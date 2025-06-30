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借助小型开放式基础模型、智能代码辅助、协作式 AI 工作室和企业级治理，IBM 可以帮助您更智能地构建、更快速地交付并精准掌控各个环节。
真实场景需要真实 AI 相助。从智能代码辅助到模型部署，乃至智能体自动化和合规管理，以下是构建者当下应用 AI 开展工作的方式。
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利用可自动执行重复编码任务、协助进行调试和优化代码质量的工具来简化工作流。从旧版系统现代化改造到创建全新系统，以更智能、更快速的方式交付软件。
创建可实时适应用户需求的智能应用程序。利用 AI 实现个性化互动、减少摩擦并确保合规性，根据用户需求为其无缝提供相关信息。
确保您的 AI 解决方案公平、透明且符合不断变化的法规。监控并管理您的 AI 项目以保持可信度和责任感，同时满怀信心地在整个组织内扩展 AI。
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