Tech Mahindra CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人 Hasit Trivedi 表示：“随着 AI 的普及和发展，治理 AI 的能力已成为我们客户的迫切需求。我们了解客户在整合和管理不同工具、应用程序和工作流方面的需求，并对 IBM 的开放方法、watsonx.governance 的新功能以及 TechM amplifAI 产品充满信心，这将支持我们去帮助客户在其业务中进行扩展，并充分发挥生成式 AI 的潜力。”
Hasit Trivedi
CTO 兼数字技术与全球 AI 负责人
Tech Mahindra
Tech Mahindra（ibm.com 外部链接）致力于打造互联世界，提供以客户为中心的创新信息技术体验。他们齐心协力 (#Rise)，建设可持续发展的企业，为社区带来持久的变化 - 创造一个平等的世界，为未来做好准备，并创造重要价值。他们是一家市值 65 亿美元的公司，在 90 个国家或地区拥有超过 148,000 名专业人员，帮助包括财富 500 强公司在内的 1250 家全球客户。
他们专注于利用下一代技术，包括 5G、区块链、元宇宙、量子计算、网络安全、人工智能等，助力全球客户实现端到端的数字化转型。
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美国出品。2023 年 12 月。
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