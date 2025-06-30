别再空谈 AI，着手亲自构建。

选择专为真实团队、实际工作流和切实成果打造的完整 AI 工具包

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一个人一只手拿着笔记本电脑，另一只手正在打字的图像

深入了解我们的 AI 开发工具

无论您是要部署模型、生成代码、监控智能体还是管理合规，我们的 AI 开发解决方案组合都能帮助您将应用程序从原型过渡到生产阶段。

借助小型开放式基础模型、智能代码辅助、协作式 AI 工作室和企业级治理，IBM 可以帮助您更智能地构建、更快速地交付并精准掌控各个环节。
模型 符合业务需求的正确模型

模型选择至关重要。选择最符合您需求和预算的 IBM® Granite®、开源或第三方模型，并在本地或云端进行部署。

 深入了解 Granite 访问资料库
watsonx.ai® 走进你的 AI 工作室

利用集成、协作、端到端开发人员工作室，更快、更轻松地开发定制 AI 应用程序，该工作室具有 AI 开发人员工具包和完整的 AI 生命周期管理功能。

 量身定制应用程序
watsonx Code Assistant® 降低工作强度，提升工作智能水平

通过将 AI 融入整个应用生命周期来自动化开发任务并简化工作流程，从而提高开发人员的工作效率并缩短产品上市时间。

 简化编码
watsonx.governance® 扩展可信 AI

使用单一工具包指导、管理和监控您的 AI，以加速负责任、透明、可解释的 AI。

 管理您的人工智能
watsonx® 兑现 AI 承诺

了解我们的 AI 产品组合，将生成式 AI 加速融入核心工作流程，推动实现自动化和工作效率。查找数据和 AI 工具，以便在整个 AI 生命周期中构建、扩展和管理定制解决方案。

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打造面向未来的开发团队

AI 不仅重构代码，更重塑程序员角色。您是否已为未来工作做好准备？深入了解当下可实施的五大关键步骤。

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应用 AI

真实场景需要真实 AI 相助。从智能代码辅助到模型部署，乃至智能体自动化和合规管理，以下是构建者当下应用 AI 开展工作的方式。
根据您的需求选择 AI 模型

获取各种预训练和开源模型，对其进行微调以满足您的特殊要求。加速构建、测试和部署 AI 解决方案，同时专注于为项目交付高价值成果。
加快软件开发

利用可自动执行重复编码任务、协助进行调试和优化代码质量的工具来简化工作流。从旧版系统现代化改造到创建全新系统，以更智能、更快速的方式交付软件。
提供卓越的用户体验

创建可实时适应用户需求的智能应用程序。利用 AI 实现个性化互动、减少摩擦并确保合规性，根据用户需求为其无缝提供相关信息。
安全负责地扩展 AI

确保您的 AI 解决方案公平、透明且符合不断变化的法规。监控并管理您的 AI 项目以保持可信度和责任感，同时满怀信心地在整个组织内扩展 AI。

AI 的真正价值

了解 IBM 客户如何将 AI 理念转化为切实成果。

教程：亲手实践 AI 技术

构建本地 AI“护航者”
Granite

管理 IT 支持工单
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打造 AI 私人教练
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从 PDF 中提取文本
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构建基于文档的 QA 系统
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实现单元测试自动化
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创建 ServiceNow 工单
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实施 RAG 分块策略
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将 AI 技术嵌入您的解决方案

嵌入企业级 AI 技术，将新功能无缝添加至商用解决方案。借助 IBM 广泛的 AI 产品组合，开发人员能够在任意 IT 环境中快速建立用例。此功能可实现多样化功能，包括提高生产力、简化并扩展部署、安全地统一数据源等。

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