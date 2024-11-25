着眼于合规性之外：不实施人工智能治理的巨大代价

随着 AI 的功能和应用前景不断发展，潜在的滥用和风险也不断增加。为了创建负责任的 AI，对于开发、部署或使用 AI 的公司和政府来说，制定强有力的人工智能治理实践至关重要。
强有力的人工智能治理需要一种将组织治理与 AI 模型治理相结合的整体方法，涵盖从基本原则到监管合规以及这两者之间的所有内容。毫无疑问，这种强有力的做法是有效的，但也需要持续投入人力和资本资源，这似乎难以证明其合理性。
但事实是，人工智能治理是一个不容忽视的环节。除了因不遵守监管要求而面临的明显罚款外，不实施人工智能治理计划还可能产生其他一些潜在成本，因此对于任何希望进行 AI 扩展的组织来说，人工智能治理都是必不可少的。
人工智能治理的主要目标之一是确保 AI 系统按照组织的预期、利益相关者的期望以及相关法规的要求运行。“人工智能治理通常以监管合规性为基础。但这只是其中一个重要方面，”IBM Integrated Governance and Market Readiness 副总裁 Lee Cox 解释道。
人工智能治理建立问责制的方式如下：定义负责任的 AI 的组织原则，在整个 AI 开发生命周期中分配责任，然后在开发和发布周期中实施这些原则。这样既能发挥 AI 带来的商业价值，又能满足监督和风险管理的需求。
如果这些问责机制不到位，系统无法按计划或预期运行的风险就越大。这可能导致采用率降低、实施和扩展能力受损、AI 投资回报率降低、风险以及系统故障频率增加。"但是，通过建立全面的综合治理计划，可以帮助确定可接受的运营参数，包括风险和政策一致性，"Cox 解释说。
71% 的 CEO 认为，建立和维护客户信任比任何特定产品或服务对组织的成功影响更大，而人工智能治理是赢得客户信任的关键推动因素。当 AI 不受监管时，不仅单个 AI 项目的成功会受到威胁，企业的声誉也会受到威胁。
如果组织的 AI 系统未按计划运行，失去信任的情况可能会蔓延到整个利益相关者的生态系统。除了客户流失，人才也可能流失：69% 的员工表示更愿意接受他们认为具有社会责任感的组织提供的工作机会。客户和员工流失可能会给投资者带来危险信号，导致股东信心受损。
所有这些都会迅速影响组织的公众形象和竞争优势，可能导致错失实现增长、创新以及取得市场领导地位的机会。
“谚语有云，信任百年累之，一朝毁之。这绝对是真的，“首席隐私和信任官 Christina Montgomery 说。借助人工智能治理，组织可以系统地将道德观融入技术人生命周期，管理各司法管辖区的合规性，实现持续系统监控，从而强化企业特性，这些都有助于维护信任。
随着新用例的不断解锁，生成式 AI 以新的方式更频繁地影响着人类生活。因此，AI 的构建和使用必须符合人类价值观和伦理期望。为此，人工智能治理建立了框架和防护措施，确保 AI 对社会产生积极影响。否则，可能会对人类或地球造成意外伤害。尽管这些危害可能更具普遍性，也更难以衡量，但它们很重要。
“有效的人工智能治理需要人员、流程和科技之间的微妙平衡，”IBM® Consulting 值得信赖的 AI 负责人 Phaedra Boinodiris 重申。“这需要组织监督、技术工具和教育举措的协调配合，将社会需求与技术进步相协调，从而实现负责任的 AI 应用。”
人工智能治理有助于减轻潜在社会危害，其方式是帮助组织建立可解释性、透明度和公平性等方面的基本预期。此外，还有助于构建以信任为中心的企业文化。这包括组建多元化、包容且多学科的建设团队，以便更全面地考虑 AI 潜在影响的各个层面并加以解决。
归根结底，人工智能治理的业务理由不仅仅是为了符合监管要求。同时，还要满足利益相关者对负责任地开发、部署和使用技术日益增长的期望。如今这些期望达到了前所未有的高度。
在 IBM，我们深知这一必要性，因为我们在 AI 伦理领域已经探索了近十年。我们的组织治理机制（即 IBM Responsible Technology Board）与我们的 AI 模型治理机制（即 Integrated Governance and Market Readiness，IGP）携手合作，以期在 IBM 实现全面人工智能治理。
IBM Responsible Technology Board 成员兼 IBM Integrated Governance Program 数据、AI 与治理首席技术官 Steven Eliuk 解释道：“通过整合到单一且可扩展的框架，我们不仅减少了浪费、最大限度地减少了开销并提高了投资回报率 (ROI)，而且还提升了透明度、问责制和公平性。”“这充分证明了 AI 的规模化力量，而这种力量又建立在 AI 伦理之上。”
建立组织治理机制和 AI 模型治理机制，并将它们整合起来，以便相互支持和促进，有助于组织快速、可靠地交付 AI。实际上，将人工智能治理实施战略植根于价值创造可以帮助组织全面衡量人工智能治理的有形和无形投资回报率。从降低成本和风险到创造长期价值，有一个观点越来越清晰，即良好的治理就是良好的经营。
借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。