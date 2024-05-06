拓展基础模型的伦理考量

推动生成式 AI 及其他 AI 应用程序增长的基础模型兴起，带来了令人兴奋的可能性——然而也引发了关于其伦理设计、开发、部署及使用的新问题和担忧。

IBM AI 伦理委员会发布的《基础模型：机遇、风险与缓解措施》阐述了这些担忧，并探讨了该技术的益处、风险、防护机制及缓解策略。

该文件通过伦理、法律和法规三个维度，将基础模型的潜在风险分为三类：

传统风险。来自先前或早期形式 AI 系统的已知风险。 放大风险。因基础模型的内在特性（最显著的是其固有的生成能力）而加剧的已知风险。 新兴风险。基础模型及其固有生成能力所特有的新出现风险。

这些风险根据其关联对象被结构化：是与提供给基础模型的内容（输入）相关，还是与其生成的内容（输出）相关，抑或与额外的挑战有关。它们以表格形式呈现，阐明了为何这些风险值得关注，以及为何在基础模型的开发、发布和使用过程中考虑这些风险至关重要。

此外，本文重点介绍了一些可用的缓解策略和工具，例如 watsonx AI 产品组合和开源可信 AI 工具。这些策略侧重于平衡安全与创新，让用户能够体验 AI 和基础模型的强大能力。

以下示例重点说明了本文档所提供信息的实际应用。