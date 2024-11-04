IBM 如何通过提高数据溯源透明度来提高运营效率

IBM 致力于负责任地开发和部署 AI。这一承诺延伸到我们用于构建和培训我们的 AI 系统的数据。作为“零号客户”，我们希望在严格的环境中评估数据溯源标准，以真正了解其影响，并对其进行有意义的测试。因此，我们在自己的综合治理计划(IGP) 中实施了关键要素，该计划管理 IBM 开发和使用的数据和模型，首先要评估标准的全面性。为此，我们将数据溯源标准与我们自己对用于开发基础模型的数据集的数据摄入要求进行了比较，并评估了数据溯源标准的元数据分类法使我们能够验证数据是否适合各种用例的程度。

接下来，我们请 IBM 数据科学家和具有不同经验水平的研究人员将数据溯源标准应用于几种常见的数据类型，包括 IBM 专有数据、第三方数据以及包含 HAP（仇恨言论、辱骂性语言和亵渎性语言）材料的数据。

最后，我们请 IBM 隐私和负责任技术办公室的专家根据数据溯源标准检查元数据提交的完整性和准确性，并与数据科学家和研究人员一起审查提交的内容，以更好地了解他们的痛点或困惑。这种定性反馈使我们能够找出不清楚或含糊的术语、定义和指导。