“地下城”中的数据：使用 IBM Granite 体验沉浸式桌面角色扮演游戏

沿着半明半暗的石廊，三位冒险者小心翼翼地前行。摇曳的火炬在古老的墙壁上投下肆意跳跃的阴影。在废墟的中心，一座巨大的房间隐约可见。

突然传来了一阵异动，

高台上站着一位披着魔影斗篷的巫师，她的双手在空中扭动，神秘的能量在她的指尖噼啪作响。当她快施法完毕时，一队执法人员握紧了武器。

骑士毫不犹豫地举起盾牌，向前冲去。

“我要趁巫师还没施法完毕，先把她扑倒！”他一边说着，一边准备防备。

然后一切都静止了。

火把照亮的密室、咆哮的敌人、紧张的战斗，一切都消失在刺眼的荧光灯下。大地牢是一间会议室。冒险者化身玩家，围坐在一张桌子旁。骰子散落在一张手绘地图上，微型模型则定格在原地。

桌子的首位，游戏主持者 (GM) 眉头紧锁，翻阅着一堆厚厚的规则手册。

" 一秒钟，" 她一边喃喃自语，一边翻阅页面。“我需要看一下格斗规则。”

玩家们在座位上不安地变换姿势。房间内众人的期待感骤然消散。这一刻在空气中分崩离析。哈欠连连。是时候吃点零食了。

如果此情此景似曾相识，那么您并非个例。在 TRPG 中，叙事依赖节奏推进——每位 GM 都深受被迫暂停剧情以查阅关键规则、复核机制或即兴发挥的困扰。

桌面角色扮演游戏 (TTRPG) 是一种协作式叙事体验，玩家在共享世界中扮演角色，由游戏管理员 (GM) 指导，游戏管理员设置场景并在情况变得不确定时要求掷骰子。

现在，想象一下这样一个规则检查即时发生的世界。无需疯狂翻页，没有失去参与度，只是流畅地讲述故事。

还记得 IBM Watson 接管 Jeopardy 的时候吗！？这不仅仅是一场比赛，更是一扇窥见未来的窗口。它展现了人工智能实时处理和检索复杂信息的能力。现在，随着大型语言模型 (LLM) （如 IBM 的 Granite）的发展，GM 也能轻松掌握同样的能力。