加，事件数量增加了四倍。这反映了攻击者行为的转变：攻击者不再突破单一组织的防御，而是越来越多地瞄准互连系统和可信整合，例如供应商、开源依赖项、身份整合、CI/CD 工作流和云接口。

这种模式也与其他研究人员的发现一致，包括 Atlantic Council 的 “Breaking Trust” 报告，该报告记录了全球软件供应链中的系统性弱点以及不安全的组件和信任关系造成的连带风险。

在接受 IBM Think 采访时，IBM X-Force 威胁情报恶意软件团队经理 Nick Bradley 解释了供应链攻击为何对攻击者有效。

“攻击者们已经发现，如果可以使用有效的凭据从你供应商的后门直接进去，就不需要去闯你严密把守的大门。”Bradley 说。

他还表示，现代软件“建立在庞大的依赖关系、云服务和 API 网络上，残酷的现实是，我们构建了高度互联的系统，却没有充分考虑到这种连接性如何带来安全漏洞。”

 

 

“攻击者们已经发现，如果可以使用有效的凭据从你供应商的后门直接进去，就不需要去闯你严密把守的大门。”

Nick Bradley，IBM X-Force 威胁情报恶意软件团队总监
 

 

康奈尔大学航空航天与半导体供应链安全研究员 Gregory Falco 博士指出，总体来说，组织有两种选择。一些组织正在通过“垂直整合一切”来应对，并从头到尾控制每一个组件。他说，另一些人则认为“生态系统将保持混乱状态，转而专注于做好准备，以便在问题出现时能够及时检测并进行防御”。

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加大面向公众的应用程序的风险

除了供应链攻击的增加外，IBM X-Force 观察到面向公众的应用程序的漏洞利用同比增长了 44%。根据该报告，面向公众的应用程序通常由于漏洞和部署或配置错误而被利用；针对开发生态系统和可信基础设施的供应链攻击放大了这种风险。

X-Force 战略威胁分析的网络威胁分析师 Christopher Caridi 告诉 IBM Think，最近涉及 Salesloft 和 Drift 等平台的事件（黑客利用被攻破的 Drift OAuth 令牌访问 Salesforce 环境）说明了“受信任的第三方被攻破如何导致以组织没有完全准备好的方式间接访问客户环境”。

哈佛肯尼迪学院网络安全与公共政策专家 Bruce Schneier 说：“我们正进入一个充满不受信系统的世界。”（Schneier 也曾是 Resilient Systems 的 CTO，该公司于 2016 年被 IBM 收购，还是 IBM X-Force 的创立者之一）他警告说，解决方案是稀缺的，即使是通常建议的方法，例如提高透明度，也只能在理想条件下发挥作用。他表示，透明度可以”带来帮助，前提是你的客户群体足够成熟，能够理解他们所看到的内容。”但他指出，许多组织仍然缺乏将这种洞察力转化为有意义的防御所需的视野和专业知识。

漏洞利用无需身份验证

威胁参与者通常被视为使用高度复杂的技术和计策来穿透组织的防御。但在 X-Force 团队 2025 年跟踪的近 40,000 个漏洞中，56% 的漏洞可以在没有任何形式的身份验证的情况下被利用。

X-Force 威胁情报顾问 Austin Zeizel 对 IBM Think 说：”这凸显了攻击者经常会发现不依赖于用户凭据、MFA 绕过或任何用户交互的漏洞，”他补充说，许多组织未能优先处理在现实世界中最容易被利用的漏洞。这其中的含义不容忽视；复杂的威胁确实存在，但许多组织却败给了那些仅仅利用简单、可预防漏洞的攻击者。

这一趋势也使身份与补丁之争更加激烈，即组织应优先加固身份控制还是优先修复可被利用的漏洞。

Caridi 表示：“CISO 必须将漏洞补丁和身份加固视为并行优先事项。”他还说，未经身份认证的缺陷需要快速修复以“降低初始访问风险”，而身份控制有助于“限制漏洞利用发生时的影响”。

AI 聊天机器人和智能体平台：凭据金矿

AI 聊天机器人和智能体在业务运营中的日益普及，为信息窃取恶意软件创造了新的攻击面。随着这些工具越来越深入地融入到组织工作流程中，包含已存储的聊天机器人凭据的 AI 智能体等遭入侵系统正成为一种新兴风险。

2025 年，X-Force 研究人员发现暗网上出售的 ChatGPT 凭据超过 30 万个。最近，OpenClaw（一个开源、本地运行的 AI 智能体平台）因成为“安全噩梦”而声名狼藉。“智能体是最有用的内部威胁吗？当然是。”IBM 副总裁兼全球网络威胁管理高级合伙人 Dave McGinnis 在最近一期讨论 OpenClaw 的 Security Intelligence 中调侃道。

McGinnis 指出，鉴于智能体需要访问数据才能有效运作，组织面临着艰难的平衡挑战。安全团队被要求让员工能够实现 AI 工具的优势，同时确保安全部署这些功能。他强调，取得这种平衡是当今安全领导者面临的最艰巨的挑战之一。

 

 

“CISO 必须将漏洞补丁和身份加固视为并行优先事项。”

Christopher Caridi，IBM X-Force 网络威胁分析师
 

 

Caridi 赞同 McGinnis 的观点，并补充说：“虽然 AI 平台本身可能成为直接目标，但更大的风险是 AI 辅助网络钓鱼和信息窃取恶意软件使凭据收获的数量和复杂性增加。”

他指出，”发生基于凭据的事件较少“的组织是”持续执行预防网络钓鱼的 MFA 并采用强有力的身份管理做法，例如有条件访问、最低权限访问和持续监控身份验证行为“的组织。

北美成为威胁参与者的目标

六年来，北美地区首次成为遭受攻击最严重的地区，2025 年，北美地区占所有 X-Force 事件响应案例的 29%，高于 2024 年的 24%。前几年一直处于领先地位的亚太地区从 34% 下降至 27%，标志着攻击者关注点发生了重大的区域重新分布。

X-Force 事件响应北美负责人 Ryan Anschutz 告诉 IBM Think，以下三个因素或许可以解释为什么攻击者优先攻击北美组织：

  • 该地区的特点是“数字采用率极高、云部署规模庞大、生态系统深度互联，且这三方面都发展十分迅猛。高速发展引发安全漏洞。再加上对身份、SaaS 和第三方访问的严重依赖，攻击者根本不需要零日漏洞，他们只需要有效的凭据和一点耐心。”

 

“...攻击者根本不需要零日漏洞，他们只需要有效的凭据和一点耐心。”

X-Force 事件响应北美地区负责人 Ryan Anschutz
 

 

  • 北美组织通常处于全球供应链和客户网络的中心，这意味着一次入侵可以为许多合作伙伴和客户提供下游访问权限，这是事件响应工作中常见的力量倍增因素。

  • 与此同时，亚太部分地区改善了基线控制，包括加强身份控制和网络分段，但这似乎提高了攻击者的进入成本，并将他们推向更容易、回报更高的目标。

“我总是说，攻击者倾向于走阻力最小的路径，”Anschutz 补充说，“同时他们的努力仍然能获得很高的回报。北美恰好符合这两点，为攻击者提供了规模和回报。”

网络安全卫生方面的疏漏

在所有地区和所有攻击类型中，有一个主题始终不变：许多安全事件源于基本的网络安全卫生疏忽。即使安全团队采用了更多自动化和 AI 驱动的工具，这些基础性漏洞仍继续为攻击者创造可乘之机。为什么这些失败会持续发生？Zeizel 将其归因于未能“大规模地持续实施基础控制”。

他指出，现代环境“过于复杂，无法手动监控，身份蔓延加剧简单错误的影响，安全工具常常在部署时缺乏妥善管理和持续治理。”

Zeizel 强调，维护良好的网络安全卫生取决于几个核心方法，包括以下几点：

  • 要适应以身份为中心和以云为中心的现代环境，需要持续的、自动化的安全实践。

  • 应以持续暴露管理取代定期扫描。

  • 强大的身份和访问控制至关重要，包括最低权限访问、凭据保护和滥用情况监控，因为攻击者仍然依赖有效账户滥用。

  • 有效的网络安全卫生还取决于准确的资产库存盘点、一致的配置管理以及在过时或未使用的系统成为安全隐患之前及时将其移除。

综上所述，这些方法说明了为什么网络安全卫生仍然是第一道防线。正如 Falco 所说，即使是最先进的 AI 驱动型保护，“如果我们依然敞开大门”，也收效甚微。

作者

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

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