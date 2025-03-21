智能体 AI 的优势十分突出。“智能体 AI 正带领我们逐步实现那些不久前还被视为科幻场景的应用案例，在这类场景中，机器能够在极少人工干预的情况下，完成包含复杂工作流、数据驱动型决策与主动执行操作在内的各类复杂任务。”IBM 的 Cole Stryker 撰文指出。

AI 智能体能够对可供调用的各类工具展开分析，借助 AI 助手获取相关主题的更多信息，并引导用户完成一系列操作步骤。与此同时，多模态 AI 也在推动智能体的落地应用，它提升了智能体系统的多项核心能力，使其可以跨多种媒介分析各类信息、预判多步操作流程，并代表用户自主采取行动。

在传统的多智能体架构中，由人类设计控制逻辑，用以解决那些定义明确的问题。相比之下，AI 智能体（或称大语言模型智能体）所采用的控制逻辑由生成式 AI 生成，大语言模型在其中扮演任务编排者或协调者的角色。全新的 IBM® Granite 3.0 8B Instruct 模型正是这种技术路线的典范，它能够支持需要调用工具的智能体应用场景；而 IBM watsonx Orchestrate 则进一步拓展了这类能力，可为人力资源及对话功能提供智能体相关的技术支撑。

完全成熟的智能体 AI 系统具备自主能力，能够设计工作流并调用各类工具，解决各类复杂问题，无论这些问题是可预见的、定义模糊的，还是前所未有的。借助应用程序编程接口 (API)，这些工具既可以与外部环境进行交互，又能够调取训练模型时所用的底层数据。

IBM 的研究人员写道：“智能体系统具备规划、循环、反思等控制结构相关能力，这些结构会深度利用模型本身的推理能力，以端到端的方式完成任务。再结合工具调用、插件集成与函数调用的能力，智能体得以胜任更多通用型工作。”

我们可以看看金融服务领域的若干用例：智能体 AI 系统能够自主优化客户沟通方式、定制专属的客户对接策略。可以开展信用资质评估、个性化定制贷款方案，还能自主管理高风险账户。同时也能追踪实时市场风险，并给出风险缓释建议。这类系统有望显著提升生产效率，但前提是必须妥善解决安全性与可观测性方面的相关问题。