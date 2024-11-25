着眼于合规性之外：不实施人工智能治理的巨大代价

随着 AI 的功能和应用前景不断发展，潜在的滥用和风险也不断增加。为了创建负责任的 AI，对于开发、部署或使用 AI 的公司和政府来说，制定强有力的人工智能治理实践至关重要。

强有力的人工智能治理需要一种将组织治理与 AI 模型治理相结合的整体方法，涵盖从基本原则到监管合规以及这两者之间的所有内容。毫无疑问，这种强有力的做法是有效的，但也需要持续投入人力和资本资源，这似乎难以证明其合理性。

但事实是，人工智能治理是一个不容忽视的环节。除了因不遵守监管要求而面临的明显罚款外，不实施人工智能治理计划还可能产生其他一些潜在成本，因此对于任何希望进行 AI 扩展的组织来说，人工智能治理都是必不可少的。