在人工智能治理中，组织无法管控那些看不见的环节。然而，仅仅看见是不够的，除非能够同时了解人工智能 (AI) 模型和系统中存在的风险。

对于 agentic AI 等新兴技术而言，这一点尤其如此。AI 智能体可以提高效率和生产力，但是要全面了解它们带来的风险则更具挑战性。IBM 的 Manish Bhide、Heather Genile 和 Jordan Byrd 表示：“生成式 AI 和机器学习从一开始就蕴藏着很大的风险，对于某些用例尤其如此。引入 AI 智能体，风险会进一步增大。”

我们的白皮书《AI 智能体：机遇、风险及缓解措施》，对 agentic AI 带来的风险进行了全面调查，深入探索了先前已知 AI 风险的放大效益以及新涌现的独特挑战。



本文以我们针对基础模型风险及缓解措施的以往研究为基础，为从业人员提供了理解、识别和缓解风险所需的基础知识。这是朝着扩展负责任 agentic AI 迈出的重要第一步。