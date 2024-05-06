拓展基础模型的伦理考量

推动生成式 AI 及其他 AI 应用程序增长的基础模型兴起，带来了令人兴奋的可能性——然而也引发了关于其伦理设计、开发、部署及使用的新问题和担忧。
IBM AI 伦理委员会发布的《基础模型：机遇、风险与缓解措施》阐述了这些担忧，并探讨了该技术的益处、风险、防护机制及缓解策略。
该文件通过伦理、法律和法规三个维度，将基础模型的潜在风险分为三类：
这些风险根据其关联对象被结构化：是与提供给基础模型的内容（输入）相关，还是与其生成的内容（输出）相关，抑或与额外的挑战有关。它们以表格形式呈现，阐明了为何这些风险值得关注，以及为何在基础模型的开发、发布和使用过程中考虑这些风险至关重要。
此外，本文重点介绍了一些可用的缓解策略和工具，例如 watsonx AI 产品组合和开源可信 AI 工具。这些策略侧重于平衡安全与创新，让用户能够体验 AI 和基础模型的强大能力。
以下示例重点说明了本文档所提供信息的实际应用。
风险图谱通过交互式教育体验，生动呈现了本文所述的风险分类体系。它使 watsonx 客户与公众能够更深入地探究各类风险、其对企业的影响、相关案例以及 IBM 提供的风险缓解解决方案。
IBM 研究院杰出研究员 Michael Hind 指出：“风险图谱使风险经理、AI 从业者和研究人员能够共享统一的风险词汇表。它构成了风险缓解策略与新技术研究的基石。”
风险图谱内容现已集成于 watsonx.governance。该风险库可关联至使用预测模型和生成式 AI 的用例。通过采用自动化的风险识别评估问卷，系统能自动提取适用于特定场景的潜在风险，供用例负责人进一步评估。用户仅需数次点击即可生成 AI 用例的风险画像，并实施相应的缓解与管控措施。完成用例风险评估后，即可提交申请模型开发审批。
IBM 数据与 AI 部门 watsonx.governance 产品总监兼 AI 伦理焦点人员 Heather Gentile 表示：“由风险图谱驱动的新型风险识别评估问卷，可帮助 watsonx.governance 用户理解用例的潜在风险等级，明确所需监控的类型与频率。该风险画像将作为模型生命周期审计追踪的组成部分，助力建立负责任 AI 应用所需的可解释性与透明度。”
对生成式 AI 系统设计者而言，在设计过程的所有阶段（尤其是在方案定义阶段）融入风险缓解措施至关重要。通过明确用户输入、界定所需数据与训练内容、识别生成输出的可变性，团队能够更深入地理解设计可能涉及的训练、调优及推理风险。借助有针对性的设计思维活动将风险映射融入设计流程，企业可通过设计迭代或替代方案主动规避这些风险。
采用人本设计方法能将风险评估延伸至二级和三级用户，深化我们对所有风险（包括非技术性风险与社会性风险）的认知，并精准定位其在设计与实施阶段可能出现的节点。在流程初始阶段解决这些风险，有助于推动负责任、可信赖的 AI 解决方案的开发。
AI 设计领域杰出设计师 Adam Cutler 指出：“伦理决策并非技术问题解决的另一种形式。数据与 AI 领域的企业设计思维方法，通过推动全员在编写（或生成）代码之前就明确目标、价值与信任，帮助团队在坚持以人为本的前提下，发现并解决数据驱动型问题。”
《基础模型：机遇、风险与缓解措施》将带您踏上探索之旅：认识基础模型的潜力，了解其潜在风险的重要性，并掌握缓解潜在影响的策略。
了解 IBM® Granite™，我们的开放式、性能出色和值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
深入了解 watsonx 组合中基础模型库，从容自信地为您的业务扩展生成式 AI。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。