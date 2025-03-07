IBM 隐私与负责任技术办公室

唯一可行的答案为“是”。OPRT 计划是一个良好的例子，说明企业如何在降低相关风险的同时推动创新。

基于已建立的隐私基础，团队制定了综合治理计划 (IGP)，这是一种统一的责任和合规方法。IBM 综合治理与市场就绪副总裁 Lee Cox 解释道：“全面的治理计划可以在 AI 承诺的商业价值与监督和风险管理需求之间取得平衡，从而大规模实现负责任的 AI。”

通过为 IBM 构建和使用的所有数据和模型创建端到端的整体视图，IGP 可扩展数据隐私、AI 方面的治理工作流程，而不会干扰创新和业务流程。这是通过集成 IBM® watsonx.governance、IBM® Cloud Pak for Data、IBM Knowledge Catalog 和 IBM® OpenPages 等技术来实现的。

在业务部门 AI 负责人的领导下，该计划可提供更加主动的风险管理，并有助于管理符合监管要求，同时考虑到各个利益相关者的独特优先事项和利益。IBM 数据、人工智能治理和数据管理副总裁兼首席技术官 Steven Eliuk 指出：“我们统一了数据输入流程，简化了采购、研究和开发，以帮助克服数据管理挑战。”

IGP 支持 IBM 部署统一的内部数据标准，实现数据透明度和值得信赖的 AI 开发，同时还支持大规模创新。