AI 已被用于为以下决策提供信息支持：某人是否应该获得一份工作，是否应该获得信贷额度，或者是否有资格获得住房。它正在产生能够改变人们生活的重大影响，因此我们必须负责任地处理 AI，此事至关重要。

然而，负责任的管理说起来容易做起来难。IBM 首席隐私与信任官 Christina Montgomery 致力于让 AI 始终成为推动变革的积极力量。

Montgomery 指出：“在 IBM 内部，我们为了应对这一挑战而成立了 AI 伦理委员会，我目前在其中担任联合主席。我们阐明了有关 AI 的原则——它应该具有透明性和可解释性，应该能够保护隐私，应该安全、包容且公平。虽然在 AI 伦理委员会的帮助下，这些原则已经融入到我们的文化中，但是为了确保我们作为一家公司能够负责贯彻这些原则，我们需要的不仅仅是信念。”

幸好，IBM 在此之前就已经适应了大量此类法规。

“在 GDPR [通用数据保护条例]合规方面，我们现在的情况可能与我们之前对 AI 的处理方式最为相似。”IBM 隐私与负责任办公室负责集成式治理、服务与研究的副总裁 Lee Cox 补充道，“在此之前，我们采用了更加本地化的方式来处理与数据保护相关的合规挑战，我们的许多计划都是区域化的。这些计划行之有效，但我们仍需开展大量工作来扩展它们，以便满足新的需求。”

他继续说道：“但是根据 GDPR 和其他隐私法规，我们需要开始在全球层面进行协调。我们需要快速适应，因为摆在我们面前的是更多标准、更多义务、更多复杂性，以及对于‘我的数据发生了什么？这些数据的使用方式是怎样的？’这类问题更高的敏感度。”

为了应对这种全球性监督，IBM 创建了企业级隐私与 AI 管理系统 (PIMS)。鉴于该系统所取得的成功，Montgomery 和她的团队认为 IBM 还可以通过增强该工具来更好地记录和跟踪其 AI 运营的合规性。

AI 的情况和隐私问题一样，过去几年中，国家和地区层面的相关新法规层出不穷。同样，各种全球性联盟和协会也制定了一系列原则，旨在帮助保持合乎道德且负责任的 AI 行为。但是，以规模化方式满足这些日益增长的期望可能是件难事。

“我们是一家大公司。”Montgomery 补充道，“我们的业务遍及全球 170 多个国家或地区。我们由 400 多个不同的法人实体组成，与 13,000 家供应商和 150,000 个业务合作伙伴存在业务往来。鉴于这样的规模，从治理的角度来看，我们很难让超过 25 万名员工全部保持一致的步调。