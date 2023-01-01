Tech Mahindra CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人 Hasit Trivedi 表示：“随着 AI 的普及和发展，治理 AI 的能力已成为我们客户的迫切需求。我们了解客户在整合和管理不同工具、应用程序和工作流方面的需求，并对 IBM 的开放方法、watsonx.governance 的新功能以及 TechM amplifAI 产品充满信心，这将支持我们去帮助客户在其业务中进行扩展，并充分发挥生成式 AI 的潜力。”



Hasit Trivedi

CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人

Tech Mahindra